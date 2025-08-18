"오늘도 또 살았네, 파이팅!" 자원재생활동가 순복씨의 하루

세상의 변화에는 늘 공익활동가가 있습니다. '공익활동가주간'은 공익활동가들에 대한 존중과 지지를 바탕으로 사회적 인정 문화를 만들기 위한 전국 단위의 행사입니다. 2025년에는 6월 30일부터 7월 4일까지 일주일 동안 전국 곳곳에서 공익활동가를 응원하는 다양한 프로그램과 연대의 장이 열렸습니다.



공익활동가 한 사람 한 사람을 조명하는 '활동가 인터뷰 프로젝트'는 다양한 지역과 분야에서 자기만의 방식으로 변화를 위해 노력하는 활동가들의 일과 삶 이야기를 기록하는 공모 프로젝트입니다. 활동가 인터뷰 프로젝트는 아름다운재단과 지리산이음이 함께 기획, 운영하고 있습니다

큰사진보기 ▲오렌지 리어카를 밀고 나오는 강순복 활동가 ⓒ 춘천사회혁신센터 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲리어카 수리 프로젝트에서 커피와 찐빵을 받은 강순복 활동가 ⓒ 춘천사회혁신센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲인터뷰 중인 강순복 활동가 ⓒ 허세미 관련사진보기

인터뷰어 : 허세미

춘천에서 살고 있습니다. 중간지원조직에서 3년간 일하며 생겨난 고민을 다른 방식으로 마주해보고 싶어, 작년엔 대학원에 진학했습니다. 지금은 시민사회·NGO학과에서 두 학기째 공부하고 있습니다.

큰사진보기 ▲'2025 공익활동가 주간'은 공익활동가들에 대한 존중과 지지를 바탕으로 사회적 인정 문화를 만들기 위한 목적으로 6월 30일부터 7월 4일까지 열렸다. ⓒ 공익활동가주간추진위원회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 변화를만드는사람들 홈페이지에도 실립니다.

