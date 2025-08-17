국힘 신상진 성남시장 "윤석열 부부, 스스로 무덤 파... 지지한 나도 반성"

큰사진보기 ▲국민의힘 소속 신상진 경기 성남시장이 윤석열 전 대통령 부부의 구속에 대해 "스스로 무덤을 판 안타깝고, 불쌍한 사람들"이라며 강도 높은 비판을 쏟아냈다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

국민의힘 소속 신상진 경기 성남시장이 윤석열 전 대통령 부부의 구속에 대해 "스스로 무덤을 판 안타깝고, 불쌍한 사람들"이라며 강도 높은 비판을 쏟아냈다. 그는 윤 전 대통령의 정치적 몰락을 "당연한 귀결"이라고 평가하며 보수 진영의 근본적인 혁신을 촉구했다.신 시장은 지난 15일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "자기 자리가 아닌데 주변에서 밀고 얼떨결에 준비 없이 칼날 같은 자리에 앉았으니 어찌 보면 당연한 귀결일 수 있다"고 밝혔다. 이는 윤석열 전 대통령의 자질 부족과 정치적 준비 미비를 지적한 것으로 풀이된다.이어 "민주당의 국정 발목잡기가 도가 넘어 원인제공을 한 것은 사실이라도, 비상계엄으로 대응을 잘못해 결국 이 지경을 초래한 당사자로서 석고대죄를 해야 할 터"라고 강조했다. 그는 윤 전 대통령의 대응 방식이 사태를 악화시켰다고 지적하며 책임 있는 자세를 요구했다.신 시장은 윤석열의 재등판을 주장하는 일부 인사들에 대해서도 강한 우려를 표했다. 그는 "'윤어게인'을 부르짖는 사람들은 도대체 이 시국을 어찌 보고 있는지 참 안타깝다"며 "거기에 부응하거나 선동하는 정치인들은 보수를 낭떠러지로 밀어 넣는 것을 아는지? 모르면 자격이 없는 것이고, 알면 나쁜 사람이라고 본다"고 비판했다.그는 자신의 과거 지지에 대해서도 반성의 뜻을 밝혔다. 신 시장은 "어쩔 수 없이 지난 2022년 대선에서 지지했던 나도 반성 안 할 수가 없다"며 "당사자든 밀어올린 사람이든 국힘 당원과 국민 앞에 사과해야 한다고 본다"고 말했다.그러면서 신 시장은 보수 진영의 근본적인 변화와 재정비를 촉구했다. 그는 "정신 차리고 냉정을 찾고 국민 눈높이를 잘 맞춰서 보수 혁신을 통한 보수 대건설에 힘을 합쳐주길 간절히 희망한다"고 강조했다.