정률제 저지는 시작일 뿐... 의료급여 개혁 위한 세 가지 과제

*'의료급여 정률제, 이래도 개악이 아닌가요?' 연재 순서
(1) 의료급여를 아시나요?
(2) 의료급여 정률제, 왜 개악일까요? (상)
(3) 의료급여 정률제, 왜 개악일까요? (하)
(4) 몽니 부리는 복지부, 왜 그럴까요?
(5) 다시 시작된 의료급여 개악 시도
(6) '과다의료이용=도덕적 해이' 프레임을 해체하려면?(상)
(7) '과다의료이용=도덕적 해이' 프레임을 해체하려면?(하)
(8) 낙인과 차별을 만드는 제도가 '진짜' 문제 아닌가요?
(9) 의료급여가 나아가야 할 방향은?
정률제 저지는 시민의 승리
오늘은 '의료급여 정률제, 이래도 개악이 아닌가요?' 연재의 마지막 회입니다. 지난해 11월, 연재를 시작할 당시만 해도 솔직히 정률제 도입을 막기 어려울 것으로 예상했습니다. 시민사회가 아무리 반대하더라도 복지부가 그대로 밀어붙일 가능성이 크다고 봤기 때문입니다.
그런데 첫 번째 연재 글에서 이야기했던 작은 기적이 일어났습니다. 공식 철회는 아니지만 후속 입법절차 중단을 약속하며 한발 물러난 것입니다. 그동안 개악에 맞서 싸운 시민들의 연대가 이뤄 낸 성과입니다.
물론 정권교체가 결정적 요인이었던 게 사실입니다. 하지만 시민들의 저항이 없었다면, 예컨대 작년 국정감사 때 이러한 비판 여론을 등에 업은 의원들의 재검토 요구 때문에 정책 추진 일정이 늦춰지는 일도 없었을테고, 그랬다면 12·3 내란 이전에 정률제 도입이 확정되었을지 모릅니다.
또 탄핵 광장에서 내란 종식과 함께 의료급여 개악 철회를 외쳤던 목소리가 없었다면 새정부의 정책방향이 어땠을지 모를 일입니다. 즉, 이번 개악 저지는 예기치 못한 대외변수 덕분에 '운 좋게' 일어난 사건이 아니라 모두의 건강권 보장을 위해 연대한 시민들의 소중한 승리로 평가될 수 있을 것입니다.
꺼지지 않은 개악의 불씨
하지만 개악의 불씨는 여전히 남아 있습니다. 당국은 정책 과정에서 수급 당사자들의 목소리를 경청하지 않은 절차적 문제만 인정했을 뿐, 비용의식 저하나 과다 의료이용 만연 등 애초 개악의 근거로 내세웠던 주장들이 잘못되었다는 비판까지 수용한 건 아니기 때문입니다.
최근 작성된 '보건복지부 주요 업무'를 보면 "외래 본인부담 정률제 변경 개편안은 관련 단체 의견수렴 등을 거쳐 추후 구체적인 방향"을 마련하겠다고 되어 있습니다. 다양한 "의견수렴"이라고 하는 절차적 정당성만 확보되면 얼마든지 재추진될 여지가 있는 셈입니다.
그렇지만 의료비 지출 통제가 진짜 목표인 만큼 꼭 정률제만을 고집하지 않을 수도 있습니다. 실제로 이번에 발표된 국정과제(이행계획서)를 보면 "적정 의료이용 관리 강화"와 관련해 장기입원 문제에 더 초점이 맞춰져 있는 것을 알 수 있습니다.
세부 방안으로 '입원적정성 평가' 도입과 더불어 '사회적 입원군'에 본인부담을 적용하는 것을 예시로 든 대목에서는, 외래에서 입원으로 개악의 불씨가 옮겨갈 가능성이 엿보입니다.
