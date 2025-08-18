수라갯벌을 위해 큰뒷부리도요와 함께 떠나는 길

▲ 새사람행진포스터 잘 보면 이 포스터에는 뉴질랜드에서 수라로, 수라에서 알래스카로, 다시 뉴질랜드로 가는 큰뒷부리도요의 여정이 표시되어있다 ⓒ 새사람행진단/새만금신공항백지화공동행동 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 실립니다. 새만금신공항 건설을 막아 수라갯벌을 지키기 위한 새,사람행진이 8월 12일부터 9월 11일까지 진행됩니다. 이 기사는 이 행진에 참여하며 연재될 체험기의 서두로, 행진 배경 소개에 초점을 맞추었습니다.