시민 1만 명이 만든 감동의 대합창, 이재준 "그 울림으로 새로운 수원 만들 것"

큰사진보기 ▲이재준 수원시장이 15일 저녁 수원제1야외음악당에서 열린 ‘광복 80주년 기념 수원시민 대합창’에서 시민들에게 인사하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲수원시가 15일 저녁 수원제1야외음악당에서 개최한 '광복 80주년 기념 수원시민 대합창'에서 1만여 명의 시민들이 함께 '대한독립 만세'를 외치고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원시장이 15일 저녁 수원제1야외음악당에서 열린 '광복 80주년 기념 수원시민 대합창'에서 1만여 명의 시민들과 함께하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲15일 저녁 수원제1야외음악당에서 열린 '광복 80주년 기념 수원시민 대합창' 공연 모습 ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲15일 저녁 수원제1야외음악당에서 열린 '광복 80주년 기념 수원시민 대합창' 공연 모습 ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲수원시민들이 15일 저녁 수원제1야외음악당에서 열린 '광복 80주년 기념 수원시민 대합창'에 참여하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

8월 15일 저녁 수원제1야외음악당. 흰옷 상의를 입은 수원 시민들이 태극기를 손에 들고 한 명 두 명 무대 앞 잔디밭에 자리를 잡고 앉았다. 그렇게 넓은 잔디 광장을 가득 메운 시민들은 모두 1만여 명.마칭밴드 퍼레이드, 대북 퍼포먼스가 시민들의 눈과 귀를 사로잡았다. 서서히 어둠이 내려앉자, 수원의 독립운동가 열세 분의 삶을 복원한 영상이 상영되었다. 이어 이재준 수원시장과 시민들이 함께 독립군가를 부르고, '대한독립 만세!'를 외치며 시민 대합창의 막이 올랐다.수원시가 이날 광복 80주년을 맞아 수원시민 1만 명이 한자리에 모여 독립군가·애국가 등을 합창하고, 80년 전 국권 회복의 기쁨을 함께 나눌 수 있는 '광복 80주년 기념 수원시민 대합창'을 개최했다.이날 행사 내내 밤하늘 위로 대형 태극기가 높이 솟아올라 펄럭였다.8.15 광복 이후 시대상을 보여주는 영상을 배경으로 수원시립예술단(교향악단·합창단·공연단), 가수 장사익, 장윤정, 성악가 김동규, 군조크루x스텐업 등의 공연이 이어졌다. 1만여 명의 시민들이 '아름다운 강산', '사람이 꽃보다 아름다워' 등을 합창하고, 불꽃이 밤하늘을 수놓으며 행사가 절정에 달했다.이재준 시장은 16일 SNS를 통해 "1만여 시민이 함께한 광복 80주년 대합창의 감동이 아직도 가슴을 울린다"며 "일제강점기, 한국전쟁, 민주화 운동을 거쳐 오늘에 이르기까지 꺾이지 않았던 시민의 정신이 선율이 되어 가슴 깊이 스며들었다"고 감회를 밝혔다.이 시장은 이어 "마침내, 1만여 시민이 한목소리로 부른 대합창. 높이 솟아올라 펄럭이는 대형 태극기 아래, 그날의 기쁨을 되새기고 숭고한 정신을 지켜가겠다는 우리의 약속이 노래가 되어 밤하늘로 퍼져나갔다"면서 "불꽃이 터져오르며 광복의 감격이 찬란한 빛의 파도가 되어 모두의 마음을 적시던 그 순간을 오랫동안 잊지 못할 것"이라고 말했다.이재준 시장은 "광복 80주년 시민대합창에 함께해 주신 사랑하는 시민 여러분 진심으로 감사드린다"면서 "오늘의 울림을 가슴에 새기고, 시민과 함께 새로운 수원의 미래를 만들어 나가겠다"고 다짐했다.수원시는 수원시민 대합창과 연계해 15~16일 인계예술공원에서 제25회 전국 무궁화 수원축제를 열었다.