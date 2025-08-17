광복=연합국 선물? 김병기 "독립투쟁 비하, 즉시 파면해야"

큰사진보기 ▲독립기념관 소재지인 천안시가 김형석 신임 독립기념관 관장 뉴라이트 역사관 논란으로 연일 들썩인다. ⓒ 지유석 관련사진보기

큰사진보기 ▲김형석 독립기념관장이 22일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회 국정감사에 출석해 증인 선서를 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲김병기 더불어민주당 원내대표가 13일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 왼쪽은 정청래 대표. ⓒ 남소연 관련사진보기

'뉴라이트' 역사관 논란이 끊임없이 불거졌던 김형석 독립기념관장이 다시 구설에 올랐다. 광복 80주년 경축식 기념사에서 사용한 일부 표현이 항일독립운동을 폄훼했다는 비난에 휩싸였다. 김병기 더불어민주당 원내대표까지 나서서 김 관장의 파면을 요구한 가운데, 김 관장 쪽은 일부 표현만 잘라다 전체 맥락을 왜곡했다며 반발하고 나섰다.김형석 관장은 지난 15일, 광복절을 맞아 독립기념관 겨레의 집에서 진행된 경축식에 참석해 기념사를 남겼다. 독립기념관 누리집에 공개되어 있는 기념사를 보면, 김 관장은 "우리가 자랑스럽게 생각하는 김구 선생의 독립운동 배후에는 광복군 활동을 지원한 이름 모를 국내·외 후원자들과 벨기에 출신의 미우사 신부와 같은 세계인이 자리한다는 사실"이라며 "그런 점에서 대한민국의 광복은 세계사적인 사건"이라고 정의했다.이어 이재명 대통령이 취임사에서 강조한 '국민 통합'을 언급하며 "우리 사회의 갈등에는 역사문제가 한 몫을 차지하고, '광복'에 관한 역사인식의 다름이 자리하는 것이 사실"이라고 지적했다.문제가 된 발언은 이 직후에 등장한다. "우리나라의 '광복'을 세계사적 관점에서 보면, 제2차 세계대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물이다"라는 것. 김 관장은 독립유공자이자 민중운동가였던 함석헌의 글을 인용하며 "이런 시각에서 해방 이후 우리 사회에서 지식인들의 필독서이던 함석헌의 <뜻으로 본 한국 역사>에는 '해방은 하늘이 준 덕'이라고 설명한다"라고 부연했다.다만, 이어서 그는 "이 같은 해석은 '항일 독립전쟁 승리로 광복을 쟁취했다'는 민족사적 시각과는 다른 것"이라고도 지적했다. "우리 민족은 세계가 주목하는 3.1운동으로 '자주 독립국'임을 선언하고, 이를 계기로 우리의 독립운동은 국내외에서 다양하게 전개되었다"라며 임시정부 활동과 윤봉길 의사 의거 등을 그 예로 들었다. 앞서는 "36년의 일제 식민지 통치 아래 갖은 핍박과 고통을 이겨내고 불굴의 투쟁정신으로 독립을 쟁취한 날"이라는 표현도 등장한다."역사를 이해하는 데는 다양한 해석이 존재하지만, 그 다름이 국민을 분열시키는 정쟁의 도구가 되어서는 안 된다"라며 "이제는 역사 전쟁을 끝내야 한다"라는 취지였다.김 장관이 이전부터 여러차례 편향된 역사관 발언으로 논란을 빚은 터라, 광복절 80주년을 맞은 자리에서도 부적절한 발언이 나왔다는 지적이 잇따라 제기됐다. 해당 기념사가 언론에 보도되며 비판 여론이 고조되자, 김병기 원내대표도 나섰다. 그는 16일 본인의 페이스북에 "김형석 독립기념관장을 당장 파면해야 한다"라는 제목의 글을 올리며 "나라를 팔아먹어야만 매국노가 아니다. 이런 자에게 국민 세금을 단 1원도 지급할 수 없다"라고 날을 세웠다.김 원내대표는 "지난해, 윤석열에 지명된 김형석이 한 일은 독립운동 부정이 전부"라며 "작년 광복절에는 개관 후. 처음 독립기념관 경축식을 취소했고, 올해는 경축사에서 항일 독립투쟁을 비하했다"라고 직격했다.이어 "'광복이 연합국의 승리로 얻은 선물'이라는 헛소리를 아무렇지도 않게 지껄이는 자가 독립기념관장이라니"라며 "전 세계가 비웃을 일"이라고 꼬집었다. "이종찬 광복회장은 '피로 쓴 역사를 혀로 못 덮는다'라고 일갈했다"라며 "독립운동을 부정하는 매국을 방치한다면, 누란의 위기 때 국민께 어떻게 국가를 위한 희생을 요구하며, 누가 헌신하겠느냐?"라고도 따져 물었다.그는 "법적 권리 운운하며 세치 혀를 놀리는 김형석에게 피가 거꾸로 솟는 분노를 느낀다"라며 "순국선열을 욕보인 자는 이 땅에 살 자격조차 없다. 정부는 이 자를 즉시 파면하시라"라고 목소리를 높였다.그러자 김 관장 측은 즉각 반박에 나섰다. 그는 16일 입장문을 통해 "광복절 기념사 내용을 일부 언론이 왜곡해 보도하고 있다"라고 억울함을 호소했다. 특히 논란이 된 부분에 대해서는 "세계사적 해석을 소개한 것이며, 곧이어 '항일 독립전쟁의 승리로 광복을 쟁취했다'는 민족사적 시각을 분명히 제시했다"라고 강조했다. "3·1운동과 임시정부의 독립투쟁도 구체적으로 언급했지만, 일부 언론이 앞부분만 발췌해 왜곡 보도했다"라는 항변이었다.또한 윤봉길 의사의 유언을 왜곡했다는 주장에 대해서도 반박했다. 김 관장은 "윤봉길 의사의 유언 전문은 독립과 희생, 자식들을 향한 당부가 담겨 있다"며 "저는 이를 요약해 '두 아들은 과학자가 되기를 소망했다'고 소개했을 뿐이며, 이는 윤 의사의 휴머니즘을 강조하기 위한 취지였다"고 밝혔다.그는 "기념사의 본뜻은 국민 통합을 강조하는 것이었으며, 독립운동가의 정신을 왜곡하거나 폄하한 사실은 전혀 없다"라며 "정확한 사실은 독립기념관 홈페이지에 게재한 기념사 전문을 통해 확인해달라"라고도 부탁했다.