수라갯벌을 위해 큰뒷부리도요와 함께 떠나는 길

새가 온다.
새, 사람이 온다.
새, 사람행진이 시작됐다.
지난 12일, 전주 전북지방환경청에서 '새,사람행진'이 시작됐다. 왜 행진을 하는가 하면, 새만금신공항 건설을 막기 위해서다. 새만금신공항을 짓는다는데 그 건설지가 군산공항을 1.3km 옆에 둔 자리다.
군산공항은 2023년 기준 58억의 적자를 기록한 바 있다. 이미 사업타당성 평가에서 새만금신공항의 경제성은 0.479으로 나왔다. 투자한 비용에 비해 편익이 절반도 안된다는 말이다. 그러한 경제성 평가를 무시하고 신공항을 추진할 수 있었던 것은 잼버리 덕분이다. 잼버리 참여자들을 실어나른다는 명분으로, 새만금신공항 사업은 2019년 국가균형발전 프로젝트에 선정되어 예비타당성 조사를 면제받았다. 잼버리가 참담히 조기 폐막된 지도 2년 넘게 흘렀으나, 신공항은 그대로 살아남아 착공을 목전에 두고 있다.
왜 군산공항 옆에 또 공항을 짓느냐, 라는 질문에 전라북도와 국토부는 답한다. 군산공항은 군용공항이라 민항기 운항에 제약이 있었다고, 그러니까 운항 시간대나 횟수에도 제한이 있고 중국을 비롯한 국제선 운항에도 차질이 있으니, 군산공항과 분리된 순수 민간공항을 짓겠다는 것이다. 그러나 현재 계획상, 신공항은 군산공항과 유도로로 연결되어 군산공항과 통합관제될 것이다. 2022년의 기본계획에서 밝혀진 이 내용에 사실상 미군기지의 확장이 되지 않을까 하는 시민단체들의 우려에 대해, 국토교통부 관계자는 2022년 6월 29일 전주MBC와의 인터뷰에서 ""지금 기본 계획은 수립이 되는 거고, 설계하면서 좀 더 세부적으로 설계도면도 그리고 추가적인 관계기관 협의 등을 하면서 얼마든지 바뀔 수 있다"고 밝혔다. 그리고 2025년 착공을 앞둔 현재까지 그 내용은 그대로다.
이 새만금신공항의 건설지는 사실 30년이 넘게 현재진행형인 새만금사업 지대 중 매우 드물게 원형이 갯벌이 남아있는 곳이자, 군산에서는 유일한 원형 갯벌지다. 새만금 방조제가 막히기 전인 2000년대 초반부터 꾸준히 이곳을 찾던 새만금시민생태조사단은 이 아름다운 갯벌에, 인근의 남수라마을 이름에 착안해 수놓을 '수'(繡)에 비단 '라'(羅), 수라 갯벌이라는 이름을 붙여주었다.
방조제가 막힌 후 수많던 백합과 동죽, 맛조개와 농게는 죽고 그들을 잡아 살아가던 많은 어민들도 떠나갔지만, 그럼에도 삶은 이어져 여전히 물이 찰랑찰랑한 지대가 남아있고, 물이 마른 자리에 퉁퉁마디, 해홍나물, 칠면초 등 염생식물이 들어서고, 염분이 더 빠진 자리에는 갈대 등 육상식물이 들어섰다.
거기에 수달과 고라니와 삵이 살고, 칠게와 갈게, 금개구리, 농게와 사각게, 갯지렁이들이 살고, 그들을 따라 저어새와 좀도요, 민물도요와 큰뒷부리도요, 검은머리물떼새, 검은머리갈매기, 큰고니, 혹부리오리 등 수많은 새들이 수라 갯벌을 찾는다. 새들에게 수라갯벌은 황폐해진 새만금 지대에서 그나마 먹고 쉴 수 있는 터다.
이곳에 새만금신공항을 짓는다면, 새들은 어디로 가나? 2021년 국토부의 전략환경영향평가서에서, 새만금신공항의 조류충돌 위험도는 무안공항보다 610배 높은 것으로 추산되었다.
새만금신공항사업이 현실화될 날이 얼마 남지 않았다. 그러나 만약, 전북지방환경청에서 현재 검토 중인 새만금신공항 환경영향평가에 부동의한다면, 또 서울행정법원이 국민 소송인단 1308명이 제기한 새만금신공항 기본계획 취소소송에 대해 오는 9월 11일 있을 최종 선고에서 원고의 손을 들어준다면, 그 필요성이 명확치 않은 신공항이 아니라 수많은 존재들이 필요로 하는 수라갯벌이 남을 수 있을 것이다. 그리하여 새들이, 새, 사람들이 모였다.
