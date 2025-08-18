주말에 단돈 2만 원 캠핑 어때요?

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲바다걸어서 5분 거리 바다. 버스모양 버스정류장이 귀엽다. ⓒ 한진이 관련사진보기

큰사진보기 ▲캠핑장커다란 테이블이 있어서 유용하다. 테이블을 왼쪽 데크 앞으로 옮겨두고 차를 주차하면 된다. ⓒ 한진이 관련사진보기

큰사진보기 ▲물고기얕은 곳임에도 물고기가 있다. 노란색에 검은 줄무늬가 귀엽다. ⓒ 한진이 관련사진보기

큰사진보기 ▲잠시 일어서서 쉬는 중멀리까지 가도 깊지 않아서 좋다. ⓒ 한진이 관련사진보기

큰사진보기 ▲하트조형물사진찍기용 조형물. 이것 말고도 고래 모양도 있고 나무 그네도 있다. ⓒ 한진이 관련사진보기

큰사진보기 ▲밤하늘새벽 4시.어설픈 내 사진실력에도 잘 보이는 별자리. 별자리는 잘 모르지만 오리온자리가 아닐까 싶다. ⓒ 한진이 관련사진보기

우리 가족은 가끔 캠핑을 다니는데 낯선 곳으로 이사를 왔더니 어디로 가야 할지 고민이 앞섰다. 예전에 4만 원 대였던 캠핑장 금액은 이제 최소 6만 원부터 시작이다. 정보 없이 가려니 돈이 아깝다는 생각이 든다. 새로운 곳은 뭐든 적응이 문제다. 어설픈 곳에서 돈과 시간을 낭비하지 않으려고 열심히 검색했다. 비싼 곳은 10만 원대이며 평균 6~7만 원 정도. 주변에 뭐가 있는지, 거리는 얼마나 걸리는지, 시설은 어떤 게 있는지 비교했다. 맘 카페도 검색해보고 이 지역 지인들에게 수소문도 해보았다. 몇 군데 추려진 가운데 새로운 곳이 눈에 들어왔다.'경상북도 교육청 영덕 오토캠핑장'이름 자체에 '경상북도 교육청' 이라고 들어가 있었다. 궁금함에 바로 상세하게 검색해 보았다. 경상북도 지역민들을 위해 지자체에서 만든 캠핑장이었다. 영덕뿐 아니라 경상북도 내에 네 군데 정도 더 있었다. 폐교된 건물을 없애고 그 자리에 만든 캠핑장이었다. 금액이 단돈 2만 원. 2라는 숫자에 캠핑장을 더 세세하게 볼 수밖에 없었다.샤워실(온수), 화장실, 세척용 개수대(실내), 전자레인지(책장과 함께 실내에 위치함). 포토스팟용 구조물도 있다. 물놀이장이 없어서 아쉬웠다. 하지만 살짝 언덕에 있는 캠핑장을 내려오면 바로 바다가 펼쳐져 있다. 관리가 잘 안되는 수영장보다 훨씬 좋다. 단순한 캠핑장이었다.캠핑 장비들을 준비해서 출발했다. 어떤 곳인지 기대감도 살짝 있었지만, 2만 원이라는 금액에 걱정이 더 많았던 것이 사실이다. 혹시나 실망할 아이들을 위해 미리 기대감도 낮춰두었다. 앞에 바다가 있으니 그 근처 산책하며 조개 껍데기 있으면 줍자고 관심사를 돌려두었다.도착해서 설명 종이와 재활용 비닐과 종량제 봉투를 받고 자리로 갔다. 바다가 보이는 곳이라 뻥 뚫려 있어서 개방감이 들었다. 얼마 안 된 곳인지 나무들이 아직 작았다. 그래서 그늘이 없다는 점이 아쉬웠다. 텐트를 칠 때 무더위와 싸워야 한다. 하지만 그 하나의 단점을 빼고는 다른 점은 마음에 들었다.텐트를 설치하고 나서 바로 바다로 갔다. 동해라서 그런지 바닷물이 맑고 깨끗했다. 바다는 생각보다 얕았다. 저 깊이 수영하는 사람들이 보였다. 바닷가를 따라 걸으며 돌 틈에 숨은 작은 게를 구경하고 잡아본다. 모래가 있는 곳에 도착하니 낚시를 하는 사람들과 튜브를 타고 있는 아이들도 보였다. 