광복 80년 8·15 시민행진, 경찰 차벽에 가로막혀... "민주주의 후퇴" 논란

큰사진보기 ▲경찰에 막힌 평화행진8.15범시민대회를 마친 시민들이 행진을 하다 경찰의 차벽에 막혀 행진이 중단된 모습이다. ⓒ 자주통일평화연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲경찰차벽경찰이 경력과 경찰버스를 동원해 8.15범시민대회를 마친 시민들의 행진을 차단한 장면이다. ⓒ 조항아페이스북 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲8.15범시민대회를 마친 시민들의 행진을 경찰이 막고 있는 모습이다. ⓒ 조항아페이스북 관련사진보기

큰사진보기 ▲8.15범시민대회를 마친 시민들의 행진을 경찰이 막고있는 모습이다. ⓒ 자주통일평화연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲경찰에 막힌 평화행진8.15범시민대회를 마친 시민들이 행진을 하다 경찰에 막혀 행진이 중단된 모습이다. ⓒ 조항아페이스북 관련사진보기

큰사진보기 ▲8.15범시민대회를 마친 시민들이 행진하는 가운데, 경찰이 경력을 동원해 경계선을 만든 모습이다. ⓒ 자주통일평화연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲경찰에 막힌 행진8.15범시민대회를 마친 시민들이 행진을 하다 경찰의 차벽에 막혀 행진이 중단된 모습이다. ⓒ 자주통일평화연대 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 미디어피아에도 실립니다.

광복 80년을 맞은 8월 15일 저녁, 서울 숭례문에서 열린 '8·15 범시민대회' 참가자들의 평화행진이 경찰의 차벽에 가로막히면서 큰 논란이 일고 있다.'광복 80년 평화·주권·역사정의 실현 8·15범시민대회 추진위원회'에 따르면, 이날 오후 7시 숭례문에서 시작된 범시민대회 이후 시민들은 명동-을지로입구-종각을 거쳐 송현공원까지 행진할 예정이었다. 당초 일본·미국 대사관까지 가는 계획이었으나 일본대사관 인근 제한통고에 따라 송현공원에서 마무리하기로 조정했다.하지만 적법하게 신고된 이 행진은 시작부터 차질을 빚었다. 오후 9시경 남대문에서 명동 방향으로 행진이 시작되자마자 경찰이 움직이기 시작했고, 남대문시장 인근에서는 차량 두 대로 허가된 행진을 가로막았다. 이어 한국은행 사거리에는 경력(警力)을, 을지로 사거리와 종각에는 전경버스를 동원한 차벽을 설치해 행진 대열을 완전히 차단했다.경찰은 행진 참가자들을 향해 "불법시위", "신고되지 않은 행진"이라고 말했다고 추진위원회 측은 주장했다. 적법한 행진 경로를 경찰이 차량으로 가로막자 항의하던 참가자들은 반대편 차선으로 우회해야 했고, 이로 인해 행진은 1시간이나 지체됐다.경찰 측은 "광화문에서 대통령이 참석한 행사가 끝나지 않았다"며 행진을 차단한 이유를 설명했지만, 추진위원회 측은 "관계없는 방향의 행진을 차단하고 집회·시위의 자유를 짓밟았다"고 반박했다.특히 시민사회는 이재명 정부를 향해 강한 비판의 목소리를 냈다. 조항아 빈민해방실천연대 사무총장은 페이스북을 통해 "윤석열을 끌어내린 '빛의 광장'의 힘은 불과 두 달 만에 배신당했다"며 "이재명 정권 또한 차벽과 공권력으로 시민을 막으며 '그놈이 그놈'임을 스스로 증명했다"고 강하게 비판했다.추진위원회 역시 보도자료를 통해 "'빛의 광장'의 힘으로 당선되어 '국민주권정부'를 표방하고 있는 이재명 정부가 출범 2개월 만에 적법하게 허가된 '빛의 광장' 시민들의 행진을 차벽까지 동원해 가로막아 나선 것은 납득할 수도 용납할 수도 없는 일"이라고 밝혔다.시민사회는 특히 광복절이라는 상징적 의미를 강조했다. 조항아 사무총장은 페이스북을 통해 "광복 80년. 외세와 억압을 끊어낸 지 80년이 됐지만, 오늘 시민들은 또다시 국가권력의 차벽에 막혔다"며 "대통령이 약속했던 '빛은 꺼지지 않는다'는 말은 광복절 당일, 경찰 차벽 앞에서 무너졌다"고 지적했다.조 사무총장은 또한 "도시빈민도 분노한다. 하루하루 삶의 터전을 지키는 싸움은 곧 민주주의와 주권의 문제"라며 "행진을 차벽으로 막는 건 곧 도시빈민의 생존권을 짓밟는 것"이라고 덧붙였다.추진위원회는 "적법한 행진을 가로막고 참가자들을 자극하는 것은 물론 항의하는 시민들에게 폭력을 행사한 경찰은 사과하고 그 위법적 행태에 대해 반드시 책임을 져야 한다"고 요구했다.정혜경 진보당 국회의원도 페이스북을 통해 강한 분노를 표했다. 정 의원은 "주권자의 빛으로 만든 이재명정부, 국민임명식이 있는 날 바로 그 시간 벌어진 일"이라며 "경찰청장은 당장 합법적 집회방해에 대해 공식사과하라"고 요구했다.정 의원은 "국민주권정부라 하는 이재명정부에서 당선된 지 세 달도 되지 않아, 그것도 주권자에게 임명을 받는다는 취지의 취임식 날 벌어졌다"며 "헌법적 가치인 집회·시위의 자유를 막아나선 경찰을 결코 용납할 수 없다"고 강조했다.그는 "경찰청장은 책임지고 공식사과하고, 재발방지대책을 국민께 보고하라"고 촉구했다.이날 행진에는 탄핵 정국 당시 광화문 광장에 모였던 시민들이 대거 참여한 것으로 알려졌다. 시민사회는 "집회·시위의 자유를 훼손하고 민주주의를 짓밟는 경찰의 위법하고 비민주적인 행태를 결코 좌시하지 않을 것"이라고 경고했다.