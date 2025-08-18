연대를 어떻게 실천할까… Occupy 전시의 물음

큰사진보기 ▲전시 'Occupy : 우리는 연결되고, 점유한다' 입구입구에 전시 설명이 소개되고 있다. ⓒ 현은빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲이산 작가의 '타자와 더불어 봄을 이룬다(與物爲春)'천장에 솜이불이 매달려 있고 바닥에는 단상이 설치되어 있다. ⓒ 현은빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲오픈 그룹(Open Group)의 '나를 따라해 보세요Ⅱ(2022/2024)'우크라이나 전쟁 피해자들의 영상이 상영되고 있다 ⓒ 현은빈 관련사진보기

AD

"Repeat after me(나를 따라해 보세요)"

큰사진보기 ▲에르칸 오즈겐의 '하레세'와 이세현 작가의 '에피소드 시리즈'공간에 설치된 삼각 스크린에 상영되고 있는 하레세와 한쪽 벽면에 걸린 한국의 역사적 사건들 ⓒ 현은빈 관련사진보기

큰사진보기 ▲권승찬의 ‘무기력한 풍경-안양수문’벽면에 붙여진 작가가 현장을 답사하며 그린 그림과 설치된 흙 ⓒ 현은빈 관련사진보기

"당신은 불편한 진실을 온전히 마주할 수 있는가?"

우리는 과거 수많은 희생자의 터전 위에 현재를 살고 또 살아간다.

관람자는 이 자리에 서는 순간, 방관자가 아닌 기억의 증언이 된다. 기억하는 일은 곧 저항이며, 반복되지 않기 위한 가장 근본적인 시작이다.