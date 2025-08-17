광복절 다음날 전쟁기념관에 갔더니... 정말 깜짝 놀랐습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"80년 전 오늘, 우리는 빼앗겼던 빛을 되찾았습니다. 삼천리 방방곡곡을 환하게 밝힌 그 빛은 거저 얻어진 것이 아니었습니다. 해방에 대한 불굴의 의지, 주권 회복의 강렬한 열망으로 스스로를 불사른 수많은 이들의 희생과 헌신으로 되찾은 것이었습니다."

지난 8월 15일, 이재명 대통령의 경축사 일부다. 광복절은 단순히 독립을 이룬 날이 아니다. 우리 손으로 우리의 미래를 결정하고, 우리 삶을 스스로 선택할 자유와 권리를 되찾은 날이다. 이 뜻깊은 날을 아이들에게 전할 방법은 없을까를 고민하다가 지난 8월 16일, 우리 가족은 전쟁기념관을 찾았다.단순히 휴일로 흘려보내기보다는, 아이들에게 광복절의 의미를 조금이라도 전하고 싶었다. 순천에서 서울까지, 자동차로 왕복 7시간이나 걸리는 긴 여정이었지만, 그 힘든 시간을 뒤로하고도 우리 가족 모두는 서울로 향해 전쟁기념관을 간다는 사실에 설렘을 감출 수 없었다.그런데 주차장에 들어서는 순간부터 '주자 전쟁'이 시작됐다. 광복절의 분위기 때문인지, 혹은 전쟁기념관의 인기 때문인지 몰라도 몰려드는 인파로 주차장이 북적였다. 차를 겨우 세우고 입구로 향하는 동안에도 끊임없이 차량들이 주차를 위해 대기하는 모습이 눈에 들어왔다.기념관 안으로 들어서자, 특히 눈에 띈 건 아빠와 아들이 함께 온 모습이었다. 아빠가 아들의 작은 손을 잡고 전시물을 하나하나 설명해주는 풍경은 오래도록 기억에 남는다. 어떤 아빠는 6·25 전쟁 피난 장면 앞에서 아이를 불러 세우더니, "이게 바로 피난 가는 모습이야. 전쟁이 나면 집을 떠나 이렇게 힘들게 살아야 했단다" 하고 설명했다. 아이는 눈을 크게 뜨고 전시물을 바라보았다.한쪽에서는 교사가 학생들 대여섯 명을 데리고 와 역사 속 장면들에 대해 차분히 설명해주고 있었다. 아이들은 고개를 끄덕이며 경청했고, 외국인 관광객들 또한 곳곳에서 전시를 진지하게 바라보며 발걸음을 옮기고 있었다. 전쟁기념관은 그날, 단순한 전시장이 아니라 살아 숨 쉬는 교실이자 모두의 배움터였다.나 역시 아이들과 함께 전시관을 돌며 이야기를 나눴다. 전쟁의 참혹함, 해방의 기쁨, 그리고 그 과정에서 희생된 수많은 사람들의 이야기를 짧게나마 전해줄 수 있었다. 장면 장면마다 아이들은, "전쟁이 나면 이렇게 힘들구나", "우리가 이렇게 지켜낸 것이구나" 하며 뿌듯해했다. 짧은 대화였지만 그 순간 아이들의 마음에 작은 씨앗이 심어지는 것을 느낄 수 있었다.사실 아이들에게 "광복절이 뭐예요?"라고 물으면 잘 모른다고 대답하는 경우가 많다. 언론에서도 그런 뉴스는 흔히 접한다. 연휴가 길게 이어지면 해외여행이나 단순한 휴식으로 보내는 모습도 흔하다. 그래서 이 날을 단지 쉬는 날, 노는 날로만 보내는 건 아쉽다는 생각이 들었다.하지만 막상 전쟁기념관에 와 보니 전혀 다른 풍경이 펼쳐져 있었다. 가족 단위로, 또 친구나 모임 단위로 찾아와 전시를 꼼꼼히 보고, 설명을 들으며 광복절의 의미를 되새기는 사람들이 정말 많았다. 오히려 그 인파 속에서 나는 새삼스레 놀라움과 감동을 느꼈다. 그리고 그것이 큰 희망으로 다가왔다. 광복절이 여전히 우리 삶 속에서 중요한 날로 살아 숨 쉬고 있다는 사실을 확인할 수 있었기 때문이다.광복절은 과거를 기념하는 날이면서 동시에 미래를 위한 날이다. 전쟁기념관에서 만난 아이들은 단순히 전시물을 본 것이 아니라, 부모와 함께, 선생님과 함께 역사의 무게를 조금이나마 느꼈을 것이다. 그 경험이 훗날 그들의 삶과 가치관에 씨앗처럼 자리 잡을지도 모른다.우리 아이들에게 올바른 역사의식을 심어주는 일은 결국 미래를 준비하는 일이다. 과거의 희생과 헌신을 기억하는 것은 오늘을 지탱하는 뿌리이자, 내일을 밝히는 등불이다. 전쟁기념관에서 본 풍경처럼 부모 세대가 손을 잡아주고, 교사들이 곁에서 함께 걸어줄 때, 아이들은 역사를 교과서 속 글자가 아니라 '살아 있는 이야기'로 배우게 된다.무더운 여름, 사람들은 더위를 피해 영화관이나 쇼핑몰을 찾기도 한다. 하지만 전쟁기념관 같은 공간은 그 어떤 피서지보다 더 값진 시간을 선물해 준다. 시원한 전시관 안에서 잠시 더위를 식히며, 동시에 살아 있는 과거의 역사와 마주할 수 있기 때문이다. 무료로 개방된 이 공간에서, 우리는 마음만 먹으면 언제든 역사와 만날 수 있다.광복절의 의미는 '되찾은 자유'에만 머무르지 않는다. 그 자유를 어떻게 지켜내고, 또 어떤 미래를 만들어갈 것인지에 달려 있다. 올해 광복절, 전쟁기념관을 찾은 수많은 사람들과 마찬가지로, 나와 내 아이들 역시 그 답을 조금은 찾을 수 있었다. 광복절을 기념해 우리는 과거를 돌아보며 미래를 그리는 뜻깊은 하루를 보낼 수 있었다.