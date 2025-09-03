정률제 저지는 시작일 뿐... 의료급여 개혁 위한 세 가지 과제

▲장기입원 관리 계획국정과제에는 의료급여의 적정 의료이용 관리를 위해 사회적 입원군의 장기입원 유인구조를 개편한다는 계획이 제시되었음(보건복지 분야 국정과제 이행계획서(상세본) ⓒ 국정기획위원회 관련사진보기