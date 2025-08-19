[단독] 3년 전 내부 경고에도...해군, 웨딩업체에 매년 수천만 원 지급

큰사진보기 ▲서울 영등포구에 위치한 해군호텔. 2025. 07. 30. ⓒ 소중한 관련사진보기

특별취재팀 ｜ 김화빈 이진민 전선정 정초하 소중한

해군 감찰실이 3년 전 해군호텔 웨딩홀 운영의 문제점을 정기감사를 통해 지적했으나, 해군이 이를 개선하지 않은 것으로 확인됐다. 최근 경찰 수사와 국방부 감사까지 진행되고 있는 상황에서 "해군이 비리를 방치했다"는 지적이 나온다.<오마이뉴스>가 부승찬 더불어민주당 의원(국회 국방위원회)를 통해 확보한 2022년 해군 감찰실의 정기감사(10월 24일~12월 2일) 자료에 따르면, 감찰실은 당시 회계감사 미실시, 업무운영비 방만 운영 등을 지적하며 이를 개선하도록 요구했다. 하지만 해군은 관련 조치를 취하지 않았다.자료를 구체적으로 살펴보면, 해군은 서울 해군호텔·진해 해군회관 웨딩홀 업체와 계약을 체결한 2012년 말 이후로 한 번도 회계감사를 실시하지 않았다.이에 따라 감찰실은 연 1회 이상 회계감사를 의무로 실시하도록 해군에 요구했다. 감찰실은 웨딩홀 업체와 계약을 체결한 재경근무지원대대, 진해기지사령부에 "관리위탁 계약의 경영실적 판정, 수익·비용에 대한 검증을 위한 자체 회계감사를 실시한 적이 한 번도 없다"라며 "자체 회계감사를 방안을 강구토록 개선 조치"하라고 밝혔다. 특히 감찰실은 "필요시" 회계감사를 하도록 적혀 있는 계약서 내용에서 "필요시"를 빼도록 하는 구체적인 방안을 제시하기도 했다.그러나 재경근무지원대대는 정기감사 이후인 2023년 1월 계약에서 "필요시" 문구를 그대로 뒀고, 진해기지사령부 역시 "필요시" 문구가 그대로 남아 있는 2022년 8월 계약을 계속 유지했다.감찰실은 해군이 업체에 제공하는 영업운영비(매달 300만 원)를 두고도 "증빙자료를 요구해 확인해야 하나 확인 없이 카드영수증만으로 지급하고 있다"며 "청구 금액의 타당성을 검토 후 지급하는 방안을 강구토록 개선 조치"하라고 했다.영업운영비는 업체가 판촉비, 교통비, 견학비, 직원 격려비 등으로 쓴 비용을 해군에 청구해 돌려받는 금액인데, 감찰실은 "(해군이) 대상, 목적 등 타당성 확인을 위해 내부적으로 세부지침을 만들어 지급시 확인해야 하나 미실시"했다고 지적했다.특히 진해기지사령부의 경우 "청구 금액의 타당성 검토 후 사후 지급해야 함에도 매월 초에 200~300만 원에 해당하는 금액을 (업체에) 지급"한 점과 "금액도 특별한 기준이나 지침 없이 임의로 지급 중"인 점을 감찰실로부터 지적받았다. 감찰실에 따르면, 2018~2022년 영업운영비만으로 약 1억 5000만 원이 업체에 지급됐다.하지만 이 문제 역시 개선되지 않았다. 해군은 업무운영비 타당성 검토에 계속 소홀했고, 이후 감사원 감사를 통해 업체 대표들이 영업운영비를 허위로 청구해 수령한 점까지 드러났다. 감사원은 2024년 9월 발표한 정기감사 보고서를 통해 "재경근무지원대대는 수탁자(업체)가 2018년 1월~2023년 6월 서울 해군호텔 영업운영비를 청구하자 실제 영업운영과 관련된 비용인지 등 그 타당성을 검토하지 않은 채 1억 1644만 6874원을 지급했다"고 밝혔다.해군은 이 감사원 감사와 2024년 말 감찰실의 감사(2022년 감사와 별도) 이후에야 서울 해군호텔 업체, 진해 해군회관 업체 대표 2명을 경찰에 고발했다.감찰실은 계약 당사자(사용부대장)를 재경근무지원대대, 진해기지사령부보다 상위 부대로 지정하라고 권고하기도 했다. "관리와 책임을 명확히 하라"는 게 감찰실의 취지였는데, 해군은 이 역시 수행하지 않았다.이때 해군 감찰실은 "육군호텔은 사용부대장을 육군 인사사령부 사령관, 공군호텔은 사용부대 확인관을 인사참모부 근무복지차장으로 계약서에 명시"한 점을 들며 "(해군도) 사용부대장 변경, 절차수립 등을 강구하라"고 짚었다.부승찬 의원은 "해군은 2022년 말 시행된 해군 감찰실의 정기감사에서 웨딩홀 비리 의혹을 이미 확인하고도 2년 넘게 방치했다"며 "그 결과 업체 대표들은 계속해서 (매년) 수천만 원대 영업운영비를 빼돌릴 수 있었다"고 비판했다. 이어 "2022년 감사 결과 발표 이후 (해군에서) 이를 고의로 축소·묵살하려는 시도가 있었는지 철저히 조사해야 한다"고 강조했다.해군 측은 <오마이뉴스>에 보낸 서면 답변에서 "현재 민간경찰 수사 및 국방부 감사 등이 진행되고 있다"며 "이를 통해 밝혀져야 할 것"이라고 설명했다.