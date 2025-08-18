'건진법사' 전성배, 특검 첫 출석... 김건희·김예성도 동시 출석

큰사진보기 ▲건진법사로 불리는 전성배씨가 18일 오전 서울 종로구 김건희 특검(민중기 특별검사) 사무실에서 윤모 전 통일교 세계본부장으로부터 교단 현안 청탁과 함께 다이아몬드 목걸이, 샤넬백 등을 받은 뒤 김건희씨에게 전달했다는 혐의로 조사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲건진법사로 불리는 전성배씨가 18일 오전 서울 종로구 김건희 특검(민중기 특별검사) 사무실에서 윤모 전 통일교 세계본부장으로부터 교단 현안 청탁과 함께 다이아몬드 목걸이, 샤넬백 등을 받은 뒤 김건희씨에게 전달했다는 혐의로 조사를 받기 위해 출석하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등의 혐의로 구속된 김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨가 18일 오전 서울 종로구 김건희 특검(민중기 특별검사) 사무실에서 조사를 받기 위해 도착하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등의 혐의로 구속된 김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨가 18일 오전 서울 종로구 김건희 특검(민중기 특별검사) 사무실에서 조사를 받기 위해 도착하자, 김건희 지지자들이 태극기와 성조기를 흔들며 "정치 보복 중단하라"고 외치고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

건진법사로 알려진 전성배씨가 18일 김건희 특검팀(민중기 특검)에 처음으로 출석했다. 전성배씨는 취재진의 질문에 일절 답변하지 않은 채 묵묵부답으로 특검 사무실로 향했다.전씨는 오전 9시 50분경 불투명한색 안경과 흰색 마스크를 쓰고서 김건희 특검팀 사무실이 있는 서울 종로구 KT광화문빌딩 앞에 도착했다. 전씨에게는 김건희 특검팀 첫 출석이었다.취재진은 전씨에게 '통일교 측에서 받은 선물을 김건희씨 측에 전달했는지', '통일교 현안 관련 청탁을 전달한 사실이 있는지' 등을 물었으나 전씨는 아무런 말 없이 걸음을 멈추지 않은 채 정문으로 들어갔다. 30초 남짓 걸리는 시간이었다.전씨는 2022년 중순경 통일교 전 세계본부장 윤아무개씨로부터 통일교단 현안 관련 청탁과 함께 다이아몬드 목걸이, 샤넬백을 받아 이를 김건희씨에게 대신 전달했다는 혐의를 받고 있다. 특검은 이날 전씨를 상대로 통일교 청탁 관련 혐의를 조사할 것으로 보인다.또한 김건희 특검은 전씨가 권성동 의원을 2023년 3월경 국민의힘 당대표로 당선시키기 위해 통일교 교인들을 당원으로 가입시키려 했다는 의혹도 수사 중이다.한편, 이날 전씨와 더불어 김건희씨와 그의 집사로 알려진 김예성씨도 동시에 오전 10시 특검에 출석했다. 모두 김건희 특검팀의 주요 수사 대상으로 이들이 같은 시간 특검팀 사무실에 모이는 데 대해 대질신문이 진행될 수도 있다는 예측이 나오고 있다.극우단체 신자유연대 등은 특검팀 사무실 앞에 빨간 천막을 차리고 윤석열 지지자들 20여 명과 시위를 벌였다. 지지자들은 "멀쩡한 대통령을 끌어내리고 수갑 채우다니 부끄럽지도 않느냐"면서 김건희 특검팀을 비난했다.