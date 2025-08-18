메뉴 건너뛰기

25.08.18 10:42최종 업데이트 25.08.18 10:42

이 대통령 "DJ의 길이 우리의 미래, 멈추지 않고 직진하겠다"

김대중 전 대통령 서거 16주기 추도사... "영원히 우리의 등불로 함께 해달라"

18일 서울 동작구 국립서울현충원 현충관에서 열린 김대중 전 대통령 서거 16주기 추모식에서 참석자들이 묵념하고 있다. 왼쪽부터 우원식 국회의장, 권노갑 김대중재단 이사장, 김홍업 김대중평화센터 이사장, 강훈식 대통령비서실장, 정청래 민주당 대표, 송언석 국민의힘 비대위원장, 우상호 정무수석.
18일 서울 동작구 국립서울현충원 현충관에서 열린 김대중 전 대통령 서거 16주기 추모식에서 참석자들이 묵념하고 있다. 왼쪽부터 우원식 국회의장, 권노갑 김대중재단 이사장, 김홍업 김대중평화센터 이사장, 강훈식 대통령비서실장, 정청래 민주당 대표, 송언석 국민의힘 비대위원장, 우상호 정무수석. ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령은 18일 김대중 전 대통령 서거 16주기를 맞아 "김대중이 먼저 걸었던 길이 대한민국이 나아갈 미래"라며 "대통령께서 앞장서 열어주신 그 길 따라서 멈추지 않고 직진하겠다"고 말했다.

이날 국립서울현충원에서 열린 김대중 전 대통령 추모식에는 우원식 국회의장을 비롯해 정청래 더불어민주당 대표, 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표가 함께 참석했으며, 이 대통령의 추도사는 강훈식 대통령실 비서실장이 대독했다.

이 대통령은 "김대중 대통령의 삶은 혹독한 시련속에 피어난 인동초(忍冬草)이자 대한민국의 과거와 오늘, 미래를 지켜낸 한 그루 거목이었다"고 평가했다.

이어 "대통령이 떠나시고 한 동안 우리를 지배한 것은 '김대중 없는 시대'를 살아가야 한다는 슬픔과 두려움이었다"고 회고하며 "그리운 16년의 세월을 지나 우리 모두 어느덧 '김대중 없는 김대중의 길' 위에 서 있다"고 말했다.

또 "'행동하지 않는 양심은 악의 편'이라던 대통령님의 말씀은 민주주의를 지키는 나침반으로 거듭나 국민 주권이 흔들렸던 역사적 순간마다 우리를 일깨웠다"며 "대통령님이 남기신 '서생적 문제의식과 상인적 현실감각'은 혼돈 속에 번영의 새 길을 찾아내야 할 우리의 길잡이가 됐다"고 말했다.

이 대통령은 이어 "역사는 기억하는 이들의 것이며, 희망은 실천하는 이들의 몫"이라면서 "격동하는 위기의 시대, 거인 김대중의 삶에서 답을 찾겠다"고 다짐했다.

이 대통령은 "한 치 앞도 내다볼 수 없는 IMF 국난 속에서 IT강국의 초석을 놓았고 복지국가와 문화강국의 토대를 마련했다"며 "대통령께선 끝난 줄 알았던 그 길의 끝에서 스스로 길이 되어주셨다"고 강조했다.

그러면서 "때로 지칠 때마다, 때로 멈추고 싶을 때마다 거인의 치열했던 삶을 떠올리겠다"며 "김대중이 키워낸 수많은 '행동하는 양심'들을 믿고 흔들림 없이 '국민이 주인인 나라', '함께 잘 사는 나라', '평화가 강물처럼 넘쳐흐르는 나라'를 향해 나아가겠다, 늘 영원히 우리의 등불로 함께 해달라"고 전했다.

