대학은 누구 것인가? 사립대학 운영 구조, 민주화가 필요하다

기자말 "여의도에 부치는 편지" 시리즈는 정의당 서울시당 청년위원회가 지난 12.3 내란 정국 동안 연재했던 "계엄 때문에 가려진 우리의 일상"의 후속 기획입니다. 광장의 평등 시민들이 만들어 낸 조기 대선으로 새 정부가 출범했고, 국회는 여소야대에서 여대야소로 재편되었습니다. 비록 광장은 막을 내렸지만, 평등 시민의 목소리가 계속해서 국회에 울릴 수 있도록, 정의당은 매주 여의도에 편지를 부치려 합니다.



글쓴이는 늘 보이지 않는 것을 보이게 하고, 또 보기 싫은 것을 보게 하는 것에 관하여 고민하는 독립기획자이자 미술비평가 김강리 당원입니다.

정의당 서울시당 청년위원회 여의도에 부치는 편지 7주차. 사립학교는 사유재산이 될 수 없습니다. From. 김강리

지난해, 동덕여대와 성신여대에서 대학 본부의 일방적인 공학 전환에 반대한 학생들의 움직임이 있었습니다. 학생사회를 괄시하는 대학 본부와 남성화된 자본의 논리에 저항하는 이들의 투쟁은, "인구절벽으로 인한 경영 위기"를 핑계로 삼은 신자유주의 대학 정책과 족벌사학의 방만한 경영을 향한 통렬한 비판입니다. 먼저 공학 전환과 관련하여 두 학교가 가진 맥락을 살펴보고, 사립대학 관련 현행법의 문제점을 짚어보고자 합니다.동덕여대는 2015년에 '우리나라 여권의 신장'이 충분히 이루어졌다는 이유로 여성학전공과정을 학기 중에 일방적으로 폐지했고, 2020년에는 '국내 대학 최초의 여성학 분야 독립연구센터'라며 자랑하던 공간을 다목적화라는 미명하에 '동덕르네상스 홀'로 바꾸었습니다.그리고 2024년 학생사회와 소통 없이 공학 전환을 진행하였으며, 현재는 형사고소 취하서 및 처벌불원서를 제출한 상태이나 분명한 이유 없이 학내 시위와 연관성이 있다는 추측만으로 고소·고발·징계의 대상이 된 재학생의 수가 한때 50명이 넘었습니다.성신여대는 지난 2010년에도 '성신대학교'로 교명 변경을 추진하다가 학생들의 반대로 중단된 적이 있고, 지난 2018년에는 재학생, 졸업생 등 학내 구성원 여론조사에서 96%가 공학 전환 반대를 밝힌 적 있습니다.성신여대는 2024년에도 학생사회와의 어떠한 논의 과정도 없이 외국인 전용 국제학부를 신설하며 남학생도 지원할 수 있도록 공고하여 논란이 되었으며, 총학생회와의 면담에서 이미 2022년부터 외국인 남학생 편입생이 총 17명 입학했다는 사실을 밝혀 분노를 사기도 했습니다.이처럼 공학 전환을 둘러싼 두 학교의 투쟁은, 일방적으로 학사제도를 개편하려고 거듭 시도했던 대학 본부를 향한 학생들의 거센 반대에서 시작되었습니다. 학내 구성원의 민주적 의사 수렴의 과정 없이 대학 본부가 일방적으로 학사제도 개편을 밀어붙일 수 있었던 이유는 무엇일까요? 그 배경에는 사립학교법이 있습니다.사립학교법 제16조는 다음에 대한 심의·의결 권한을 이사회에 부여하고 있습니다.▲ 학교법인의 예산·결산·차입금 및 재산의 취득·처분과 관리에 관한 사항 ▲ 정관 변경에 관한 사항 ▲ 학교법인의 합병 또는 해산에 관한 사항 ▲ 임원의 임면에 관한 사항 ▲ 학교법인이 설치한 사립학교의 장 및 교원의 임용에 관한 사항 ▲ 학교법인이 설치한 사립학교의 경영에 관한 중요 사항 ▲ 수익사업에 관한 사항 ▲ 그 밖에 법령이나 정관에 따라 그 권한에 속하는 사항.이처럼 사립대학에서는 재정, 인사, 규칙 제정 등 대학 운영에 관련한 모든 권한을 법인이 독점하고 있습니다. 대학의 존립 근거가 되는 지식과 정보는 법인이 아닌 학내 구성원이 학문 공동체를 구성하여 (재)생산하지만, 정작 그 구성원들은 운영 주체로 참여할 수 없는 구조입니다.위와 같은 현행법상의 문제로 인하여, 성신여대에서는 2022년 총장 선거 당시 결선투표에서 성효용 경제학과 교수가 50.2%를 얻어 1위를 차지했고 이성근 경영학부 교수는 49.8%로 근소한 차이로 2위에 머물렀으나, 이사회는 별다른 설명 없이 이성근 교수를 총장으로 선임했습니다.사립대학의 비민주적 운영을 해결하기 위하여 2025년 6월 동덕여대 재학생연합은 "사립대학 민주주의 회복과 학생 탄압 근절을 위한 총장직선제 도입"에 관한 국민 동의 청원을 전개하였고 성신여대 총학생회 '소망이랑'은 국회 교육위원회에 관련 법률 개정안을 요구하며 기자회견을 열기도 했습니다.고등교육법은 교원·직원·조교 및 학생과 동문 및 학교 발전에 이바지한 자가 대학 운영에 참여할 수 있도록 대학평의원회·기금운용심의회·조정위원회의 설치·운영을 의무로 규정하고 있습니다. 하지만 예산 편성부터 교육 임면까지, 이사회가 최종 심급의 권한을 독점하고 있는 상태에서 실질적으로 학내 구성원을 대의할 수 기구는 없다고 해도 과언이 아닙니다.게다가 2024년 10월 발의된 고등교육법 전부개정법률안(국민의힘 김대식 의원, 더불어민주당 김준혁 의원 대표발의)은 교육부의 지도·감독 권한을 축소와 법률상 공통규정(학년도, 수업연한, 휴학, 학점당 이수시간, 학교밖 수업 등) 외 학사운영의 자율화를 골자로 삼고 있습니다.환경 변화에의 선제적 대응과 혁신적 성과 창출이라는 명분 아래 재단의 권한은 더욱 강화되는 반면, 학내 구성원의 참여 권한은 제자리걸음을 면치 못할 수 있다는 점에서 심각한 우려가 제기됩니다.2021년 이재명 더불어민주당 당시 대선 후보는 노무현 전 대통령이 추진했던 사학법 개정에 이어 사학개혁의 의지를 피력한 바 있습니다. 이는 동덕여대와 성신여대의 공학 전환 반대 운동 과정에서 제기된 사학 민주화 및 사학개혁의 과제와 궤를 함께합니다.교육 공공성 확대와 대학 민주화를 위한 거버넌스 혁신의 과정에서 학내 구성원의 참여 확대를 위한 법률 개정이 여실히 필요한 상황입니다. 대학이 한 사람 혹은 한 재단의 소유물이 아니라, 모든 구성원과 시민들이 함께 일궈 나가는 터전이 될 수 있길 바랍니다.