특검 압수수색 "야당 탄압"이라는 국힘, 몇 년 전에는 달랐다

국민의힘이 특별검사팀의 중앙당사 압수수색에 대비해 여론전에 나섰다. 특검팀의 압수수색 영장 시한이 오는 20일인 것으로 전해진 가운데, 이번 주 중 영장 재집행에 나설 것이라는 관측이 우세하다.
국민의힘은 이재명 대통령이 제80주년 광복절 경축식 기념사에서 이야기한 '국민 통합'이 기만이라며 반발하고 있다. 현장 의원총회를 소집하고 당력을 끌어모아 '야당 탄압' 프레임을 강화하고 나섰다. 그러나 국민의힘은 과거 압수수색을 거부하는 더불어민주당을 향해 비판 공세를 취한 바 있어, 이율배반적이라는 지적을 피하기 어려워 보인다.
"끼리끼리 그들만의 잔치... 특검, 중앙당사로 들이닥칠 것"
송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 18일 오전 당 비상대책위원회의를 주재하며 "이재명 대통령은 광복절 경축사를 통해 분열의 정치에서 탈피해 대화와 양보에 기초한 연대와 상생의 정치를 만들어 가자 하면서 국민 통합을 호소했다"라며 "그러나 실상은 조국, 윤미향 등 대규모 파렴치범 사면과 혈세 탕진 2차 취임식으로 광복절은 끼리끼리 그들만의 잔치로 전락했다"라고 꼬집었다.
이어 "새로운 한 주가 시작됐지만 야당 탄압 정치 보복은 그칠 줄 모르고 있다"라며 "오늘이 될지 내일이 될지 알 수는 없지만 특검이 또다시 압수수색 영장을 들고 이곳 중앙당사로 들이닥칠 것으로 예상되고 있다"라고 위기감을 고취했다.
그는 "국민의힘 당원 전체를 잠재적 범죄자로 취급하는 반인권적 야당 탄압 압수수색에는 일절 협조할 수 없다는 점을 분명히 밝힌다"라며 "당원의 이름, 주민등록번호, 전화번호뿐만 아니라 심지어 계좌번호까지 담겨 있는 500만 당원들의 핵심 개인 정보를 탈취하겠다는 개인 정보 강탈이자 야당 사찰, 국민 사찰에 협조할 수가 없다"라고 날을 세웠다.
특히 "이재명 대통령이 말하고 있는 국민 통합은 '내 편 사면, 네 편 수사', '내 편 무죄, 네 편 유죄' 이와 다르지 않다"라고 직격했다. "야당을 탄압하고 배제하는 가짜 통합, 끼리끼리 그들만의 통합에 지나지 않는다"라며 "국민의힘은 그들만의 대한민국을 만드는 이재명 정권의 무도한 특검 칼춤에 맞서 끝까지 싸울 것"이라고 경고했다.
"특검을 정권의 행동대장으로 부려먹지 말고 야당 탄압 정치 보복을 즉각 중단할 것을 다시 한 번 강력히 촉구한다"라고도 덧붙였다.
김정재 정책위원회 의장 또한 "민중기 특검이 국민의힘 당원 개인 정보 강탈에 안달이 났다"라며 "무려 500만 당원의 개인 정보를 노린 초유의 압수수색"이라고 규정했다. "이는 단순한 수사가 아니다"라며 "국민의 힘과 당원 500만 모두를 범죄시하고 국민의 힘과 특정 종교를 억지로 결부시켜 정당 해산의 빌미를 인위적으로 조작하려는 치졸한 정치적 빌드업이자 정치 보복일 뿐"이라고도 주장했다.
그는 "제1야당 국민의힘을 없애버리고 야당 코스프레 하는 조국당과 함께 대한민국을 무늬만 민주주의로 몰락시키겠다는 계략에 불과하다"라며 "정치 보복 즉각 중단하시라. 정정당당하게 실력으로 승부하시라"라고도 목소리를 높였다.
