트럼프 "우크라가 돈바스 넘기면 휴전"... 푸틴 제안 전달

도널드 트럼프 미국 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 회담 이후 우크라이나가 돈바스 지역을 포기한다면 러시아와 신속한 평화협상이 가능할 것이라고 유럽 정상들에게 전한 것으로 알려졌다.미 뉴욕타임스(NYT)는 16일(현지시각) 트럼프 대통령이 전날 미국 알래스카에서 열린 미러 정상회담 결과를 유럽 정상들에게 전하면서 이같이 밝혔다고 복수의 고위 유럽 관리를 인용해 보도했다.이에 따르면 푸틴 대통령은 트럼프 대통령에게 우크라이나가 돈바스 지역을 내주면 현재의 전선을 기준으로 휴전하고 우크라이나 또는 유럽 국가를 다시 공격하지 않겠다는 것을 서면으로 약속하겠다고 제안했다.러시아와 접경 지역인 돈바스는 우크라이나 동부 도네츠크주와 루한스크주를 뜻한다. 러시아는 현재 루한스크의 거의 전부, 도네츠크의 약 75％를 장악했으나 도네츠크 서부의 전략적 요충지는 여전히 우크라이나군이 통제하고 있는데 이를 완전히 내놓으라는 것이다.영국 파이낸셜타임스(FT)도 푸틴 대통령이 미러 정상회담에서 트럼프 대통령에게 "우크라이나가 돈바스를 포기하면 공격을 멈추겠다는 제안을 했다"고 보도했다.그러면서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 오는 18일 백악관에서 트럼프 대통령을 만나 이 문제를 논의할 용의가 있다는 뜻을 내비쳤다고 우크라이나 지도부를 인용해 전했다. 앞서 젤렌스키 대통령은 영토를 내주는 일은 절대 없을 것이라는 입장을 고수해왔다.트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령과의 회담에서 푸틴 대통령의 제안을 설명하며 영토 포기를 요구하고, 젤렌스키 대통령이 이를 받아들일 의사를 보이면 푸틴 대통령과의 3자 회담 일정을 잡을 것으로 보인다.한편, 이번 미러 정상회담과 관련해 트럼프 대통령이 즉각적인 휴전 요구를 포기하고 장기적인 평화 협정으로 입장을 선회했다는 비판이 나온다.NYT는 별도의 분석 기사에서 "트럼프 대통령은 자신이 내세웠던 주요 목표를 포기하고 우크라이나가 영토를 포기하도록 요구하며 더 광범위한 평화 협정을 선호하는 푸틴 대통령의 접근 방식에 굴복했다"라며 "이는 러시아가 추가 제재 없이 전쟁을 무기한 계속할 수 있는 '프리패스'를 부여했다"라고 평가했다.이어 "현재로서는 푸틴 대통령이 타협을 향해 어떤 움직임도 보이지 않는데, 트럼프 대통령이 즉각적인 휴전 제안을 포기한 상황"이라며 "러시아가 수년간 우크라이나를 가차 없이 공격해왔고, 당분간은 그 공격이 계속될 것"이라고 지적했다.다만 우크라이나와 일부 유럽 정상들은 트럼프 대통령이 나토 회원국 지위는 아니더라도 미국이 유럽과 함께 우크라이나에 안보 보장을 제공할 의향이 있다고 발언한 것에 고무됐다고 덧붙였다.우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장과 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아 등 주요국 정상들은 공동 성명을 내고 "우리는 미국이 우크라이나에 안보를 제공할 준비가 돼 있다는 트럼프 대통령의 성명을 환영한다"라며 "정의롭고 항구적인 평화를 위한 노력에 감사한다"라고 밝혔다.다만 "우크라이나의 주권과 영토 보전을 효과적으로 방어하기 위해 철통같은 안전 보장이 반드시 필요하다"라며 "국제 국경은 무력으로 변경될 수 없다"라고 강조했다.영국 BBC방송도 "미러 정상회담에서 합의가 이루어지지 않았지만, 이는 오히려 젤렌스키 대통령이 부재한 상황에서는 가장 바람직한 결과였을 것"이라며 "하지만 트럼프 대통령이 사전에 밝혔던 즉각적인 휴전을 포기하겠다는 결정은 우크라이나와 유럽 전역에 깊은 당혹감을 안겨줬다"라고 전했다.또한 "푸틴 대통령은 러시아의 이익을 고려한 포괄적인 합의의 맥락에서만 휴전이 이루어질 수 있으며, 이는 필연적으로 우크라이나의 항복을 의미한다"라며 "트럼프 대통령도 이를 지지한 것으로 보인다"라고 분석했다.영국 왕립합동군사연구소(RUSI)의 닐 멜빈 국제안보국장인 "푸틴 대통령은 러시아에 대한 전쟁 종식 압력을 저지하려는 주요 목표를 가지고 미러 정상회담에 왔다"라며 "그는 회담 결과를 성공으로 간주할 것"이라고 말했다.젤렌스키 대통령은 이날 소셜미디어에 올린 글에서 "러시아는 그동안 휴전을 향한 많은 요구를 묵살했고, 살상을 언제 멈출지에 대해 결정하지 않았다"라며 "이는 상황을 더욱 복잡하게 만들고 있다"라고 비판했다.