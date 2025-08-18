[합천] "소외된 수해 현장 찾아 봉사활동 벌였어요"

큰사진보기 ▲통영 산양자원봉사회-한화오션자불산봉사회, 합천 수해 현장 봉사활동. ⓒ 합천군청 관련사진보기

7월 16~19일 집중호우로 피해를 입은 주민들을 돕기 위한 봉사활동이 계속되고 있다.통영시자원봉사협의회 산양읍자원봉사회(회장 김윤실)와 거제 한화오션자불산봉사회(회장 민영찬)가 지난 16일 합천군 대양면 신거리(이장 임기흥)에서 수해복구 활동을 펼쳤다.두 봉사단체는 수해 피해를 입은 주택을 찾아 도배 장판교체와 담장도색 등을 실시하면서 구슬땀을 흘렸다.현장에는 박수영 대양면장 김득민 부면장, 신경자‧성종태 합천군의원이 찾아와 자원봉사활동회에 대해 감사의 인사를 전했다.김윤실 회장은 "회원 60명으로 구성된 우리 단체는 매월 1회 독거노인 집수리를 목적으로 활동하는 자발적 봉사단체"라며 "이번 합천에서 봉사활동을 하게 동기는 소외된 수해지역도 있을 것으로 판단하여 수소문해서 왔다. 피해 주민들이 하루 빨리 일상으로 복귀할 수 있기를 바란다"고 말했다민영찬 회장은 "최홍식 회원의 고향 인근 마을에서 봉사활동을 하게 되어서 보람되고 기쁘다"고 말했다.임기흥 마을이장은 "마을 3가구가 침수되어 걱정이 태산인테 자원봉사자들이 와서 도배와 장판 교체, 담장 도색 등의 봉사를 해주어서 머리 숙여 감사드린다"고 말했다.