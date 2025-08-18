이 대통령 "DJ의 길이 우리의 미래, 멈추지 않고 직진하겠다"

큰사진보기 ▲18일 서울 동작구 국립서울현충원 현충관에서 열린 김대중 전 대통령 서거 16주기 추모식에서 참석자들이 묵념하고 있다. 왼쪽부터 우원식 국회의장, 권노갑 김대중재단 이사장, 김홍업 김대중평화센터 이사장, 강훈식 대통령비서실장, 정청래 민주당 대표, 송언석 국민의힘 비대위원장, 우상호 정무수석. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령은 18일 김대중 전 대통령 서거 16주기를 맞아 "김대중이 먼저 걸었던 길이 대한민국이 나아갈 미래"라며 "대통령께서 앞장서 열어주신 그 길 따라서 멈추지 않고 직진하겠다"고 말했다.이날 국립서울현충원에서 열린 김대중 전 대통령 추모식에는 우원식 국회의장을 비롯해 정청래 더불어민주당 대표, 송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표가 함께 참석했으며, 이 대통령의 추도사는 강훈식 대통령실 비서실장이 대독했다.이 대통령은 "김대중 대통령의 삶은 혹독한 시련속에 피어난 인동초(忍冬草)이자 대한민국의 과거와 오늘, 미래를 지켜낸 한 그루 거목이었다"고 평가했다.이어 "대통령이 떠나시고 한 동안 우리를 지배한 것은 '김대중 없는 시대'를 살아가야 한다는 슬픔과 두려움이었다"고 회고하며 "그리운 16년의 세월을 지나 우리 모두 어느덧 '김대중 없는 김대중의 길' 위에 서 있다"고 말했다.또 "'행동하지 않는 양심은 악의 편'이라던 대통령님의 말씀은 민주주의를 지키는 나침반으로 거듭나 국민 주권이 흔들렸던 역사적 순간마다 우리를 일깨웠다"며 "대통령님이 남기신 '서생적 문제의식과 상인적 현실감각'은 혼돈 속에 번영의 새 길을 찾아내야 할 우리의 길잡이가 됐다"고 말했다.이 대통령은 이어 "역사는 기억하는 이들의 것이며, 희망은 실천하는 이들의 몫"이라면서 "격동하는 위기의 시대, 거인 김대중의 삶에서 답을 찾겠다"고 다짐했다.이 대통령은 "한 치 앞도 내다볼 수 없는 IMF 국난 속에서 IT강국의 초석을 놓았고 복지국가와 문화강국의 토대를 마련했다"며 "대통령께선 끝난 줄 알았던 그 길의 끝에서 스스로 길이 되어주셨다"고 강조했다.그러면서 "때로 지칠 때마다, 때로 멈추고 싶을 때마다 거인의 치열했던 삶을 떠올리겠다"며 "김대중이 키워낸 수많은 '행동하는 양심'들을 믿고 흔들림 없이 '국민이 주인인 나라', '함께 잘 사는 나라', '평화가 강물처럼 넘쳐흐르는 나라'를 향해 나아가겠다, 늘 영원히 우리의 등불로 함께 해달라"고 전했다.