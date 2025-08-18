민주당 전남도당 "김대중 대통령 민주·평화 정신 계승"

큰사진보기 ▲제15대 대통령 김대중김대중 대통령이 국회의사당 앞 광장에서 열린 자신의 취임식에서 시민들을 향해 손을 흔들고 있다. 1998. 2. 25 ⓒ 대통령기록관 관련사진보기

더불어민주당 전남도당은 18일 김대중 대통령 서거 16주기를 맞아 "국민이 주인인 나라, 화해와 통합의 정치, 한반도 평화의 길을 열었던 김대중 대통령의 정신을 굳건히 계승하겠다"고 밝혔다.민주당 전남도당은 이날 발표한 추모 논평에서 "김대중 대통령은 전남의 아들이자 대한민국의 대통령으로서, 평생을 국민의 자유와 인권, 그리고 정의를 위해 바치셨다"며 "그의 정치철학과 실천은 오늘의 우리에게 여전히 살아있는 교훈"이라고 말했다.특히 "군부독재의 탄압 속에서도 민주주의를 지켜냈고, '사람이 먼저'라는 가치로 사회적 약자를 품었으며, 햇볕정책을 통해 한반도의 평화와 공존의 길을 열었다"고 밝혔다.주철현(재선·여수시갑) 전남도당위원장은 "전남도민과 당원과 함께 김대중 대통령의 정치철학과 실천인 민주주의·민생·평화의 가치를 이어받아, 권력이 국민을 존경하고 받들어 모시는 나라를 만들기 위해 앞장서겠다"고 말했다.김대중 전 대통령은 1924년 1월 6일 전남 신안서 태어났다. 대한민국 제15대 대통령(1998~2003)으로 재임하며 IMF 위기 극복과 민주주의 발전, 한반도 평화를 위해 헌신했다. 2000년엔 남북정상회담을 성사시키고 노벨평화상을 수상했다. 2009년 8월 18일 서거했다.