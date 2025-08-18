국군은 독립군, 광복군을 계승한 국민의 군대이다

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 17일 서울 용산CGV '독립군:끝나지 않은 전쟁' 상영관에서 관객들에게 인사하고 있다. 대통령 오른쪽은 배우 조진웅. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 황원섭씨는 홍범도장군기념사업회 고문입니다.

이재명 대통령은 8월 17일, 용산 CGV 극장에서 국민들과 함께 영화 <독립군 : 끝나지 않은 전쟁>을 관람했다. 이 대통령은 SNS를 통해 "오늘날 우리가 누리는 번영과 자유는 해방에 대한 불굴의 의지와 주권 회복을 위하여 자신을 불살랐던 수많은 무명 영웅들" 덕분이라고 말하고, 그분들의 희생과 헌신을 되새기고 광복 80주년의 의미를 나누기 위하여 국민들과 함께 이 영화를 관람하자고 제안했다.홍범도장군기념사업회와 광복회는 2023년 8월, 육군사관학교에 있는 홍범도, 김좌진, 지청천, 이범석 장군과 신흥무관학교 설립자 이회영 선생의 흉상을 이전하려는 육군사관학교와 국방 당국의 음모를 저지하려는 운동 과정에서 국군의 뿌리를 되짚기 위해 이 영화를 제작했다고 밝혔다.우리 국군의 뿌리는, 헌법 전문에서 "대한민국은 3.1운동과 대한민국임시정부의 법통를 계승"한다는 헌법정신과, 1919년을 대한민국 원년으로 공포한 이승만 대통령의 역사인식과 통치이념, 그리고 이범석 초대 국방부장관의 훈령 제1호에 따라 "국군은 독립군, 광복군을 계승하여 창군한다"는 분명한 연원과 전통를 가지고 있다.이 영화에서는 대한민국임시정부에서 1920년을 "독립전쟁의 해"로 선포하고, 이에 맞춰 대한독립군총사령관 홍범도 장군의 독립군 연합부대가 1920년 봉오동 전투와 청산리 대첩에서 싸웠던 처절한 상황을 연출하고 있다. 우리 독립군들은 열악한 장비와 전력에도 불구하고, 세계 최강이라는 일본군과 맞서, 투철한 독립정신과 애국심으로 일본군을 섬멸해 세계 독립전쟁사상 최대의 승전을 거뒀다.홍범도 장군은 부하들을 독려하면서 "절대 죽지 말라, 독립 될 때까지는 절대 죽어서는 안 된다"고 부하 장병들에게 명령한다. 이 장엄한 명령은 조진웅 배우의 생동감 넘치는 나레이션으로 감동적으로 전해진다. 우리의 독립이 얼마나 절실했는가를 표현한 것이다.조국의 독립을 위하여 헌신했던 독립군들의 혼령을 모시고, 아직도 우리 역사에서 청산하지 못한 친일세력의 잔재를 제거하고, 독립운동의 진실과 역사를 되찾자는 것이 '독립군' 영화의 실체이다.집요한 친일 잔재 세력은 우리의 독립운동을 부인하고 연합군의 승리로 독립된 것이라고 주장하고 있다. 독립운동의 역사적 사실과 법적 제도를 부인하고, 사실을 왜곡하는 친일파들의 준동을 저지하기 위하여, 국군조직법 제1조에 "우리 국군은 독립군과 광복군를 계승하여 창군한 국민의 군대"라는 구체적인 조항을 신설하도록 개정해야 한다.현재 국회 국방위원회에 국군조직접 개정안이 부승찬 의원 대표 발의로 계류 중이다. 대통령도 깊은 관심을 가지고 있는 만큼, 조속히 처리하여 우리 국민의 명예와 국군의 사기를 드높여야 한다.