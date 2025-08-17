[극한호우 한달] 여전한 상흔에 깊어지는 주민 시름…복구는 '하세월'

큰사진보기 ▲ 20일 오전 경기 가평군에서 집중호우로 편의점 건물이 무너져 내린 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲최근 잇단 집중 호우로 피해를 입은 광주광역시 광산구. ⓒ 광주광역시 광산구 관련사진보기

큰사진보기 ▲설치미술 같은 비닐 더미밭 주변에 불법 매립한 농사용 폐비닐 더미가 집중호우에 드러났다. ⓒ 조재천 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 21일 집중호우로 산사태가 발생한 경남 산청군 산청읍 부리마을에서 피해 상황을 점검하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

※ 편집자 주 = 지난달 중순부터 전국 각지에서 쏟아진 극한호우로 막대한 인명피해가 초래된 지 약 한 달이 지났습니다. 연합뉴스는 지난 한 달간 피해가 컸던 지역에서의 수색·복구 작업과 이재민 지원이 어떻게 이뤄지고 있는지를 짚어보고 반복되는 피해를 막기 위한 근본적인 대책은 무엇인지 조명하는 기획기사 4편을 일괄 송고합니다.](전국종합=연합뉴스) 지난달 중순 전국을 강타한 집중호우의 상흔이 한 달이 지난 지금도 곳곳에 깊게 남아있어 주민들의 시름이 깊어지고 있다.특히 경남 산청, 광주, 경기 가평, 충남 예산 등 피해가 큰 지역은 여전히 복구에 어려움을 겪고 있다.일부 주민은 반복되는 폭염과 폭우 속에서 2차 피해 우려마저 호소하고 있다.◇ 흙더미 속 사라진 일상…산청 주민 '빚더미' 걱정도한 달 전 시간당 최대 100㎜에 육박하는 폭우가 쏟아졌던 경남 산청군 산청읍 자신마을은 기자가 찾은 지난 13일에도 흙더미와 함께 떠밀려온 돌무더기, 파손된 주택 등을 복구하기 위해 힘쓰는 모습이었다.경사지를 따라 계단 형태로 들어선 이 마을의 주택 마당 곳곳에는 커다란 돌덩이가 굴러들어 와 있었다.주택 외벽과 문은 부서져 빗물에 젖은 채 덩그러니 방치됐다.멀쩡하던 텃밭은 흙더미에 묻혔고, 인근 도로변에는 중장비가 동원돼 산사태로 떠밀려온 토사를 걷어내는 작업이 한창이었다.주민들은 주택 훼손 정도가 너무 심해 복구는 엄두도 내지 못하는 실정이다.이곳에서 만난 민경락(50) 씨는 70대 노모가 살던 집을 홀로 치우고 있었다.집중호우 당일 집 밖 전봇대를 붙잡고 버티다 구조되며 겨우 목숨을 건진 노모는 그날 이후 트라우마에 시달리며 외출도 꺼리고 인근 경로당에서 지내고 있다.민씨는 "어머니는 옆집 주민이 물에 휩쓸려 그대로 숨진 장면까지 목격해 정신적 충격이 크다"며 "산청군에서 복구 비용으로 3천만원을 빌려준다는데 1년이 지나면 이자가 발생해 걱정"이라며 한숨을 내쉬었다.이어 "집 내부 가구랑 가재도구 등은 모두 물에 쓸려가고 바닥은 흙범벅이 돼 손댈 수가 없다"며 "토사에 휩쓸려 매장된 마을 앞 아버지 묘소나 다시 찾았으면 하는 마음"이라고 탄식했다.