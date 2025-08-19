메뉴 건너뛰기

한국 햄버거 먹으려고 줄 선 미국 사람들, 말문이 막혔다

문화

25.08.19 15:08최종 업데이트 25.08.19 15:12

"2시간이나 기다렸어"... '케데헌' 인기 못지않은 'K-푸드 사냥꾼'들의 열기, 개점 현장 가보니

"2시간이나 기다렸어!"

미국 LA에서 한국 햄버거를 먹기 위해 '오픈런'에 참여한 친구에게서 걸려온 한 통의 전화였다. 수화기 너머 친구는 사람이 너무 많아 기다리는 데만 2시간이 넘었다며 놀라움을 감추지 못했다. 호기심에 직접 현장을 찾기로 마음먹었다.

캘리포니아 롯데리아 1호점
캘리포니아 롯데리아 1호점 ⓒ 김지영

지난 15일(현지시각) 오후 2시께, LA 시내에서 약간의 교통 혼잡을 뚫고 1시간 남짓 걸려 도착한 이곳은 오렌지카운티에 위치한 풀러턴이다. 가게를 연 지 하루가 지났으니 손님이 많이 줄었을 거라 예상했지만, 현장은 전혀 달랐다.

길게 늘어선 줄에 말문이 막혔다. 그뿐만이 아니었다. 고국을 그리워하는 한인들이 주 고객층이겠거니 생각한 선입견이 사라진 순간이었다. 다양한 연령과 인종의 사람들이 한국 햄버거를 맛보기 위해 인내심을 가지고 기다리고 있었다.

'교민 필수 소비'에서 '현지 체험형 소비'로 전환

롯데리아는 1979년 한국에서 첫 매장을 연 한국 대표 햄버거 브랜드다. 미국 풀러턴 매장은 미국 내 한인 밀집 지역에 있어 개점 전부터 한인 사회뿐 아니라 'K-푸드'에 관심 있는 현지인들 사이에서도 큰 기대를 모았다.

이와 같은 관심에는 넷플릭스에서 방영된 <흑백요리사> 등 한류 콘텐츠가 K-푸드에 대한 호기심을 높인 점도 크게 작용한 것으로 보인다. 그야말로 K-푸드가 '교민 필수 소비'에서 '현지 체험형 소비'로 빠르게 전환되는 과정을 보여주는 현장이었다. 갑자기 '케이팝 데몬헌터스' 팬덤의 열기가 떠올랐다.

햄버거의 본고장인 미국에서조차 한국식 햄버거를 맛보기 위해 많은 'K-푸드 사냥꾼'들이 기꺼이 기다림을 감수하고 있었다. 우리에게는 평범한 브랜드지만, 해외에서는 특별한 문화적 경험이자 인기의 대상인 것이다. 이는 미(味)적 탐구를 넘어 K-푸드라는 문화적 수수께끼를 풀려는 미(謎)적 탐구다.

한국인으로 해외에서 K-컬처를 직접 체험하는 현장은 참으로 즐겁다. 기다리는 동안 사람들은 스마트폰으로 통화하거나 SNS를 통해 소식을 공유하며, 오전에 나에게 전화를 걸어온 친구처럼 이벤트 정보를 나누는 모습을 보였다. K-푸드가 하나의 문화적 경험으로 융합된 순간이었다.

또 이 현장은 한인 커뮤니티 내에서도 문화적 교류의 장으로 자리매김 하고 있었다. 미국 내 한인 인구는 약 180만 명이며, 그중 상당수가 캘리포니아에 집중돼 있다. 나 역시 친구에게 소식을 들은 이후 친지와 가족으로부터 롯데리아 방문 제안을 여러 차례 받았다.

나는 브랜드를 말하려는 게 아니다. 롯데리아 같은 브랜드는 단순한 식당을 넘어, 한인 사회 내 정체성과 공동체 의식을 강화하는 문화 거점으로 자리 잡았다. 나아가 현지인들에게도 K-컬처에 대한 관심과 경험을 제공하며, 한국 문화가 미국 주류 문화 속으로 자연스럽게 스며들고 있음을 시사한다.

이러한 현상은 문화적 정체성 강화와 소속감 욕구가 결합된 결과로 해석할 수 있다. 특히 해외 한인 2세, 3세 세대에게는 부모 세대와의 문화적 연결 고리를 유지하는 중요한 통로가 되며, 동시에 K-컬처 팬덤에는 자신이 좋아하는 문화 콘텐츠와 함께 실체화된 한국을 경험하는 기회가 된다.

캘리포니아 롯데리아 1호점
캘리포니아 롯데리아 1호점 ⓒ 김지영

미국 내 롯데리아 방문은 나에게도 뜻깊은 순간이었다. 햄버거의 본고장인 미국에서 한국 햄버거가 새로운 문화 현장으로 자리 잡고 있음을 직접 확인할 수 있었기 때문이다. 앞으로 한국식 K-푸드와 K-컬처가 미국 내에서 어떤 위치에 설 것인지 기대감을 가져 본다.

김지영 (soiesoie1227) 내방

따뜻한 사람이 따뜻한 사람을 만난다.

