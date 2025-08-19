"동해 주민은 빨래도 줄이는데 관광객은 샤워에 세차까지..."

큰사진보기 ▲강원 양양 광진해변극심한 폭염으로 올여름 동해안에는 그 어느 때보다 많은 피서객이 몰렸다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲송림안에 차량이 불법주차되어 있다. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲해변의 골칫거리 쓰레기 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲쓰레기로 몸살을 앓는 동해안 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲버릴 곳이 없어 쌓아두고 간 쓰레기. ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲바닦을 드러낸 오봉댐극심한 가뭄으로 저수율이 사상 최저치를 기록하며 제한급수에 들어갔다 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲불법을 알리는 플래카드 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼척 덕산해변안전요원 부재, 미개장 해변 경고 플래카드 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲미개장 해변, 굳게 닫힌 화장실 ⓒ 진재중 관련사진보기

올여름 기록적인 폭염 속에 강원 동해안 해변은 수많은 피서객으로 발 디딜 틈 없이 붐볐다. 코로나19 이후 침체됐던 숙박업소와 음식점들은 모처럼 활기를 되찾았지만 불법 주차, 무단 텐트 설치, 쓰레기 투기, 물 부족 갈등 등 같은 문제도 발생했다.일부 해변 도로는 불법 주차 차량으로 막혀 차량 통행이 어려웠고, 여유 있는 공간에는 심지어 텐트와 캠핑카까지 점령했다.서울에서 온 피서객 C씨(30대)는 "바다가 잘 보여서 텐트를 쳤다. 해변에서 즐기는 건 당연히 가능한 줄 알았다"며 "죄송한 마음이 들지만, 이런 건 지자체에서 안내판을 설치해야 하지 않느냐"고 반문했다.송림 숲에 차량을 주차한 한 관광객도 "다른 차량들이 이미 주차해 있어 가능한 줄 알았다. 불법이냐"고 되물었다.넘쳐나는 쓰레기도 문제였다. 해변 곳곳에 분리수거함이 설치돼 있었지만, 제대로 분리되지 않은 채 아무렇게나 버려져있었다.한 환경미화원은 "여름 피서철은 고통의 연속"이라며 "분리수거는커녕 눈에 보이는 곳마다 쓰레기를 그대로 방치하고 쌓아두고 간다"고 토로했다.마을 주민도 "관광객들이 사람이 없을 때 몰래 버리고 간다. 막을 방법도 없고 결국 양심에 맡길 수밖에 없어 한심하다"고 하소연했다.또 다른 봉사자는 "차라리 보이는 곳에 버리면 수거하기라도 쉬운데, 보이지 않는 곳에 숨기듯 버려 더 힘들다"고 덧붙였다.올여름 동해안 지자체들은 극심한 가뭄으로 저수율이 25% 아래로 떨어지면서 강릉시는 사상 첫 제한 급수를 는 등 물 부족 사태에 시달렸다. 일부 숙박업소는 제한 급수를 걱정하며 긴장했지만, 일부 피서객들은 나 몰라라 했다.한 상인은 "손님들이 쓰고 간 물을 아껴야 해서 빨래조차 줄였는데, 일부 피서객은 수돗물로 샤워하고 세차까지 하더라"며 분통을 터뜨렸다.지역 주민도 "생활용수조차 부족한 상황에서 피서객들의 낭비를 보면 갈등이 커질 수밖에 없다"며 "차라리 피서객을 제한해야 하는 것 아니냐"라고 목소리를 높였다.개장된 해수욕장은 비교적 질서가 유지됐지만, 비지정 해변은 사실상 관리의 손길이 닿지 않았다.특히 솔밭이나 텐트를 치기 좋은 공간은 무분별하게 점용되고 있었다.한 관광객은 "다른 해수욕장은 자릿세를 받는데, 이곳은 간섭도 없고 조용해 좋다. 다음에도 다시 오고 싶다"고 말했다.그러나 또 다른 피서객은 불편을 호소했다. 그는 "화장실이 보이지만 문이 굳게 닫혀 있어 급할 때는 어쩔 수 없이 숨어서 해결해야 한다"며 "차라리 이용료를 받고 제대로 운영했으면 좋겠다"고 아쉬움을 전했다.겉으로는 자유롭고 편리해 보이지만, 그 이면에는 쓰레기 방치, 자연 훼손, 안전 사각지대라는 심각한 문제가 쌓여가고 있다.지역 상인은 "관광객들이 즐기는 동안 뒤처리는 결국 지자체와 주민, 그리고 자연의 몫"이라며 씁쓸함을 감추지 못했다.올여름 동해안은 분명 많은 관광객이 남긴 '활기'와 함께, 그대로 남겨진 '상처'도 함께 떠안았다. 관리 사각지대인 미지정 해변, 양심 없는 쓰레기 투기, 그리고 가뭄 속 물 부족 갈등은 매년 반복되는 악순환이다. 지금 이 순간에도 해변은 관광객의 추억과 함께 버려진 쓰레기와 낭비된 물, 그리고 지친 주민들의 한숨 속에서 신음하고 있다.