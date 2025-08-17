'섬과 영화의 특별한 만남' 제1회 흑산 섬 영화제 성료

큰사진보기 ▲지난 15일 전남 신안군 흑산도 사리마을 옛 흑산초등학교 흑산서분교(사리분교)에서 '2025 흑산 섬 영화제'가 열렸다. ⓒ 배동민 관련사진보기

대한민국 최서남단의 섬, 흑산도(黑山島)에서 섬과 영화가 만난 특별한 영화제가 이틀 동안 성황리에 펼쳐졌다.전남 신안군은 지난 15일부터 이틀 동안 흑산도 사리 일원에서 '2025 흑산 섬 영화제'를 개최했다.올해 첫선을 보인 '흑산 섬 영화제'는 문화체육관광부 K-관광섬 흑산도 '자산어보캠프' 사업의 하나로, 흑산도의 자연, 사람, 문화 등을 영상으로 재조명하고 섬의 매력을 널리 알리고자 마련됐다.영화제는 ▲개막식 ▲흑산 섬 영상 공모전 시상식 ▲어르신 공연 ▲홍어 해체쇼 ▲영화인과 관객의 대화(토크콘서트) ▲초청작 '파시' 상영 ▲축하 공연 순으로 진행됐다.사리마을 주민과 전국에서 모여든 캠퍼, 블로거, 인플루언서 등 200여 명이 함께 했다.개막식에 이어 열린 흑산 섬 영상 공모전 시상식에서는 흑산도를 배경으로 제작한 다큐멘터리, 브이로그 등 다양한 단편 영상 출품작 중 대상 1편, 최우수상 1편, 우수상 1편, 장려상 2편을 수상작으로 선정해 시상했다.섬을 도보로 여행하는 모습, 바다와 어민들의 일상, 아이들과 함께하는 소소한 풍경을 담은 다양한 작품이 수상작으로 선정됐으며, 대상은 흑산도의 매력을 다큐멘터리로 소개한 작품 '흑산도 : 검은 바다와 주인들'이 차지했다.축하 무대는 관객들의 큰 호응을 얻었다.흑산도 주민인 참전용사 유준열(90)씨는 하모니카로 '오빠 생각' 등을 연주해 특별한 감동을 전했다.홍어 판매 가게 '조아홍'의 정태연 대표는 직접 '흑산도 홍어 해체쇼'를 선보였다. 신안군 홍어썰기학교를 졸업한 정 대표의 현란한 칼 놀림은 영화제의 색다른 볼거리를 제공하며 큰 박수를 받았다.본행사에서는 초청작 다큐멘터리 '파시'가 관객과 만났다. 과거 흑산도 바다 위에서 열렸던 유랑 해상시장 '파시(波市)'의 기억을 복원한 아카이빙 다큐멘터리로, 서해안 집단 어로 문화의 중심이었던 파시의 현장과 어민들의 생생한 증언, 지금은 사라진 삶의 풍경을 기록했다.최근 '바다의 국경 섬을 걷다'를 출간하고 섬 지킴이로 유명한 강제윤 섬연구소장과 KBS 설 특집 다큐멘터리 '엄마의 밥꽃'을 만든 최현정 감독이 공동 연출했다.부대행사도 다양하게 펼쳐졌다.흑산도의 아름다운 섬 길과 산길을 탐방하는 '흑산 섬 트레킹-메이크섬 노이즈', 흑산도 주민과 관광객이 함께하는 '사리 산다이'가 진행됐다. '산다이'는 서남해 섬 지역의 옛말로, 조업을 마친 섬 청년들이 모여 노래하고 춤추며 흥을 나누던 전통을 살려 공연과 노래가 이어지는 흥겨운 밤을 만들었다.흑산초등학교 흑산서분교(사리분교)에 마련된 흑산 섬 영화제 기념 키트 만들기 등 체험 프로그램은 가족 단위 참가자에게 인기를 끌었다.무료로 제공된 흑산도 홍어 삼합, 물회, 김밥, 돼지고기 수육, 음료 등의 먹거리는 참가자들의 입을 즐겁게 했다.김대인 신안군수 권한대행은 "올해 처음 개최한 흑산 섬 영화제가 섬 주민과 참가자 모두에게 의미 있는 자리가 됐길 바란다"며 "K-관광섬 흑산도 사업으로 흑산도의 매력을 알리고 문화예술 교류의 장으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.