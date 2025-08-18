4대강 사업 찬동 인사와 어울릴 수 없는 국립생태원

최승호 PD의 영화 <추적>이 적지 않은 사회적 반향을 만들고 있다. 다큐멘터리 영화로 드물게 개봉 1주일 만에 관객 1만 명이 넘었다. 전국 시민단체의 자발적 영화 관람과 함께 4대강 재자연화 촉구 10만 명 서명운동(서명운동 바로 가기
)이 진행되고 있다. 국회 보건복지위 이수진 의원이 9월 2일 녹조 환경보건 심포지엄을 추진하는 등 정치권 반응도 이어지고 있다.
필자도 영화 <추적>에 나온다. 출연한 모든 이들이 마찬가지겠지만, 하고 싶은 말은 많았다. 특히 "4대강 사업은 이명박 혼자 할 수 없었다"라는 점을 강조했었다. 영화 <추적>에 이명박, 박석순 등 대표적 4대강 찬동 인사가 등장한다. 그러나 <추적> 밖 현실엔 더 많은 4대강 찬동 인사가 있다.
4대강 사업은 우리 사회의 민낯을 그대로 드러내는 중대한 사건이었다. 4대강 사업을 통해 우리는 권력과 자본에 스스로 종속되길 갈구했던 전문가가 우리 사회에 넘쳐난다는 걸 확인했다.
가톨릭관동대 박창근 교수는 "우리 사회가 22조 원을 쓰고 확인한 것은 '고인 물은 썩는다'는 상식"이라고 말했다. 4대강 사업엔 추가 비용까지 35조 원이 들어갔다. 4대강 사업에 찬동한 대학교수들은 '고인 물은 썩는다'라는 상식을 부정하고 혈세 낭비, 국토 파괴 문제를 외면하면서 국민을 기만했다. 언론 기고 등을 통해 공론장에서 4대강 사업과 이 사업을 강행한 이명박을 찬양했다.
"4대강 사업 찬동 대학교수, 구한말 매국노와 다를 바 없어"
이상돈 중앙대 명예교수는 영화 <추적> 관람 후 페이스북을 통해 "나는 4대강 사업에 찬성하고 앞장선 교수들에 대해선 일말(一抹)의 동정심이 없다. 왜 대학교수가 정년을 보장받는지(tenured), 잘 생각해 보아야 한다. 소신껏 학문 활동을 하라고 정년을 보장하는 것이 아닌가. 4대강 사업에 앞장선 교수들이야말로 나라를 팔아먹은 구(舊)한말의 매국노와 다를 바가 없다는 것이 나의 생각이다"라고 지적했다.
4대강 사업을 비판한 모 대학교수는 "학문을 통해 사회의 소금 역할을 해야 하지만, 식중독균 역할을 했다"라고 4대강 찬동 대학 교수 등을 직격했다. 구한말 나라 팔아먹은 이들처럼 4대강 찬동 대학 교수는 역사에 씻을 수 없는 중범죄를 저질렀다. 그런데도 하나같이 사과 한마디 없다.
영화 <추적>에서 이명박 다음으로 비중 있게 등장한 이화여대 박석순 명예교수는 지금도 보수 언론과 보수 유튜브 채널을 통해 4대강 사업을 강력하게 옹호하고 있다. 반면, 명백한 4대강 사업 찬동 언행을 보였으면서도 발뺌하는 인사도 있다.
이창석 서울여대 교수가 대표적이다. 그는 지난 1월 국립생태원장이 됐다. 환경운동연합 등은 이창석 원장 임명을 강하게 비판했다. 4대강의 생물다양성을 훼손한 인사가 우리나라 생물다양성 보전의 최전선 국책기관인 국립생태원의 수장이 되는 일은 있을 수 없는 일이기 때문이다(관련기사: '4대강 찬동자'를 국립생태원장에? 말도 안 된다
https://omn.kr/2bz5m).
국립생태원장 취임 후 이창석 원장은 자신은 4대강 사업 찬동 인사가 아니라고 강변했다. 2025년 4월 10일 <우먼타임스> 인터뷰에서 그는 "4대강 전범(?)으로 비판하는 것에 대한 서운함도 드러냈다"라고 한다. "본인이 주장한 내용에 대한 맥락을 잘못 이해한 것에서 비롯된 오해라고 해명했다"라고 한다.
그의 말은 사실일까? 4대강 사업 찬동 인사를 선정한 이들이 난독증에 걸려, 잘못 선정했던 것일까? 해답은 이명박 정권 시절 이창석 원장의 행보를 통해 확인 가능하다.
#1. 2009년 1월 21일 4대강 생명살리기 민관협의체 출범식이 열렸다. 당시 이창석 교수는 한강권을 대표해 공동대표가 됐다. 4대강 생명살리기 민관협의체의 정체는 출범식에 참석한 김형국 당시 국가지속가능발전위원회 위원장의 발언에서 드러난다.
