이 대통령 "기존 남북 합의 중 가능한 부분부터 단계적 이행 준비"

이재명 대통령이 18일 취임 후 처음으로 주재한 을지국무회의에서 기존 남북 합의 가운데 실행 가능한 부분에 대한 단계적 이행을 준비하라고 지시했다.
이 대통령은 이날 "진짜 유능한 안보는 평화를 지키는 것, 싸워서 이기는 것보다 싸우지 않고 이기는 것이 낫고 그것보다는 싸울 필요가 없는 평화 상태가 가장 확실한 안보라고 자주 말씀드리고 있다"면서 이를 지시했다.
지난 15일 취임 후 첫 광복절 경축사에서 "남과 북은 서로의 체제를 존중하고 인정하되 평화적 통일을 지향하는 과정의 특수 관계"라며 "우리 정부는 기존 (남북) 합의를 존중하고, 가능한 사안은 바로 이행해 나갈 것"이라고 밝힌 것의 연장선상이다. 이 대통령은 당시 남북 간 우발적 충돌 방지 등을 위한 '9.19 군사합의'의 선제적·단계적 복원을 공언하기도 했다(관련 기사 : "북체제 존중, 흡수통일 없다... 9.19 군사합의 단계적 복원" https://omn.kr/2ey4u
).
이에 대해 이 대통령은 이날 회의에서 "지금 필요한 건 철통 같은 대비태세를 굳건하게 유지하는 바탕 위에서 긴장을 낮추기 위한 발걸음을 꾸준히 내딛는 용기"라며 재차 남북 관계 정상화를 강조했다.
특히 "작은 실천들이 조약돌처럼 쌓이면 (남북) 상호 간 신뢰가 회복될 것이고 평화의 길 또한 넓어져서 남북이 함께 성장할 수 있는 토대도 마련될 것"이라며 "급변하는 대외 여건 속에서 대한민국의 국익을 지키고 외교적 공간을 넓히기 위해 남북관계는 매우 중요하다"고 짚었다.
"K-컬처는 국력신장의 새 동력... 관계부처 종합대책 마련"
이 대통령은 이날부터 실시하는 을지연습을 거론하면서 시대적 변화에 발맞춘 통합적 안보역량이 필요하다고도 주문했다. 을지연습은 전시·사변 또는 이에 준하는 국가비상사태에 대비해 국가와 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 정부 차원에서 연 1회 전국 단위로 실시하는 비상대비훈련이다.
이 대통령은 이와 관련 "국가의 제1책무는 국민의 생명과 안전을 지키는 일이다. (을지연습에) 민·관·군이 참여하게 되는데 실질적인, 실효적인 연습이 되었으면 한다"며 "국제질서 재편, 인공지능 등 신기술의 급속한 발전, 기후변화 등으로 인해 안보개념도 매우 많이 변화하고 있다"고 지적했다.
그러면서 "전통적인 군사위협을 넘어서서 경제·기술·환경 요소 등이 뒤얽힌 복합 위기에 대비한 통합적 안보역량이 필요한 상황"이라며 "이번 을지연습을 통해서 우리 안보태세를 면밀히 점검하고 국가의 총체적 위기관리능력을 한층 더 발전시켜 나갔으면 한다"고 말했다.
이 대통령은 마지막으로 "평화가 경제안정의 토대라면 K-컬쳐는 국력신장의 새로운 동력"이라며 관련 부처의 종합적 대책 마련도 함께 주문했다.
이 대통령은 "K팝에서 시작된 열풍이 K-컬처 전반으로 확산되고 있다. '케이팝데몬헌터스'가 세계적 인기를 끌면서 국립중앙박물관에 관람객이 모여들고 뮤지엄 굿즈도 연일 매진된다"라며 "K문화강국을 향한 여정에 더욱 박차를 가해야겠다"고 밝혔다.
이어 "관계부처는 '지원하되 간섭하지 않는다'는 원칙에 입각해 K-콘텐츠 글로벌 확산 전략 수립과 지원, 그리고 K팝 등 관련시설 인프라 확충을 포함해서 종합적인 대책을 마련해주길 당부한다"고 말했다.