여벌 옷이 없어서 못 들어가는 것이 아쉬웠다. 마을을 구경하며 하루를 마무리 했다.못 들어간 아쉬움에 바다에 들어갈 준비를 해서 한 번 더 캠핑장에 왔다. 아이들은 더운 여름에는 물에 들어가는 것만으로도 충분하다. 수영장이나 인공적인 물에만 들어가 봤던 아이들이라서 그런지 신기해 했다. 파도에 움직이는 물과 해초들. 입에 들어가면 짠 바닷물. 성게도 있고 물고기도 볼 수 있었다.아이들은 첫 스노클링 장비에 적응하느라 몇 번이나 벗었다 썼다가 했다. 그럼에도 신기하고 재미있는지 물 밖으로 나오지 않았다. 나는 들어가지 못 해서 아쉬웠다. 얕은 바다 물 속에 발만 담그고 있었는데, 발 주위에도 작은 물고기들이 왔다 갔다 했다. 그걸 보니 멀리 들어가서 물 속에서 직접 눈으로 보고 싶었다.아이들이 중간 중간 일어서서 "줄무늬 물고기 있어요"라든가 "엄마, 여기 길고 갈색인 물고기 보여요" "아까보다 더 큰 물고기 봤어요"라고 말했다. 한참을 들락날락하며 신나서 엄마에게 알려주던 아이가 잠시 조용해졌다. 그러더니 소라게 한 마리를 잡아왔다. 마트에서나 보던 생명체를 직접 보니 신기했고 아이들은 흥분해서 이리저리 살펴봤다. 바위 틈에는 작은 게도 많아서 쫓아다니기도 하고 미역 같은 해조류를 뜯어보기도 했다. 정말 말 그대로 자연 체험 현장 그 자체였다.두 시간 정도 놀겠거니 생각했지만, 오산이었다. 아이들은 생각보다 몇 배는 더 즐거워했고, 저녁시간이 되어 갈 무렵에야 다시 텐트로 돌아갈 수 있었다.캠핑장으로 돌아와서 바로 샤워실로 향했다. 샤워실은 크진 않았으나 바닥에 떨어진 물도 없이 깨끗했고, 드라이기도 있었다. 가장 큰 장점은 온수도 나온다는 점이었다. 물놀이 후 깨끗하게 씻고 나니 아이들은 행복감에 빨갛게 타 있었다. 소소하게 사진도 찍고, 맛있는 고기를 구워 저녁을 먹었다.밤 10시가 되니 매너 타임이라 캠핑장의 가로등이 모두 꺼졌다. 캄캄해진 밤하늘 구경도 재미있다. 바다 옆이라 건물도 없어서 별 구경하기 좋다.다녀오고 나서 친정 부모님과 함께 또 한번 주말에 다녀왔다. 부모님은 가격을 듣고는 깜짝 놀라셨다."얼마라고? 뭐가 그렇게 싸노. 수도세도 안 나오겠다. 화장실에 에어컨도 나오더만. 우리가 쓴 전기세 나중에 돈 줘야 되는 거 아이가? 들어올 때 종량제 봉투도 주더니만 돈이 되나? 허, 참..."아무래도 지자체에서 하는 곳이라 남기는 건 없을 것 같다고 설명했다. 마음에 들었는지 친정 오빠에게 경험담을 말씀하시기도 했다. 2만 원이라니 오히려 손해 아닐까? 관리하는 분도 계시는데, 그분들 월급은 나오긴 하는 걸까, 의문이긴 했다.캠핑장에 놀이터도 없고, 수영장도 없다. 뭔가 썰렁한 느낌이 든다. 하지만 그 어떤 수영장과 놀이터보다 좋은 천연의 바다가 있다. 아이들이 다들 바다에서 놀다가 오니 오히려 다른 캠핑장에 비해 조용하다. 소소한 책장이 있으니 물놀이에 지친 아이들에게 권해도 좋다. 짧은 기간에 벌써 세번이나 다녀오고 나니 아이들이 즐거워 하는 것이 무엇인지 더 확실해진다. 아마도 내년 여름에도 올 것 같다. 그 때는 나무도 더 자라 있어서 조금 더 그늘을 내어주겠지.역시 나라에서 운영하는 것들은 해보는 게 이득이다. 내 세금이 잘 쓰이는 것 같아서 아깝지 않다. 돈 주고도 사람에 치여서 먹기만 하다가 오는 캠핑장도 많은데, 즐겁게 잘 놀고 왔다. 돌아가는 길에 카페에서 37,000원을 지출한 건 눈 감아주기로 한다.