김 위원장은 "4대강 살리기와 물길잇기는 좋은 정책인데도, 그런 뜻이 국민들에게 잘 전해지지 않고 있어 이번 민관협의체의 역할이 크다"라고 했다(영남일보. 2009.01.22. "시민들이 4대江 올바른 정보 알리고 의견수렴"). 김형국 위원장 역시 4대강 사업 'A급' 찬동 인사였다.
당시 시대 상황을 조금 살펴볼 필요가 있다. 2008년 6월 이명박은 "국민이 반대한다면 대운하를 포기하겠다"라고 했다. 그래 놓고 한강홍수통제소에서 비밀리에 대운하 TF를 운영했다. 비슷한 시기 토건 세력은 대운하가 아닌 '물길잇기'를 주장하며 대운하를 이어가려 했다. 이어 이명박은 정권의 명운을 걸고 4대강 살리기 사업을 강행했다.
감사원 감사를 통해 4대강 사업의 본질은 한반도 대운하였다는 것이 드러났다. 결국 대운하와 물길잇기, 4대강사업은 이름만 다를 뿐 다 똑같은 사업이었다. 이런 사업 추진을 촉구하는 단체에 이창석 교수는 공동대표였다.
'4대강 사업은 하천 복원 사업'이라던 대학교수
#2. 2009년 6월 16일 <대한민국 정책브리핑>에서 이창석 교수는 "4대강 살리기는 환경 살리기"라는 제목으로 기고했다. 여기서 그는 "필자는 4대강 살리기 사업이 훼손된 하천 복원 프로젝트라고 본다"라고 했다. 그는 삼면이 바다인 한반도에 내륙으로 운하를 뚫으려는, 토건 세력의, 토건 세력에 의한, 토건 세력을 위한 국토 파괴 쿠데타를 하천 복원 프로젝트라고 포장했다.
생태학자 이창석 교수와 달리 독일 한스 베른하르트 교수(카를스루에 대학), 미국 맷 콘돌프 교수(UC 버클리대)는 "한국 4대강 사업은 복원을 가장한 파괴"라는 논문을 발표했다. 벽안의 외국 학자들도 알 수 있는 뻔한 사실을 몰랐다고 할 수 있을까?
# 3. 2010년 5월 25일 한국기독교총연합회(한기총)는 "4대강 사업을 적극 지지함을 천명한다"는 기자회견을 했다. 당시 언론 보도에 따르면, 한기총은 "남한강 이포보 현장 시찰 결과와 서울여대 생태학자 이창석 박사의 4대강 사업 생태학적 분석을 토대로 성명서를 냈다"라고 했다(베리타스. 2010.05.25. "침묵 지키던 한기총, 마침내 입 열어…4대강 지지 천명").
당시는 천주교, 불교와 진보적 개신교가 4대강 사업 반대를 공식 천명했던 시기였다. 당시 불교환경연대 수경 스님은 타 종교 성직자들과 한반도 대운하 예정지를 삼보일배하며 저항했고, 이어 남한강 신륵사 인근에 여강선원을 개원해 오체투지하며 강을 지키고자 했다.
오체투지하던 스님이 뙤약볕 아래 누워 하염없이 눈물을 쏟는 장면과 굴착기 삽날이 밤에 여강선원 부근 강을 파헤칠 때 활동가들이 그 앞에서 누워 저항했던 모습을 난 결코 잊을 수가 없다.
천주교 신부님과 신도들, 개신교 목사님들은 팔당 유기농민과 농지보전과 친환경농업 사수를 위해 매일 미사와 기도를 통해 저항했다. 유영훈 팔당상수원공동대책위원회 위원장님의 단식 투쟁하던 장면과 팔당 유기농민인 최요왕 형, 서규섭 형 등이 경찰에 폭력에 맞서 피맺힌 절규를 내뱉던 모습 역시 난 결코 잊을 수 없다. 그리고 한강, 낙동강, 금강, 영산강에서 죽어가고 사라지고 잊힌 것들의 피눈물을 역시…
이런 상황에서 생태학자인 이창석 교수는 철저히 권력을 좇았다. 앞서 언급한 세 가지 장면은 그가 4대강 A급 찬동 인사라는 걸 말해준다. 국립생태원은 4대강 사업과 가장 거리가 멀어야 하는 국가 기관이다. 생물다양성 보전을 위한 국가 기관에 어떻게 정반대 행보를 보인 인사가 수장이 될 수 있는가?
또 이재명 정부가 4대강 자연성 회복을 국정 과제로 선정한 상황에서 결코 어울릴 수 없는 조합이다. 생태학자로서 이창석 원장은 일말의 양심이 남아 있다면, 최소한의 부끄러움을 안다면 당연히 스스로 물러나야 한다. 그게 역사의 죄를 조금이나마 씻을 수 있는 길이다.