윤달이 끼면 여름이 더 길다. 순복씨를 만나면 그런 것들을 알게 된다.순복씨를 처음 만난 건 지난 2022년이다. 그해 여름, 갑작스럽게 일하게 된 곳이 순복씨가 반평생을 살아온 동네였다. 두 해에 걸쳐 자원 재생활동가 당사자들과 함께 진행한 프로젝트가 있었는데, 그러면서 자연스럽게 서로 인사를 건네는 이웃이 되었다. 그래서 순복씨를 알고 지낸 지도 어느덧 3년이 되었다.순복씨를 순복씨라고 계속해서 부르는 데에는 몇 가지 이유가 있다. 실제로도 만나면 '순복씨~'하며 인사를 건네기 때문이고, 어느 때에는 '쌤'이라고도 부르고 누군가에게는 '자원재생활동가 선생님'이라고도 칭하지만, 서로 인사를 나누며 이름을 나눴을 때가 우리의 우정이 시작된 첫 순간이었으므로.자원재생활동이 가지고 있는 활동적인 경향과 노동으로써의 의미도 그렇지만, 그보다 순복씨의 기쁨과 슬픔, 일상과 목소리를 담고 싶어서 노력했다. 2025년은 윤유월이 있는 달이라 음력 6월이 두 번이라고 한다. (실제로 여름이 길어지는 건 아니라고 하지만) 순복씨를 만난 날, 요즘의 안부를 나누다가 알려주신 게 반가워 먼저 소개했다.평소에 서로 평어를 섞어 쓰다 보니 정리하면서도 말맛을 위해 평어가 있는 부분은 그대로 옮겼다. 양해 부탁드린다.순복씨는 늦어도 오전 8시 30분에는 집을 나선다. 차도와 인도가 어중간하게 걸쳐진 덕에 사람들의 보행을 가로막지 않는 곳이 요즘 순복씨가 자원을 모아두는 곳이다. 폐지와 자원들을 정리하고, 리어카에 싣고, 자주 가는 고물상에 도착하면 오전 열 시 정도 된다. 그 시간에 만난 다른 자원재생활동가들과 인사도 나누고, 사는 이야기도 잠깐 하고, 달달한 커피도 한 잔씩 마신다. 아이 따셔.오전의 일과가 끝나면 점심시간이다. 점심은 거의 집에서 아저씨와 드신다. 오십 년 넘게 동고동락한 남편분을 '우리 아저씨'라고 칭하시는데, 왠지 모르게 정답다. 순복씨의 표현이어서 그럴 것이다. 순복씨가 경제활동을 하시다 보니 실질적으로는 집의 가장인데도, 가족 안에서의 돌봄 노동 또한 순복씨의 일과 중에 있다.아저씨와 점심을 챙겨 드시고는 오후 한 시쯤 다시 노동의 시작이다. 오후 네 시 혹은 네 시 반 정도까지 일하면 오후 일과도 끝난다. 그렇게 매일 같이, 쉬는 날은 거의 없다. 날씨가 너무 좋지 않아 리어카를 끌기도 어려울 때는 어쩔 수 없지만, 순복씨가 활동해 온 30여 년은 너무나도 꾸준했다. 그리고 꾸준한 활동과 함께 쌓인 순복씨만의 이야기가 있다.순복씨는 이 동네에서 50년을 살았다. 고작 10년을 산 내가 보기에는 억겁의 세월 같다. 1975년에 왔으니, 정말 올해가 딱 50년이다. 순복씨는 강원도 화천 하남면 논미리에서 태어났다. 위로 언니 오빠가 계셨지만 어렸을 때 돌아가시고, 순복씨는 여섯 남매의 첫째로 자랐다. 그곳에서 결혼하고, 시가에서 함께 살다가 1년 뒤 춘천의 한 동네로 이사를 왔다."요 앞 학원에서 20년 동안 밥을 했어. 학원에서 책이나 박스 같은 종이들이 워낙에 많이 나오니까 그걸 가져다 팔았어. 동네가 학교 주변이니까 원룸 청소 일도 같이했었는데, 거기서도 망가진 거나 고물들이 나오잖아. 그러면 그걸 모아서 고물상에 갖다주고 그랬지. 그때부터 하게 됐어.""그치. 남들이 보기에 젊었을 때부터 했으니까. 언젠 그런 적도 있었어. 10년도 더 된 일이야. 일하고 있는데, 누가 지나가다가 갑자기 욕을 하는 거야. "아니, 젊은 게 일을 하지, 왜 박스를 줍는대?" 가만 듣다 보니 내 얘기 같아. 그 얘기 지금 나한테 한 얘기냐고 묻다가 싸움이 났어. 내가 그 사람 머리를 확 끄들었거든.""뭘 어떻게 돼. 그 사람이랑 같이 있던 사람이 엄청나게 놀라면서 우릴 막 말렸지. 나는 내가 하는 일이 너무 중요한 일인데, 그렇게 말하면 돼? 그러니까 미안하다고 하더라고. 집을 알려주길래 갔더니 책이랑 박스를 이만큼 주면서 사과하길래 알겠다고 했지. 아직도 거기 살아. 어쩌다가 마주치면 인사하지.""그러니까 그때 할 말을 딱 해야지. 그런 일이 생각보다 많아. 아니다 싶으면 얘길 해야 해.""그래도 예전보다는 사람들이 덜 무례하게 대하지. 그리고 오래 일하다 보니까 서로 알게 되는 것도 있고. 예전에는 누가 우리 아저씨한테 나를 '박스 아줌마'라고 칭했다가 무슨 말을 그렇게 하냐고 한 소리 들었어. 그때도 나한테 되게 미안하다고, 실수했다고 그랬잖아.""좋지. 박스 아주머니라고 불리는 것보다야 훨씬 좋아. 나는 이 일을 할 때 자긍심이 커. 돈을 벌고 생계를 유지하는 것도 맞지만, 일로써도 꼭 필요한 일이라고 생각해.""그럼. 천직이지. 이렇게 내가 하는 일을 좋아하기도 힘들지."