새,사람행진단은 8월 12일부터 9월 11일에 걸쳐, 전북지방환경청과 수라갯벌을 돌며 시작을 알리고, 서천에서 서울까지 행진한다. 행진 일정은 주연령대를 50-60대에 맞춰 짜여졌으며, 고로 빡세지 않다. 평균 시속 3km 수준으로 하루 10-15km 내외로 걸을 예정이다. 행진단에의 참여는 행진의 취지에 공감하는 누구에게나 열려있으니, 참가를 원하시는 이는 링크
를 통해 신청할 수 있다.
보다 자세한 참가 안내는 이 링크
를 참고하면 된다. 영 걷기에는 자신이 없다면 중간중간의 집회 및 행사(8월 25일 세종시 국토교통부 앞 집회, 9월 6일 서울 생명지킴이대회, 9월 8-10일 서울행정법원 앞 문정현 신부의 서각기도, 9월 11일 새만금신공항 취소소송 선고 재판)에 참가할 수도 있다.
이번 행진의 주인공은 큰뒷부리도요다.
큰뒷부리도요들은 조류계의 마라토너라고 불린다. 뉴질랜드와 호주 등지에서 겨울을 나고는 한국의 서남해안에서 봄을 보내고, 시베리아와 알래스카 등지로 가 번식한다. 이들은 한국행을 몇 주 앞두고부터 집중적으로 먹어 체중을 불린다. 그러고는 기상 조건이 맞다, 싶을 때 뉴질랜드와 호주로부터 약 1만km를 약 8일을 쉬지 않고 밤낮없이 날아 한국의 서남해안에 도착한다.
8일 내내의 비행 동안 이들은 뼈와 가죽만 남아 체중이 절반 가량 줄어든다. 날갯죽지를 축 늘어뜨린 채 몸을 가누지 못할 정도로 지친다. 서남해안에서 한두달을 쉬며 몸을 회복하여 다시 약 6천km를 날아 시베리아/알래스카 등지로 이동해, 북극의 여름 동안 번식하고 새끼를 키워낸다. 그리고 다시 남으로 이동한다. 이때는 순풍을 타고 약 9일간 1만 3천km를 날아 태평양을 가로지른다.
큰뒷부리도요의 먹이는 주로 게와 갯지렁이고, 그래서 주로 갯벌과 강 하구의 얕은 물가에 머문다. 한국 서해안은, 특히 새만금 갯벌 - 만경강과 동진강을 따라 내려온 풍부한 유기물들 덕분에 무수히 풍요로운 생명들이 움트고 컸던 - 은 이들이 쉬며 몸을 회복할 수 있는 기착지였다. 그러나 지난 몇 십년간 새만금 공사를 포함한 무수한 공사들로 갯벌들이 줄면서, 이들의 개체 수도 급감했다. 생존을 건 비행 끝에 쉴 곳을 찾지 못해 탈진하여 죽어간 것으로 추정된다. 한국의 봄에 흔하게 보였던 이들이 2022년에는 '가까운 장래에 멸종위기에 처할 것이 우려'되는 멸종위기 2급으로 지정되었다.
예전에 비해 턱없이 적은 수이나마, 큰뒷부리도요는 여전히 서해를 찾는다. 새만금 지역에서 그나마 몸을 의탁할 수 있는 휴식처를 찾아 수라갯벌로 온다. 인간으로서는 상상할 수 없는 여정을, 무참한 현실에서도 포기하지 않고 이어가는 그들의 끈질김과 강인함에 경의를 표하며 우리는 큰뒷부리도요와 함께 길을 떠난다. 큰뒷부리도요와 그의 수많은 공존자들의 수라갯벌과 함께 살기 위한 길을.
생각해봤다. 살아있는 큰뒷부리도요는 이 새,사람행진을 어떻게 볼까? 안중에도 없을 것 같기는 하다. 인간사가 그에게 무슨 관심이랴, 새만금신공항 개발계획이 무슨 의미랴, 그들은 변해가는 현실을 순간순간 직면해갈 뿐이다. 조류충돌을 막기 위해 공항 인근에 조류가 먹고 쉴만한 초지와 습지를 싹 제거할 것이라는 새만금신공항이 지어지면, 그 현실을 그들은 그때서야 맞닥뜨릴 것이다. 그나마 남은 중에 또 많이는 죽어갈 것이다. 지금껏 그래왔듯이. 그러니 인간사에 그나마 얽힌 내가, 공항 계획을 알고 뭐라도 해볼 수 있는 내가 그들이 사는 방향으로 걸어야 하지 않을까. 이제는 그럴 수 있지 않을까. 그리고 그것은 묘하게도, 이 인류세의 시대에 인간이 사는 방향과 일치할 것이다.
