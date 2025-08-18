"이젠 사고 치지 말고 잘 살아" 20년 전 약속 지킨 제자

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

반도체 공장 수막룸은 흰색이 지배하는 공간이다. 화이트 톤의 락커, 반들반들한 바닥, 차가운 플라스틱 감촉, 공기청정기에서 쏟아지는 세정된 바람, 마치 한 개의 색과 선으로만 이어진 듯한 현대식 공간이다. 하얀 가운을 걸쳤다. 실내화같이 생긴 제전화를 신고 장갑까지 낀다. 입구 게이트 차단막에 출입카드를 대면 금속성의 경쾌한 소리가 울린다. 그 소리가 쉴새 없이 귓전을 때린다. 수많은 기술인들이 쏟아져 들어오는 신호다. 하루에도 몇 천 명이 드나드는 1차 청정구역, 질서가 필요하다."기술인 여러분, 수막 바닥에 앉지 마세요. 안전모를 바닥에 땅!땅! 소리나게 내려놓지 마세요. 신발은 옷장 락커로 가져가시면 안 됩니다. 반드시 입구 쪽 신발장 락커에 넣어주세요. 이곳은 청정구역입니다.""저… 락커 문이 안 열려요. 어떡하죠?""아, 여긴 자동 시스템이라… 아마 비밀번호를 잘못 누르신 것 같네요. 제가 초기화 해드릴게요."그럴 땐 나는 만능키로 초기화를 시켜 다시 비밀번호를 입력하게 한다. 그러면 시스템이 정상으로 돌아온다.종종 배정받은 락커 번호를 잊어버리는 경우도 있다. 출입 카드를 잃어버리지 않았다면 벽에 붙어 있는 모니터에 카드를 대면 바로 번호를 확인할 수 있다. 하지만 문제는, 출입 카드를 옷 장 락커 속에 넣어버려 자신이 쓴 락커를 못 찾을 때다. 그럴 땐 기억을 더듬어 락커 근처를 하나씩 열어보거나, 시간이 허락한다면 기술인들이 빠져나갈 때까지 기다려 남은 소수의 인원만 분리해 메인 컴퓨터로 역추적하여 여는 수밖에 없다. 그렇게 되면 어쩔 수 없이 퇴근 시간은 늦어지게 된다. 그날도 한 젊은 기술인이 다가왔다."저 반장님… 그게, 락커 안에 출입카드를 넣어 놔 버려서… 몇 번이었는지 기억이 안 납니다."그가 말끝을 흐리며 내 얼굴을 빤히 바라보더니, 눈이 번쩍했다."아니, 선생님 아니십니까? 와, 진짜… 여기서 뵐 줄이야. 저 대전에 있을 때 건호입니다."마스크 너머로 보이는 눈매, 어깨에 걸친 안전줄과 손에 든 안전 헬멧, 방진복 너머로 드러난 단단한 체형— 순간, 20년 전 대전 소년원에서 담임을 맡았던 우리 반의 안건호가 떠올랐다.나는 눈을 가늘게 뜨며 웃었다."야, 네가 건호냐? 세상 참… 좁네. 여기서 보다니. 나 이제 은퇴하고 여기서 일한다.""하하, 그러시구나. 근데 샘… 저 비번 까먹어서, 퇴근이 막혀버렸습니다."나는 어이없다는 듯 코웃음을 치며 어깨를 툭 쳤다."야, 너 이런 데서도 말썽이냐? 근데 어쩌다 여기까지 오게 된 거야?"건호는 머리를 긁적이며 쑥스러운 표정으로 말했다."예… 뭐, 저도 이제 사람 됐죠."20년 전그 시절, 나는 아이들의 인생길을 어떻게든 바로잡아주고 싶었다. 면회가 오지 않던 건호의 어머니를 찾으러 부산까지 간 적이 있었다. 아버지는 생계를 위해 배를 타시다가 바다에서 풍랑을 만나 세상을 떠났고, 어머니는 막일을 나가다 교통사고를 당해 병원에 누워 있었다. 차가운 겨울 공기 속, 돌아오는 기차 창밖으로 눈발이 날렸다. 사람의 인생길도 이처럼, 순탄히 달릴 때가 있는가 하면 한순간에 막히고 길을 잃을 때도 있구나 싶었다. 아마 건호도 그때는 그랬던 것 같았다. 소년원을 떠나는 날, 나는 건호를 역까지 데려다 주었다."건호야. 어머니가 많이 아프시다. 이제 사고 치지 말고, 집에서 잘 좀 해라."아이는 눈을 피하며 "예. 알겠습니다. 진짜로요. 고마웠습니다. 샘" 하고 짧게 대답했다. 나는 미리 준비해 둔 기차표를 건네줬다."이게 집으로 가는 가장 빠른 거다. 이 기차 타면 바로 간다. 딴 데로 샐 생각하지 말고 곧바로 집으로 가기다."아이는 기차표를 손에 받아 꼭 쥐었다."예. 샘, 저 꼭 잘 살겠습니다.""그래, 이번엔 진짜야. 나이도 찰 만큼 찼어. 이번이 마지막 기회다. 알았지?"나는 아이의 손을 꼭 잡아주었다. 처음 소년원에 들어왔 때보다 훨씬 뼈대가 굵었고 두껍게 느껴지는 손이었다. 기차가 "칙!" 소리를 내며 출발했다. 나는 아이의 뒷모습이 멀어지는 동안 속으로 조용히 속삭였다."이번엔 꼭 잘 살아라. 건호야."그 뒤 나는 전국으로 떠돌다가 공직 생활을 마쳤고 오늘 이렇게 뜻밖에 건우와 재회하게 되었다.다시 현재."건호야, 네가 쓰던 번호부터 차근차근 열어보자. 출입카드 없으면 진짜 노답이다.""예, 알겠습니다."우리는 하나씩 락커를 열었다. 버튼을 누르던 건호가 중간,중간 멈칫하더니, 드디어 한 칸이 '철컥' 열렸다. 사복 위로 반짝이는 네임택이 눈에 들어왔다."이거 맞지?""맞습니다! 아, 살았다."건호는 허리를 쭉 펴고 숨을 푹 내쉬었다. 나는 물끄러미 그 모습을 보며 말했다."그래도 이렇게 열심히 사는 모습 보니까, 기분 좋네."건호가 씩 웃었다."샘, 언제 퇴근하세요? 밥 한 번 같이 하시죠.""오늘은 인원이 많아서 잔업해야 한다. 다음에 하자.""예, 샘. 저는 내일부터 다른 동으로 갑니다."나는 엄지 척을 해보였다."그래, 앞으로도 계속 멋지게 살아라."건호는 수막룸 문을 나섰다. 게이트 차단막이 열리는 경쾌한 금속성 울림, 단단한 발걸음이 바닥에 '툭'소리를 남기고, 방진복 자락이 스치며 은은한 공기청정기 바람이 불어온다. 뒷모습에 스미는 빛. 발끝에서 전해지는 락커룸의 세정된 수막룸의 공기 속의 긴장감과 깊은 고요가 동시에 느껴진다. 나는 그 모습을 오래 바라보았다. 가슴 속 깊은 곳에서 환한 등불이 켜지는 듯한 느낌이 들었다.