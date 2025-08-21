'정상은 엄청 추워요'... 여름 소백산은 긴팔이 필수입니다

- 단양 천동탐방지원센터-천동삼거리-비로봉, 어의곡탐방지원센터-어의곡삼거리-비로봉

- 죽령탐방지원센터-제2 연화봉-연화봉-천동삼거리-비로봉

- 영주 삼가동탐방지원센터-비로봉

큰사진보기 ▲소백산 진짜 등산 시작 ⓒ 박서진 관련사진보기

큰사진보기 ▲보기만해도 시원해지는 천동계곡 ⓒ 박서진 관련사진보기

큰사진보기 ▲따스한 빛이 두 팔 벌려 반겨주는 나만의 이정표 ⓒ 박서진 관련사진보기

큰사진보기 ▲휴식맛집 천동쉼터 ⓒ 박서진 관련사진보기

'이 위대한 소백의 기운이 모조리 내 차지구나!'

큰사진보기 ▲소객산 주목 군락 수림지 ⓒ 박서진 관련사진보기

큰사진보기 ▲안개로 자욱한 비로봉 오름길 ⓒ 박서진 관련사진보기

봄, 여름, 가을, 겨울 365일 예쁘지 않은 날이 없는 소백산을 지난 주말에 다녀왔다. 입추를 보내고 한밤의 더위가 살짝 꼬리 내리기에 더 늦으면 안되겠다는 생각이 들었다. 마음은 굴뚝인데, 몸은 활활 타오를 준비를 못해 차일피일 미루던 여름 소백산과의 만남을 더 이상 미룰 수 없었다.지난 17일 새벽 5시, 익숙한 멜로디의 알람이 나를 위해 울려 퍼진다. 간단한 세수와 양치질을 하고 전날 꺼내 놓은 옷을 입었다. 천동에서 비로봉까지가 나의 행선지다. 소백산 비로봉을 오르는 방법은 다양하다.이 외에도 여러 구간이 있어 등산 초보자부터 능숙한 사람까지 소백을 찾아오는 모든 사람들이 만족한다. 오전 6시, 주차장이 이미 꽉 차 있다. 아마도 다리안 캠핑장을 찾은 여름 피서객이 대부분이 아닐까 짐작해본다.빙글빙글 주차장을 기웃기웃하며 빈자리를 찾아 주차를 하고, 천동탐방지원센터까지 가볍게 걸었다. 여름 슬리퍼와 샌들을 신은 피서객이 이 곳 천동탐방 지원센터까지 산책하는 모습이 편안해 보였다.비로봉까지 대략 6.8km, 천동삼거리까지 오르막 구간으로 숲이 우거져 조망이 없고 지루할 수 있지만, 길 옆 우렁찬 계곡 소리에 발맞추어 가다보면 지루할 틈이 없다. 천동탐방지원센터 대문을 넘으면 소백을 향하는 진짜 등산이 시작된다.시작과 함께 계곡물 소리가 비몽사몽 어렴풋한 정신을 일으켜 세운다. 특별한 체력관리도, 운동도 안 하는 내가 잘할 수 있을까 움츠리자, 불쑥 용기가 나와 스스로를 믿어보라며 큰소리 친다.천동1교, 천동2교, 신선1교까지 숲은 계곡 물소리에 묻혔다. 신선2교를 지나 조금 가파른 언덕이 시작되자, 맑고 깨끗한 새소리가 귀를 쫑긋 세우게 한다. 새소리에 흥얼흥얼 콧노래로 보답했다. 다래1교, 다래2교는 숲이 더욱 울창해서 그런지 계곡의 깊이가 다르다. 흐르는 힘도 거세다. 어느새 계곡 주변의 커다란 바위가 방음벽이 되어 계곡 물소리가 멀어져 간다.점점 더 경사가 심해지고 호흡도 거칠어진다. 헉헉거릴 때마다 '아이고' 추임새가 절로 뒤따른다.드디어 언덕 위 눈부신 태양이 두 팔 벌려 반겨주는 나만의 그 곳에 다다랐다.이제 조금만 더 가면 천동쉼터에 도착한다.천동쉼터 의자에 앉아 쉬어가기로 했다. 물을 벌컥벌컥 마시고 에너지바로 기운 보충을 했다. 좀 살만하니 여기까지 오면서 만난 사람이 한명도 없었다는 사실을 눈치챘다.기지개를 활짝 켜고 하늘을 떠받쳤다. 등산화 끈을 정비하고 걸음을 재촉했다. 울퉁불퉁 돌길이다. 발을 헛디디면 다치기 쉬워 신중하게 발을 내디뎠다. 안개 낀 하늘 때문인지 숲이 어슴푸레하다. 고개 숙인 야생화는 곧 찾아올 가을을 맞이하는 듯하다.돌길을 지나 나무 계단을 오르니 겨울이면 눈꽃 군락지로 감탄사를 부르는 천연기념물 제 244호 주목 군락지다.화창한 날이면 저 멀리 월악산의 자태도 볼 수 있는데 이날은 안개 속으로 꼭꼭 숨어 버렸다. 비로봉과 가까워져서 그런지 무겁던 발걸음이 한결 가벼워졌다. 힘듦에 버티며 터벅터벅 걷던 걸음이 산들바람에 사뿐사뿐 춤을 추듯 신났다.내려가는 청년들이 정상은 엄청 춥다며 조심하라는 인사를 건냈다. 배낭을 싸며 바람막이를 챙길까 말까 고민하다 얇은 여름용 긴팔을 가져왔는데 시간을 그때로 돌리고 싶은 마음이 컸다.천동삼거리를 지나자 거짓말처럼 바람의 세기가 다르다. 귓가에 웅웅거리며 울려퍼지는 바람소리에 심장이 쿵쿵쿵 빠르게 뛴다. 몸을 웅크리고 낮은 자세로 바람을 맞았다.푸른 능선이 펼쳐지는 그림같은 비로봉 오름길은 거센 바람앞에서도 벅찬 감동을 준다. 몸이 휘청하지만, 싫지 않다. 늦여름 몹시 빠르고 기세등등한 소백의 된바람에 정신이 바짝 든다.1439m 소백산 비로봉!비바람 앞에서도 끄떡없는 거대한 정상석이 든든하다. 안개 속에 희미한 산그림자가 무수히 겹쳐있다. 여름 소백과의 아쉬운 만남을 사진으로 남기기엔 턱없이 부족해 눈으로 찍고 마음에 저장했다.반가웠어! 여름의 소백.