입원비는 의료급여 진료비 지출 중 가장 큰 비중을 차지하는 항목으로, 정부는 그 주된 원인으로 꼽히는 장기입원 문제 해결에 골몰해 왔습니다. 이를 위해 입원연장승인제 도입 계획을 세우기도 했지만, 의사 고유권한인 입·퇴원 결정 영역에 개입할 시 예상되는 반발을 의식해서인지 여태 추진하지 않고 있는 상황입니다. 그렇다보니 공급자 통제보다는 손쉬운 수단인, 장기입원 환자에 본인부담금을 부과하는 방안을 우선 추진할 가능성도 배제하기 어렵습니다.
하지만 외래 다빈도 이용과 마찬가지로 장기입원 역시 개별 환자의 구체적 건강 상태에 대한 충분한 고려 없이 몇 가지 획일적 기준으로 그 적정성 여부를 판단해 비용부담을 늘리거나 퇴원을 강제할 경우 억울한 피해자가 양산될 수밖에 없습니다.
또 입원 치료가 정말 불필요한 경우더라도 퇴원 후 지역사회에서 적절한 돌봄 서비스를 받기 어려운 상황이라면 재입원으로 이어질 가능성이 크겠지요. 그래서 정부는 재가의료급여사업을 확대하고 있지만, 미흡한 사업 준비와 지역별 돌봄인프라 격차 등 아직까지 해결해야 될 과제가 많은 상황입니다[1
].
물론 이재명 정부는 말로만 '약자복지'를 앞세운 윤석열 정부와는 다를 것입니다. 모든 사람에게 기본적인 삶이 보장되는 '기본사회' 구현이 대통령 신념이기도 한 만큼, 사회안전망 강화에 더 힘쓸 것으로 기대가 됩니다.
하지만 정권이 바뀌었다고 해서 오랜 기간 의료급여 제도를 지배해 온 재정절감 패러다임까지 바뀌는 건 아닙니다. '합리적' 의료이용 제고와 재정지출 절감이 정부 내 핵심 목표로 설정되어 있는 상황은 한 치도 달라지지 않았습니다.
이번 국정과제를 봐도 의료급여의 보장성 강화와 관련된 계획은 없습니다. 물론 비수급 빈곤층 문제 해결을 위한 부양비 기준 폐지와 부양의무자 기준 '완화' 정책은 그 자체로 바람직한 것이지만, 그에 따라 수급자 수가 확대되고 재정 압박이 커지게 되면 이것이 다시 '제2의 정률제 개악'을 추진하는 근거로 동원될 우려도 적지 않습니다. 재정절감 패러다임이 지속되는 한, 안전망 확장 정책이 도리어 안전망 약화 정책으로 되돌아 올 수 있다는 의미입니다.
역대급 세수 감소로 정부의 재정 여력이 그 어느 때보다 악화된 상황인데다, 내년부터 시행될 간병비 부담 완화 정책으로 마른 수건을 쥐어짜야 할 만큼 재정 부담이 큰 시기인 것은 맞지만, 그렇다고 의료급여 제도의 보장성 축소가 안전망 확충의 필요 조건으로 간주되어서는 곤란합니다.
지난 글에서 누누이 강조했듯이 현재도 비급여 진료비 등으로 수급자 부담이 적지 않기 실정이고, 무엇보다 의료기관의 왜곡된 영리추구 행태를 바로잡는 근본 개혁 없이 수급자만 통제해서는 '적정 의료이용 유도' 역시 어려울 것이기 때문입니다.
기본사회와 의료급여 개혁
의료보장 사각지대를 줄이는 것도 중요하고, 의료급여의 부족한 보장성을 보완하는 것도 중요합니다. 이 둘을 상호배타적 관계로 보는 것은 재정절감 패러다임에 사로잡힌 정책 당국의 시각일 뿐입니다.
기본사회로 가기 위해 필요한 의료급여 개혁은, 이러한 재정 중심 관점을 극복하는 데에서 출발해야 합니다. 달리 말해, 생명과 건강의 가치를 우선하는 건강권의 관점과 빈곤으로 삶이 위태로운 사람들의 관점에 기반한 개혁이어야 합니다.
