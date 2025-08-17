8.15 해방 전후 당시 아버지 기억과 증언을 채록하다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲아버지(왼쪽)와 작은아버지는 6.25참전 유공자로 고향에 부모님과 형제들을 남겨두고 온 실향민이다.

큰사진보기 ▲파주 오두산통일전망대에서 마주 보이는 곳이 미수복 경기도 개풍군이다. 해방 당시는 이남이었지만 6.25전쟁으로 이북땅이 됐다.

광복절 80년을 맞아 96세 아버지가 기억하는 8.15 해방 당시 전후 상황을 채록했다. 아버지 고향은 개성에서 걸어서 한두 시간 거리 '개풍군'이다. 아버지는 그때 개성시의 개성공립상업학교 2년생으로 유학 중이었다. 당시 경기도 개성은 이북이 아니라 이남땅이었다.아버지는 개성상업에서 일본인 교사로부터 배우고 일본학생들과 함께 공부했다. 특히 '짝꿍'인 일본인 다나카와 친했다. 덕분에 아버지는 지금도 일본어가 유창하다. 해방 3일 전에 다나카가 일본의 패망이 임박했다는 이야기를 자신에게 들려주었다고 한다.이는 해방을 앞두고 일본에 투하된 원자폭탄의 심각성이 식민지 조선에서 공부하는 일본인들에게도 전해진 것이라 볼 수 있다. 당시 누구도 일본이 일으킨 대동아전쟁(태평양전쟁)이 그렇게 빨리 막을 내리라고는 짐작하지 못했다.아시다시피 1945년 8월 6일에 히로시마에 원폭이 떨어지고 이어 8월 9일에는 나가사키에 2차 원폭이 투하됐다. 원폭 이후 일본 현지는 벌써 패망의 그림자가 드리워 항복을 저울질했으며 엿새 후 라디오로 전파된 일본천황의 항복선언은 사전에 녹음된 것이라는 설명이다.8월 15일 해방 직후 개성상업은 폐쇄됐다. 이후 아버지는 학교에 다시 복학하지 못했다. 아버지는 할아버지가 대대로 짓는 농사를 도왔다. 당시는 먹을 것이 부족해 목피로 죽을 끓여 먹던 시절이어서 집에서도 아버지에게 공부를 권하지 않았다.해방을 맞아 철수하는 일본인들에 대한 증언도 나왔다. 학교를 운영하던 일본인 선생과 학생들이 귀국을 서두르는데 개성사람들은 편의를 제공하거나 도왔다고 한다. 일본인과 개성사람들과의 관계가 우호적이었다는 것이다. 이는 만주국경이 가까운 함경도 지방의 일본인들은 철수하면서 많은 희생자가 있던 것과는 사뭇 다른 것이다.해방의 기쁨도 잠시 그어진 38선은 단순히 남북의 경계선을 넘어 국경선이 됐다. 해방이 되자 남한에는 미군이 9월 8일 인천을 통해 서울에 들어오고 북한에는 이보다 빨리 8월 26일 소련군이 평양에 입성했다. 이것이 남북 좌우의 심각한 이념대립의 씨앗이 되고 말았다.당시만 해도 개성과 개풍군은 이남땅이었다. 서울이 가깝고 한강과 육로로 왕래가 빈번하고 교역이 많았다. 개풍인삼은 대표적인 물산으로 이것으로 개성과 개풍군의 많은 사람들이 서울, 김포, 강화, 인천 등지에 나와 살거나 활동했다.해방이 되자 고향 개풍군 유천리에 돌아간 아버지는 마을구장이 26개 세대의 유지를 불러 향후 정세를 논의하는 장면을 목격했다. 구장은 지금의 동장으로 대부분 동네 원로가 맡았다. 15세의 어린 시각이지만 예전의 평화로운 고향 분위기가 아니라는 걸 직감했다.서울을 포함해 개성에 미군이 주둔했지만 좌우익이 대립하면서 해방정국은 위태롭기만 했다. 아버지 고향에서도 당시 좌익이냐 우익이냐를 두고 어느 쪽을 지지해야 하는 문제에 대해 갑론을박을 벌였다고 한다.아버지는 할아버지 바람대로 농사를 지었다. 소먹이로 여물을 장만하고 쇠죽을 끓이며 땔나무를 캐는 일상이 계속됐다. 그러나 어느 날 서울에 사는 아버지뻘 삼촌이 취직을 권유했다. 개성상업에서 3급 수준의 주산 실력이 있기 때문이다. 일손이 부족한 할아버지는 극구반대했다.그럼에도 아버지는 서울의 적산기업인 비누공장에서 2년여 경리업무를 맡았다. 그러다 1950년 6.25전쟁을 맞았다. 3일 후 아버지는 고향을 찾아가기로 했다. 피난민들은 남으로 내려갔지만 아버지는 반대로 북으로 올라간 것이다.탱크로 내려오는 인민군에게 수차례 검문을 당했다. 이들은 다짜고짜 아버지 손을 펴라면서 위협했다. 그들은 어리게 보이거나 손이 거친 사람은 놔두고 그렇지 않은 사람은 어딘가로 끌고 갔다.아버지는 밤새 걸어서 고향에 도착했다. 하지만 대낮인데도 적막강산이었다. 자신이 고향에 잘못 왔는가 착각할 정도로 마을에는 사람들이 없었다. 대부분 피난을 떠난 것이다. 아버지는 고향집이라도 들러보려고 산에서 집을 바라봤다. 대청마루와 싸리문이 열려있는 것은 부모님이 어딘가 계시다는 것이다. 예상이 적중했다. 할아버지가 집에서 멀리 떨어진 논에서 일하고 있었다. 할아버지에게 달려갔다. 할머니도 함께 있었다.그러나 할아버지는 반갑기는커녕 여기 왜 왔냐면서 화를 냈다. 빨리 숨거나 당장 여기서 피난 가라는 것이다. 여기서 잡히면 인민군으로 바로 끌려가는 시절이었다. 실제 아버지 바로 아래 동생은 6.25 당일에 인민군에 끌려갔다. 작은 아버지는 나중에 인민군에서 탈출해 국군에 입대했다.이것이 아버지가 부모님을 마지막으로 본 것이다. 아버지는 피난대열에 합류했다. 이후 실향이산가족으로 평생 살았다. 전쟁으로 고향 개풍은 38선에서 휴전선이 새로 그어지면서 이북으로 편입돼 영영 가지 못하는 곳이 됐다. 파주 오두산 통일전망대에서 보면 손에 잡힐 듯 지척이다. 눈앞 고향을 보고도 가지 못하는 개성과 개풍군 사람들을 이북실향민 중 가장 애달픈 실향민이라고 부르는 이유다.아버지의 염원은 통일과 귀향이다. 해방 이후 아버지는 6.25전쟁으로 피난 중 8월 대구에서 입대하고 1960년에는 장교로 임관한 참전유공자이다. 18년간의 군생활을 마감하고 이후에는 개풍실향민들을 규합해 이들의 친목과 애향활동을 평생 지원했다. 나도 대를 이어 활동하고 있다.아버지의 증언은 진위 여부를 떠나 해방 전후 기억을 더듬어 정리한 것이다. 8.15 해방과 광복은 빛과 함께 그림자도 있었다. 아버지는 귀가 어둡고 시력이 약해 대화가 매우 힘들다. 하지만 해방과 광복의 전후 또렷한 순간만큼은 지금 기록해두지 않으면 안 된다고 생각했다.