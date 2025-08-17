접경지역 농민들, 국회 토론회 연다

▲전진대교 강압통제 항의기자회견접경지역농민회가 뭉쳐 이번 토론회를 열게된 것은 올 4월 육군1사단이 전진대교를 일방적으로 출입금지한데서 비롯됐다. 지난 5월1일 파주농민들과 시민사회단체 인사들이 전진대표 앞에서 비를 맞으며 기자회견을 하고 있다. ⓒ 노현기 관련사진보기