◇ 반복된 강우에 복구 지연 광주천…시민 불편 가중지난달 17∼18일 이틀간 400mm가 넘는 기록적인 폭우가 쏟아진 광주천 역시 한 달이 지났지만, 여전히 복구가 제대로 이뤄지지 않고 있었다.자전거 도로는 유실됐고 하천변 계단 난간은 엿가락처럼 휘었다.쓰러진 표지판은 방치돼 있었고, 폭우로 잠겼던 양동시장 복개 주차장은 보행 목교가 뼈대만 앙상하게 남아 위태로운 모습이었다.자전거 도로와 보행로 곳곳은 폭우에 파헤쳐져 시민들이 피해 가는 모습도 눈에 띄었다.복구가 늦어지면서 시민들 불편은 가중되고 있다.광주천변에서 밤마다 조깅하는 박모(70) 씨는 "천변 곳곳이 위험한 '지뢰밭'과 같아 운동하려고 플래시를 구매했다"고 말했다.한 일선 구청 관계자는 복구가 지연되는 이유에 대해 "반복적으로 비가 내려 응급 복구만 진행 중이며, 비가 계속 오는데 섣불리 복구에 나섰다가 또다시 훼손될 수 있기 때문"이라고 설명했다.◇ 가평 산사태 현장 여전한 상처…주민들 회관서 생활경기 가평군 조종면 신상리 마을에도 집중호우의 상흔이 여전히 곳곳에 남아 있었다.이곳은 지난달 20일 집중호우로 발생한 산사태로 주택 3채가 무너지고 주민 1명이 숨진 피해 현장이다.한 달 가까이 이어진 복구 작업으로 도로와 전기 등 기반 시설은 대부분 복구됐지만, 일부 민가는 여전히 파손된 채 방치돼 있었다.도로 곳곳에는 모래주머니를 쌓아 임시 제방을 보강한 흔적이 선명했다.비가 내린 이날에도 신상리 3리 마을회관에는 주민들이 집 대신 모여 서로의 안부를 챙겼고, 회관 한쪽에는 응급구호 세트와 생수, 컵라면이 수북이 쌓여 비상 상황에 대비하고 있었다.조종천이 범람했던 조종면 대보리 일대도 사정은 비슷했다.무너진 옹벽 구간에서는 보수 공사가 한창이었고, 강변에서는 굴착기가 토사와 나무 잔해를 치우고 있었다.하천 쪽으로 반쯤 기울어 붕괴됐던 편의점 건물은 철거됐다.주민 박기병(69) 씨는 "지자체와 군, 봉사단체의 도움으로 진흙탕이던 집 내부는 거의 다 치웠지만 가전제품이 고장 나 완전히 복구되기까지는 시간이 더 필요하다"고 호소했다.◇ 예산 삽교천 제방 유실 아픔…"지원금 턱없이 부족"기록적 폭우와 삽교천 제방 유실로 마을 전체가 통째로 잠겼던 충남 예산군 삽교읍 하포리의 상황도 다른 지역과 다르지 않았다.집중호우 피해 한 달이 지났지만, 마을 입구 감나무 잎사귀에는 잿빛 진흙이 여전히 말라붙어 있었다.겉으로는 평온해 보이지만, 집 안에는 멈춰 선 주민들의 일상이 고스란히 드러났다.이손순(74) 씨의 집은 자원봉사자의 도움에도 각종 집기를 들어내고 청소하는 데만 열흘이 걸렸다.그 과정에서 남편 김인순(75) 씨가 넘어져 20일간 병원에 입원했다가 며칠 전에서야 퇴원했다.이씨는 "앞으로 어떻게 살아야 할지 모르겠다"며 망연자실한 표정을 지었다.70대 이경호 씨는 한 달째 임시대피소에 머물며 새벽마다 집으로 돌아와 복구 작업을 한다.침수 당시 물이 성인 어깨높이까지 차올라 가전제품과 가구를 대부분 버려야 했다.그는 "보일러와 선풍기를 돌려도 최소 20일은 더 말려야 한다"며 "지원금만으로는 턱없이 부족해 최소 3천만∼4천만원은 더 든다"고 한숨 쉬었다.(형민우 심민규 한종구 박정헌 기자)home1223@yna.co.kr<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>