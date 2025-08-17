광주 풍암호수 국가도시공원 조성…21일 비전 선포식

큰사진보기 ▲광주광역시 중앙공원 풍암호수 조성계획 조감도. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

광주광역시가 중앙근린공원 풍암호수 일원을 명품호수공원으로 조성하고, 대한민국 1호 국가도시공원으로 지정받기 위해 속도를 내고 있다.17일 광주시에 따르면 중앙근린공원은 총면적 280만㎡로, 도심 속에 자연경관과 생태환경, 역사·문화유산을 두루 갖춘 광주의 대표 공원이다.2023년 말 부지 소유권이 광주시로 이전돼 국가도시공원 지정 요건 중 가장 중요한 부분을 충족하고 있다.지난 8월 4일에는 국가도시공원 지정 요건을 완화하는 법률 개정으로 인천·부산·대구 등 경쟁 지자체보다 유리한 조건을 확보했다.풍암호수공원이 국가도시공원으로 지정되면 광주는 무등산국립공원·무등산권국가지질공원과 함께 3대 국가공원 보유 도시로서 국제적 위상을 확보할 것으로 예상된다.또한 광주 브랜드 가치 상승, 도심 온도 저감, 생태환경 보전, 열돔 현상 완화, 공원 축제·박람회 개최를 통한 관광객 유치 및 상권 활성화 등 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대된다.시민 1인당 도시공원 면적이 6.3㎡에서 12.3㎡로 확대돼 생활환경의 질도 향상될 전망이다.시는 오는 21일 중앙근린공원 풍암호수 일원에서 '명품호수공원 조성과 국가도시공원 비전 선포식'을 열고 명품호수공원 조성 계획 등을 발표할 계획이다.호수의 수질 문제를 개선하고 호수 주변에 산책로와 백사장, 전망대, 야외음악당 등 친수공간을 대폭 확충하는 내용을 담았다.새롭게 조성될 장미원은 기존 부지보다 30% 정도 확장돼 8264㎡(약 2500평) 규모의 생태 휴식 공간으로 선보인다.호수 내부에는 길이 130m, 높이 50m의 국내 최대 규모의 음악분수가 조성된다.민간공원 특례사업은 2027년 6월 준공 예정이다.강기정 광주시장은 "풍암호수가 수질·시설·경관 모두에서 품격 있는 명품호수공원으로 거듭나 광주의 대표적 국가도시공원 1호가 될 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"며 "시민 여러분의 많은 관심과 성원을 부탁드린다"고 말했다.