순복씨는 매일 200kg에 육박하는 리어카를 끌고 동네를 돌며 활동한다. 오랜 세월 쌓인 노동의 흔적은 어느새 순복씨의 손과 어깨, 무릎에 새겨져 있다. 고된 노동의 피로는 정신적인 긴장으로도 이어진다. 다른 이야기를 나눌 때와는 달리 복잡한 감정이 들었다. 순복씨는 일과 활동을 천직이라고 말씀하셨지만, 오래 해온 활동은 몸과 마음도 고스란히 기억하고 있다는 뜻이기도 하다."다리가 아주 아프지. 무릎도 그렇고 어깨도. 여기 손가락도 지금은 아예 안 펴져.""정말 아플 때는 가는데, 돈 걱정 때문에 잘 안 가게 되지."매일 끌고 다니는 리어카처럼 묵직한 노동의 무게나 그로 인한 건강의 부담 외에도 현장에서 발생하는 문제들이 있다. 자원재생활동가들에게는 수집한 자원을 임시로 보관할 수 있는 적재 공간이 필요하다. 그러나 요즘의 도시란 더는 공유지가 없다. 남은 건 사유지, 시유지, 국유지 등 소유의 이름이 붙은 경계들이 있다. 그건 곧 낯섦과 불편함, 서로에 대한 몰이해를 불러온다.적재 공간에 대한 민원도 자주 발생한다. 그런 자리가 없어야만 도시의 질서가 지켜진다고 생각하게 되는 이유는 무얼까. 예를 들어 길 곳곳에 놓여있는 폐지 자원들이 그대로 있는 것보다야, 자원재생활동가들의 노동과 활동으로 인해 한 구역에 잘 모여있다면, 왜 그런 불편함이 생기는 걸까."힘든 일이야 있지. 섭섭할 때도 많고. 수집해 놓은 곳 앞에서 사람들이 '이게 쓰레기지 뭐가 자원이냐?'고 말하는 때도 있어. 내가 자원 모아놓은 곳에 갑자기 쓰레기를 버리는 경우도 있고. 그러면 내가 오히려 되묻지. 여기 쓰레기장처럼 보이느냐고.""아무래도 관심이 없으니까. 잘 모르기도 하고.""좋지. 그런 자리가 좀 있었으면 좋겠어.""그래도 전혀 없는 것보다야 낫지. 여기저기 있어도 좋고. 내가 수집한 자원이어도 다른 자원재생활동가들이나 다른 사람들과 나눌 때도 많아. 그럼 꼭 나에게 다시 좋은 일이 생겨. 평소보다 다른 자원이 많이 생긴다든지. 누가 이거 가져가라고 한다든지. 나는 그런 게 좋고 재밌지. 그렇다 보니 내 안에서 그래도 된다는, 누군가에게 나눠도 괜찮다는 믿음이 생기지.""맞아! 지금도 가끔 누가 가져가긴 해. 돈 될 것 같은 것들. 그래서 나한테 중요한 건 조금 더 안쪽에다가, 안 보이게 두기도 하지."순복씨와의 대화 속에서는 자연스럽게, 동네 사람들과 쌓아온 깊은 관계와 일상이 느껴진다. 그래서 어느 순간에는 순복씨를 조금 더 다양한 이름으로도 불러보고 싶어진다.동네 50년 지기 활동가, 자원재생활동 네트워크 활동가, 마을 돌봄 활동가 등. 자원재생활동가라는 이름보다 앞서 있는 순복씨의 일상은 어떻게 보면 계속되는 활동이다. 누군가와 자꾸 마주치는 일, 기꺼이 연결되는 일, 대소사에 함께 하는 일, 미워하는 마음보다 반가운 마음이 드는 일, 그리고 그게 동력으로 다시 돌아오는 일."글쎄. 동네 돌아다니다 보니까 동네 구석구석 다 좋아하지. 자주 가는 건, 주민센터에 자주 가. 잠깐 앉아도 있고. 물도 마시고.""새로운 사람들을 만나는 것도 좋지만, 매일매일 이 일을 하니까 오랫동안 만나온 사람들 안부를 챙기는 게 좋지.""그래. 오랜만에 만나면 정말 반가워. 한동안 안 보이면 일을 그만뒀나 싶어. 지난번에 한참 못 봤을 땐 물어볼까 싶었어. 그만뒀냐고. 그전에도 그만둔 사람들 생각하면 너무 아쉽고 보고 싶지. 다른 데도 아주 귀여운 사람이 있었어. 이야기도 잘 나누고 그래서 아주 친해졌는데, 그 사람이 그만두고는 또 아쉽지.""그치. 일하면서 만나는 사람들한텐 "아이고~ 오늘도 또 살았네. 파이팅!" 이렇게 말하기도 해."나도 순복씨에게 "파이팅"을 들어본 적이 있다. 순복씨가 건네는 그 인사에는 단순한 응원 이상의 무언가가 있다. 매일 같은 시간에 같은 길을 걸으며 쌓아온 관계들, 그 속에서 자연스럽게 생겨난 돌봄과 위로의 방식.사람들이 살았으면 좋겠다. 건강하게, 혹은 잘 살았으면 좋겠지만. 꼭 그게 아니더라도 곁에서 오래오래 살았으면 좋겠다. 누군가의 한마디가 하루를 버틸 힘이 되고, 오랜만에 만났을 때의 반가움이 삶을 이어가는 이유가 되는 그런 관계들이 세상엔 더욱더 필요하다.순복씨는 내일도 오전 8시 30분에 집을 나설 것이다. 익숙한 길을 따라 리어카를 끌고, 사람들에게 인사를 건네며 또 하루를 시작할 테다. 그 모습을 떠올리며 조금 더 배운다. 자긍심이란 무엇인지, 슬프고 섭섭한 날에도 어떻게 다시 누군가에게 다가설 수 있는지, 그리고 우리가 서로 기대어 살아간다는 말이 진짜 무슨 뜻인지를.윤달이 끼면 여름이 더 길다고 했다. 순복씨 그리고 다른 자원재생활동가 선생님들의 여름이 조금 더 무탈하기를.