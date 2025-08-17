미얀마 시민들 곳곳에서 '군부독재 타도' 민주 시위 벌여

큰사진보기 ▲미얀마 현지 언론 <킷딧 미디어>가 보도한 시민들의 민주화 시위 사진. ⓒ 킷딧 미디어 관련사진보기

큰사진보기 ▲미얀마 사가잉주에서 피란민들이 함께 식사하고 있다. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲부평역 앞 미얀마 피란민 돕기 모금운동. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

미얀마에서 쿠데타를 일으켜 집권한 군사정권에 맞서 시민들이 곳곳에서 민주화 시위를 벌이고 있는 것으로 알려졌다. 또 연이은 전투로 피란민은 300만 명이 넘으며 한국에 거주하는 이주노동자들이 모은 기금으로 식사를 함께 하고 있는 것으로 전해졌다.17일 미얀마연방민주주의승리연합(MFDMC), 한국미연마연대는 미얀마 현지 언론 보도, 군사정권에 대항하는 민주진영의 국민통합정부(NUG)와 소수민족 무장세력의 발표를 종합해 여러 상황을 전했다.미얀마에서는 2021년 2월 1일 쿠데타가 발발했고, 군사정권은 지난 7월 31일 비상사태 해제를 선언했으며, 선거 준비에 들어갔다. 쿠데타 이후 여러 소수민족 무장세력과 민주진영의 시민방위군(PDF)이 군사정권에 저항하며 곳곳에서 전투가 벌어지고 있다.이런 속에 시민들이 갖가지 구호를 적은 펼침막을 들고 민주화 시위를 벌이고 있는 것으로 알려졌다. 한국미얀마연대는 미얀마 현지에서 벌어진 '군부독재 타도, 민주 승리 시위' 장면의 사진을 입수했다고 전했다.미얀마 사가잉주, 까친주, 마궤이주, 샨주 등지에서 민주화 시위가 벌어지고 있다는 것이다. 사진을 보면, 시민들은 "군부를 반대한다", "투쟁하자", "승리의 깃발을 세우자"라고 적은 펼침막을 들고 있으며, 일부 주민들은 팔뚝질을 하고 있다.미얀마에서는 쿠데타 직후 곳곳에서 민주화 시위가 벌어졌지만 이후 뜸했다. 현지 언론 <킷딧 미디어>는 하루 전날인 16일 미얀마 곳곳에서 벌어진 민주화 시위 장면 사진을 보도했다.조모아 한국미얀마연대 대표는 "미얀마 곳곳에서 시민들이 민주화를 염원하면서 시위를 벌이고 있다는 사실을 현지 언론 보도를 통해서 알 수 있다"라며 "군사독재에 대한 국민들이 저항이 계속되고 있다"라고 말했다.전투를 피해 주거지를 떠난 피란민이 300만 명 넘는 것으로 알려졌다. MFDMC는 "미얀마는 여전히 연이은 총격으로 인한 복합적인 위기 속에 놓여 있다. 파괴적인 분쟁과 홍수, 지진 등 자연재해로 인해 많은 사람들이 주거지, 생계 수단, 안전에 대한 감각을 잃었다"라고 밝혔다.MFDMC는 "미얀마 전역에서 약 360만 명이 실향민으로 추산된다. 군사정권의 군대와 무장 저항세력 사이에 지속적인 분쟁으로 인해 민간인들이 집을 떠나고 있으며, 심각한 위험에 노출되어 있다"라고 했다.집과 마을을 떠난 피란민들은 주로 밀림지역이거나 학교, 병원, 사찰 등 종교시설에서 지내고 있다.피란민들이 먹을거리도 부족한 가운데, 한국에 거주하는 미얀마 출신 활동가와 이주노동자들이 모은 기금으로 식사를 제공하고 있다. 한국미얀마연대 등 단체는 이번에 미얀마 사가잉주에서 피란민들이 함께 식사하는 장면의 사진을 받아 전했다.미얀마 곳곳에서 전투가 벌어지고 있는 것으로 전해졌다. 지난 11일 만달레이~슈보 도로변 여러 마을이 불태워지면서 수천 명의 주민들이 피란길에 올랐다는 것이다.또 군사정권의 군대가 최근 만달레이주 마라잉 타운십(구) 타웅 요테 마을에 공습을 가했고, 전투기 폭격으로 주민 6명이 사망했다는 것이다. 13일 바고주 쩍지 타운십의 낫딴뀐 캠프와 귄차웅와 전략 캠프 소속 군인 8명이 민주 진영으로 귀순했다고 MFDMC가 전했다.12일에도 마타라야, 와렛, 따웅따 마을에 폭격이 가해졌고, 다음 날에는 만달레이주 따로 타운십의 군사 기지 공격으로 군인 8명이 사망했다는 것이다. 이밖에도 곳곳에서 전투가 계속 벌어지고 있다.해외언론 보도에 따르면, 미얀마 내 구금시설에서 조직적 고문이 이뤄지고 있다는 명백한 증거를 확보했다고 유엔 미얀마 독립조사메커니즘(IIMM)이 지난 12일 발표했다. 이번 증거에는 목격자 진술도 포함돼 있다는 것이다.2024년 7월 1일부터 2025년 6월 30일까지의 조사에 따르면, 구금시설에서 구타, 전기충격, 목 조르기, 집단 성폭행, 성기 화상, 그 밖의 성폭력 등이 자행된 사례가 보고서에 상세히 기록됐다고 IIMM이 전했다.또 지난 8일 만달레이시 오보 교도소 내 남성 수용동에 드론 폭탄 3발이 투하되어 정치범 7명이 현장에서 즉사했다고 미얀마 전역 정치범 네트워크(PPNM) 중앙위원이 현지 언론 <양곤 현대뉴스>에 전했다는 보도가 있었다. 이번 폭발에 대해 군부 측은 부인하고 있다는 것이다.한편 도널드 트럼프 미국 행정부 대외 원조 중단의 여파로 미얀마에서 기아 상태가 극적으로 악화돼 자칫 재앙이 될 수 있다고 유엔 세계식량계획(WFP)이 발표했다는 해외언론 보도가 있었다.WFP는 성명에서 미얀마 서부 라카인주 중부 지역 가구의 57%가 현재 기본적인 필요 식량을 얻지 못하고 있다고 밝혔고, 이같은 기아 가구 비중은 지난해 12월 이후 24% 늘어났다고 한다.이런 속에 한국에 거주하는 미얀마 출신 활동가와 이주노동자들이 이번 주말에도 고국의 봄혁명을 염원하면서 피란민 돕기 거리 모금운동을 벌였다. 부평역 앞에서 활동가들이 손팻말을 들고 서 있었다.