이러한 '사람중심' 의료급여 개혁에는 크게 세 가지 차원의 전략과제가 필요합니다. 첫 번째는 수급 당사자의 관점에서 그동안 사회적으로 주목받지 못했던 고통의 문제들을 적극 드러내고 공론화하는 것입니다.
수급자들의 미충족의료 경험률이 높은 원인이 무엇이고 어떻게 줄일 수 있을지, 또 제도적·사회적 낙인의 구체적 실태와 그 해결 방안 등에 대한 연구와 논의를 활성화함으로써 개혁의 근거와 동력이 되는 지식을 생산할 필요가 있습니다.
그동안 의료급여와 관련된 연구 대부분은 정부 용역과제로 수행된 것들이었고, 따라서 애초 연구질문 자체가 의료이용 억제에 치우친 경우가 많았습니다. 이러한 편향된 지식 생산 구조는 정부의 보장성 축소 정책을 정당화하면서 동시에 수급자에 대한 부정적 담론을 강화하는 기전으로 작동해 왔습니다. 사람중심 의료급여 개혁이 가능하기 위해서는 주류에 맞서는 대항지식과 담론을 형성하는 노력이 필요합니다.
수급자의 정치적 주체화
하지만 수급자들이 겪는 고통의 문제를 규명하고 정책 대안을 제시하는 것만으로 부족합니다. 실제 그러한 정책이 채택되고 추진될 수 있도록 의사결정 구조를 바꾸는 일이 동반되어야 합니다.
지금처럼 정부가 제도 운영을 좌우하는 폐쇄적인 의사결정 구조로는 사람중심 의료급여 개혁이 불가능합니다. 물론 학계 전문가와 공급자 단체 등이 참여하는 중앙의료급여심의위원회(아래 의급심)가 있긴 하지만 정부의 거수기 역할에 머물러 있는 실정입니다.
의급심이 형식적인 통과의례로 전락한 것도 문제지만, 더 큰 문제는 가장 큰 이해당사자인 수급자들이 철저히 배제되고 있다는 점입니다. 참여는 시민의 당연한 정치적 권리이지만, 수급자들에게는 제도 운영에 참여할 수 있는 아무런 공간이 없습니다.
수급권자 역시 주요 정책결정 과정에 참여하여 자신들이 겪는 문제를 해결하기 위해 영향력을 행사할 수 있어야 하지 않을까요? 이러한 민주적 거버넌스를 구축하는 것이 바로 두 번째 전략과제입니다.
사회적 발언권이 약한 수급자 집단의 특성상 이러한 직접민주주의 강화는 특히 더 필요하고 중요한 과제로 볼 수 있습니다. 이를 위한 한 가지 방안으로, 의급심에 수급자 대표 위원을 일정 비율 이상 포함하도록 법제화할 수 있지 않을까요?
어떻게 대표 위원을 위촉할 것인지가 관건이 될 텐데요. 이미 잘 구축되어 있는 자격관리시스템 등을 활용해 다양한 집단 구성(급여1종·2종, 연령·젠더·지역·장애·질환, 시설·재가 등)을 균형있게 반영한 예비위원들을 선출하고, 이들이 제도 운영에 대해 함께 논의하고 중론을 모으면 이들 중 선출된 몇 사람이 의급심에 참여하는 방식을 생각해볼 수 있겠습니다. 그리고 이러한 제도화는 의급심뿐 아니라 중앙생활보장위원회에도 필요할 것입니다.
한편 이렇게 대항담론과 지식을 생산·확산하고 수급자의 제도적 참여를 보장하기 위해 노력하더라도 끝내 해결하기 어려운 문제가 있습니다. 바로 건강보험과 의료급여로 분리되어 있는 의료보장체계 자체에서 비롯되는 낙인의 문제입니다. 보험료를 납부하는 사람(기여자)과 그렇지 않은 사람(무기여자)이라는 이분법적 구도가 존재하는 한 수급자에 대한 낙인은 근본적으로 사라지기 어렵고, 보장성 강화 역시 장벽에 부딪힐 수밖에 없습니다.