"민주당 향한 냉엄한 평가 늘어나... 지지율 대폭락의 신호탄 될 것"
박덕흠 사무총장은 이날 발표된 리얼미터 여론조사를 인용하며(관련 기사: 이 대통령 국정 지지율 51.1%... 취임 후 최저치
), 이 대통령이 단행한 광복절 특별 사면을 재차 지적했다. "부정 평가의 사유에는 8.15 광복절에 조국, 윤미향 같은 파렴치범을 특별 사면한 것이 가장 큰 비중을 차지한 것으로 확인됐다"라며 "여론 무서운 줄 모르고 강성층이 원하는 대로 강행, 폭주만 고집하던 민주당을 향해 국민의 냉엄한 평가가 늘어난 것 아니겠느냐?"라는 지적이었다.
그는 "국민 여론을 외면한 채 지금까지 그랬듯이 상대를 척결 대상으로 여기는 오만함, 우리만 정답이라는 뻔뻔함, 내 편은 무조건 무죄이니 정치보복 희생자, 남의 편은 무조건 유죄이니 정당한 조사 절차라는 이중성 앞에서 대화를 이야기하며 행동은 독단과 폭주를 강행하는 표리부동한 위선을 반복한다면 이번 여론조사가 지지율 대폭락의 신호탄이 될 것"이라고도 경고했다.
김대식 비대위원 또한 "대통령은 통합을 말했지만 정청래 (더불어민주당) 대표는 정쟁과 배제를 앞세웠다"라며 "대통령께서는 국민께 메시지를 던지기 전에 먼저 여당 대표부터 설득하고 수습해야 한다"라고 지적했다. "대통령의 통합 메시지가 공허한 우측 깜빡이로 끝나지 않으려면 민주당의 내홍부터 수습하고 민주주의 없는 민주당이라는 오명을 걷어내야 할 것"이라는 이야기였다.
회의를 마치고 기자들과 만난 박성훈 수석대변인은 "특검과 현재 어떠한 조율도 진행되고 있지 않은 상황"이라며 "특검이 우리 당 500만 당원을 잠재적 범죄자로 보는 시각에 절대로 협조할 수 없을 뿐 아니라, 압수수색이 들어온다고 하더라도 당 핵심 자산인 우리 당의 당원 명부를 절대로 넘겨줄 수 없다"라고 못을 박았다.
국민의힘, 과거에는 압수수색에 반발한 현 여권 비난
벌떼처럼 국민의힘이 들고 일어났지만, 이는 과거 자신들의 공식 입장과 배치된다. 국민의힘은 문재인 전 대통령 재임시절과 이재명 대통령이 민주당 대표이던 당시, 검찰의 압수수색 영장 집행을 정당하다고 옹호하며 이에 반발하는 현 여권을 거세게 비난한 바 있기 때문이다.
"이재명 대표는 검찰의 청구에 의해 법원이 발부한 적법한 압수수색 영장 집행에 대해 "정치가 아니라 이것은 그야말로 탄압"이라고 주장했다고 한다. 이재명 대표와 민주당은 당당하다면 두려울 것이 무엇이 있겠는가." - 김미애 국민의힘 원내대변인(2022년 10월 20일)
"압수수색 영장은 범죄 혐의가 소명되고 압수수색의 필요성이 인정되어 법원이 발부한 것이다. 민주당의 압수수색 집행 거부는 스스로 결백을 증명할 수 없음을 자인하는 것이다. 결백하다면 당당하게 당사의 문을 열어주고 결백을 증명할 자료를 제출해 소명하시라." - 장동혁 국민의힘 원내대변인(2022년 10월 19일)
"사회적으로 큰 이슈가 되는 사건이기에 즉시 실시됐어야 할 압수수색이다. 압수수색이 늦게 이뤄지면 증거가 인멸되어 자료 확보에 어려움을 겪게 된다." - 허청회 국민의힘 부대변인(2020년 9월 23일)
"만인은 법 앞에 평등하다. 경찰청장 출신일지라도, 예비 국회의원이라도 마찬가지다. 사법당국은 한치의 의혹도 남기지 않는 철저한 수사로 권력의 민낯을 밝혀야 한다." - 김성원 미래통합당 대변인(2020년 4월 24일)
"모든 증거와 증언이 청와대를 가리키고 있는 상황에서 진실규명을 위한 검찰 압수수색은 정당하면서도 불가피한 절차이다. 하지만 민주당은 자기 반성은 커녕 검찰의 수사를 폄훼하며 검찰을 탓하며 내로남불의 극치를 보여주었다." - 이창수 자유한국당 대변인(2019년 12월 4일)