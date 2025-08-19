"연안 침식, 이제는 국가적 과제"... 국회서 정책 해법 모색

기후위기로 인한 연안 침식이 갈수록 심각해지면서 바닷가 마을과 국토가 직접적인 위협을 받고 있다. 이에 따라 안전한 연안 조성과 주민 보호 방안을 모색하기 위한 정책 토론회가 국회에서 열린다.
더불어민주당 임미애 국회의원이 주최하고 녹색연합과 한국해양수산개발원이 주관하는 '연안국토 보전을 위한 침식대응 정책개발 토론회'가 오는 20일 오전 10시 국회의원회관 제10간담회의실에서 개최된다. 이번 행사는 해양수산부가 후원한다.
토론회는 임미애 의원의 개회사와 조정희 한국해양수산개발원 원장의 환영사, 어기구 국회 농해수위원장의 축사로 문을 연다. 이어 주제발표에서는 윤성순 한국해양수산개발원 본부장이 '연안침식 대응과 정책 현황 및 개선방안', 권기영 국립수산과학원 해역이용영향평가센터장이 '연안개발과 해양이용영향평가 제도의 역할'을 발표한다.
지정토론에는 유근배 서울대 교수를 좌장으로 김인호 강원대 교수, 최광희 가톨릭관동대 교수, 정광용 녹색연합 활동가, 김태윤 한국환경연구원 박사, 김광림 해양수산부 과장이 참여한다. 토론자들은 ▲그린인프라를 활용한 침식 대응 ▲연안 침식의 현장 실태 ▲사전협의제도를 통한 사전대응 ▲연안관리 정책 현황과 개선안 등을 논의할 예정이다.
주최 측은 "연안 침식 문제는 단순히 해변 모래가 사라지는 차원을 넘어 주민 생계와 안전, 지역경제까지 영향을 주는 국가적 과제"라며 "이번 토론회를 통해 실효성 있는 정책 대안이 나오길 기대한다"고 밝혔다.
한편 <오마이뉴스>는 그간 연안 침식의 심각성과 문제점을 다룬 바 있다.
이번 국회 토론회가 이러한 현장의 목소리를 정책으로 연결하는 계기가 될지 주목된다.