그 까닭은 "빈곤한 자들(the poor)을 위한 서비스는 항상 빈곤한(poor) 서비스였다"는 사회정책학자 리처드 티트머스의 말에 잘 담겨 있습니다. 사회적 약자에게 선별적으로 적용되는 복지는 필시 중산층의 외면 속에서 그 서비스의 양과 질이 저하된다는 의미입니다. 의료급여도 마찬가집니다. 불충분한 보장성과 차별, 정치적 소외 문제 등을 해결하기 위해서는 비수급 시민들의 적극적 연대가 필요한데, 이원화된 구조에서는 한계가 있을 수밖에 없겠지요.
공공성 강화를 견인하는 의료급여 역할론
따라서 의료급여 개혁의 최종 목표는 의료급여가 없어지는 것이어야 합니다. 이미 여러 연구자들이 단일화를 주장해 왔습니다. 문제는 '어떻게' 통합하는지에 있는데, 건강보험료 면제와 본인부담 인하 정도의 조건으로 수급자들을 건강보험에 편입시키는 방식이어서는 곤란합니다. 이것은 재정부담을 건강보험에 전가하기 위해 오래전부터 기재부가 구상해온 방식으로, 이렇게 되면 수급자들의 의료비 부담이 증가할 수밖에 없습니다.
건강보험 보장률이 60% 대에 머물러 있는 상황에서 섣부른 통합은 퇴행이 될 뿐입니다. 장기적 시각에서 점차 제도 간 격차를 최소화한 다음 통합을 추진하는 것이 바람직합니다. 하지만 이런 원칙론이 터무니없는 소리로 들릴 만큼 현재 건강보험 재정위기에 대한 우려가 큰 상황입니다. 저출생·고령화로 인해 건강보험료 수입은 감소하고 의료비 지출은 증가할 것으로 예상되기 때문이죠. 보건의료체계의 대대적 개편이 시급한 상황입니다.
의료급여 개혁은 그래서 전체 체계 개편과 맞물려 이뤄질 수밖에 없습니다. 의료급여만 건드려서는 근본 문제를 해결하지 못하기 때문입니다. 이때 전체 보건의료 개혁도 사람중심 관점에서 공공성을 강화하는 방향으로 추진하는 것이 바람직합니다. 그리고 지불보상체계 전환과 함께 주치의제 도입 등 일차의료체계를 강화하는 것만이 재정의 지속가능성과 의료보장성을 동시에 높일 수 있는 거의 유일한 방안이지 않나 싶습니다.
한데 이러한 개혁은 의료이용의 '자유'를 일부 제한할 수 있다는 점에서 공급자뿐 아니라 시민들 내에서도 큰 저항이 일어날 수 있습니다. 그렇다면 전체 개혁에 앞서 의료급여를 '테스트베드(시험장)'로 활용해 볼 수 있지 않을까요? 전국에 분포된 적지 않은 규모이면서 조세 재원으로 운영된다는 점에서 새로운 정책실험이 용이할 수 있기 때문으로, 개혁의 근거와 방안을 마련하는 데 기여할 수 있을 것입니다.
이렇듯 의료보장체계 통합이라는 장기적 목표를 가진 채 당면한 보건의료위기를 극복하는 과정에서 전체 공공성 강화를 견인하는 것이 사람중심 의료급여 개혁의 세 번째 과제입니다. 세 과제 모두 만만치 않은 일이지만, 모두가 함께 건강할 '자유'를 누리는 사회로 가기 위해서는 기존의 협소한 틀에서 벗어나 의료급여에 새로운 가치와 비전을 불어넣을 필요가 있습니다. 이 일에 많은 분들의 관심과 참여를 요청드리며 연재를 마무리합니다.