진주시, '개인정원 발굴사업' 우수정원 8곳 선정

25.08.18 09:37최종 업데이트 25.08.18 09:37

진주시, '개인정원 발굴사업' 우수정원 8곳 선정

진주시는 올해 생활 속 정원문화 확산을 위해 추진한 '개인정원 발굴 및 선정 사업'을 통해 모두 8곳의 우수 개인정원을 선정하는 등 '정원속의 진주' 브랜드화에 박차를 가하고 있다.

국가정원 지정을 목표로 하고 있는 진주시는 생활 속 정원문화 확산과 정원탐방 등 정원관광 자원으로 활용하기 위해 개인정원 발굴 및 선정사업을 지속적으로 추진해오고 있다.

올해는 지난 3월 신청을 받아 서류심사와 현장평가를 거쳐 정원의 특수성 및 역사성, 정원 규모 및 소재의 적정성, 정원의 조형성, 정원의 관리상태 등을 종합적으로 평가해 최종 8곳이 영예를 안았다.

이번에 선정된 우수 정원은 ▲대평면 '호수가의 정원' ▲판문동 '가든드펄' ▲금산면 '정온' ▲금산면 '소소원' ▲인사동 '파운틴가든' ▲지수면 '운봉정사' ▲신안동 '앤틱퀼트' ▲명석면 '류정의 뜰' 등이다. 진주시는 이를 포함해 지금까지 총 44곳의 우수 개인정원을 발굴했다.

우수 정원에 대해서는 등록증과 명패를 전달하고, 안내 리플릿과 진주정원 홈페이지와 인스타그램 등을 통해 적극 홍보함으로써 각 정원이 가지고 있는 고유한 가치와 이야기를 시민들과 공유할 예정이다.

