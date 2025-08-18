연대를 어떻게 실천할까… Occupy 전시의 물음

12·3 내란 사태는 우리에게 너무 긴 겨울을 안겼다. 그러나 추위를 견디게 해준 건 광장에 모여 서로의 온기를 나눈 사람들의 '연대'였다. 그날 광장에서의 연대는 서로를 연결하며, '우리'라는 새로운 공동체를 만들어냈다.
연대를 이야기하는 전시 <Occupy : 우리는 연결되고, 점유한다>가 지난 6월 10일부터 전라남도 광양시 광양읍에 있는 전남도립미술관에서 열리고 있다. 이번 전시에는 여러 국가에서 활동하는 작가 9명이 참여해, 잊히거나 지워진 목소리를 각자의 방식으로 꺼냈다. 전시는 "공동의 목표를 위해 형성된 다양한 연대의 방식들"을 탐구하며, 오늘날 우리가 어떻게 연결되고 또 어떤 방식으로 함께할 수 있을지를 묻는다.
또한 전시 제목 속 'Occupy(점유하다)'라는 단어의 의미에도 주목할 필요가 있다. 2011년 9월 미국 월스트리트 점거 시위를 시작으로 전세계로 확장된 Occupy 운동은 경제적 불평등과 금융 자본의 권력 비판을 넘어섰다. 참가자들은 거리와 광장을 점거하며, 일상의 도시 공간을 시민 정치의 장으로 바꾸고 광장의 의미를 새롭게 정의했다. 이번 전시는 "거리에서, 또 거리를 벗어나서 우리가 어떻게 연결된 채 살아가고 있나"라는 질문을 던진다.
각자만의 방식으로 연대를 이야기 하는 작품 9개 중 5개를 소개한다.
지난 16일 미술관 지하 1층 전시장 입구에 들어서면 이산 작가의 <타자와 더불어 봄을 이룬다(與物爲春)> 작품을 만날 수 있다. 이산 작가는 광주, 전주, 제주 등에서 활동하며 존재하지 않는 것들을 드러내는 투명화 전략을 이용한 설치 작업을 한다. 이번 작품에서는 공간 천장에 수십 장의 솜이불을 매달았다. 관람자들은 발판을 딛고 올라 이불 틈 사이를 느낄 수 있다. 이번 작품의 주제인 광장처럼 이불의 포근함은 광장의 따듯함과 서로가 함께하는 감각을 준다.
이후 오른쪽 전시실로 들어서면 오픈 그룹(Open Group)의 설치 작품 <나를 따라해 보세요Ⅱ(2022/2024)>가 있다. 오픈 그룹은 2012년 우크라이나 리비우에서 시작한 예술가 모임이다. 현재 유리 빌레이, 파블로 코바치, 안톤 바르가가 속해 있다. 이들은 여러 분양의 사람들과 함께 작업하기를 통해, 전쟁과 사회문제 등의 개인의 경험을 관람자에게 전달한다.
붉은 조명이 깔린 어두운 공간 안에는 여러 대의 마이크가 설치되어 있다. 양쪽 벽면에는 실제 우크라이나 전쟁을 겪은 사람들의 영상이 총 56분 4초 동안 상영된다. 영상 속 사람들은 전쟁 중 들었던 소리를 직접 흉내내고, 관람자에게 따라해보라고 한다.
"Repeat after me(나를 따라해 보세요)"
그들의 목소리로 전하는 AK-47, 대피 공습 사이렌, 탄도 미사일 등의 소리가 방 안을 가득 메웠다. 관람객들은 전쟁을 간접적으로 체험하며 그 속의 트라우마를 마주한다.
다음 전시실에는 에르칸 오즈겐(Erkan Özgen)과 이세현 작가의 작품이 채워져 있었다. 튀르키예에서 태어난 쿠르드계 작가 에르칸 오즈겐는 전쟁과 이주, 문화 정체성 같은 주제를 영상으로 표현한다.
공간에 설치된 세 면의 스크린 중 하나에는 이번 작품인 하레세(Harese)가 상영된다. "무기를 악기로 만들고 싶다"는 음악가 아람 티그란의 말에서 영감을 받았다. 영상의 배경은 전쟁을 겪은 군인들이 모여 사는 미국 캘리포니아의 '트웬티나인 팜스' 마을이다. 전쟁의 상처와 그 경험으로 겪는 어려움을 무기를 악기로 바꾸어 3분 30초 동안 표현했다. 총을 장전하는 소리가 더 이상 위협이 아니다. 음악과 어우러지며 새로운 소리로 변화된다. 다른 두 면에는 작가의 작품 <원더랜드(2016)>와 <과거를 침묵시키며(2022)>가 상영되고 있다.
또한 이 공간의 벽에는 신문과 그날을 담은 사진들로 덮여 있다. 전라남도 곡성 출신의 이세현 작가는 한국 근현대사의 역사적 장소와 사건 현장을 사진으로 담아낸다. 이번 '에피소드' 시리즈를 통해 관객에게 역사의 흔적들을 상기시키게 한다. 제주항공기 참사부터 사진으로 기록된 일련의 사건들을 다시 한번 마주한다. 어쩌면 듣고 쉽게 지나친 역사의 기억들을 제대로 볼 수 있는 시간이다.
어둠이 내린 공간에 조명이 켜진다. 조명은 원을 그리며 흙들을 내리쬐고 있다. 가까이 다가가니 흙냄새가 진동했다. 전남 장흥 출신의 권승찬 작가는 <무기력한 풍경-안양수문> 작품을 통해 국가보도연맹 사건을 조명하고 있다. 이 흙들은 실제 국가보도연맹 사건 학살 장소에서 가져온 것이다.
"당신은 불편한 진실을 온전히 마주할 수 있는가?"
벽에 쓰인 이 글씨는 국가보도연맹사건의 진실이 지금까지도 정확히 밝혀지지 않은 것에 물음을 주는 듯하다.
1949년 이승만 정부는 좌익 세력 색출을 위해 국가보도연맹을 결성했다. 이때 무관한 사람들이 강제로 가입되는 등의 상황이 발생했다. 이후 1950년 한국전쟁 발발과 함께 한국 국군과 경찰이 수많은 보도연맹원들을 학살했다. 희생자가 최소 10만명에서 120만으로 추산된다.
권승찬 작가는 광주, 전남 등 여러 현장을 답사하며 그림을 그렸다. 그 그림은 글씨가 쓰인 맞은 편 벽을 가득 메우고 있다. 그는 말한다.
우리는 과거 수많은 희생자의 터전 위에 현재를 살고 또 살아간다.
관람자는 이 자리에 서는 순간, 방관자가 아닌 기억의 증언이 된다. 기억하는 일은 곧 저항이며, 반복되지 않기 위한 가장 근본적인 시작이다.
이 전시를 통해 우리는 역사의 일부가 되었다. 기억과 체험을 통해 의미를 되새겼고 역사를 기억한다. 그리고 하나의 질문을 던질 수 있다. 우리는 어떻게 연대를 실천할 것인가?
이 밖에도 강수지·이하영 작가의 '민주주의 덕질하기', 중국 현재미술가 진양핑의 '거울의 도시' 시리즈, 홍콩과 독일 베를린에서 활동하는 아이작 총 와이의 '거꾸로 떨어지기'를 관람자들은 볼 수 있다. 이번 전시는 오는 9월 3일까지 예정되어 있다.