한국 햄버거 먹으려고 줄 선 미국 사람들, 말문이 막혔다

미국 LA에서 한국 햄버거를 먹기 위해 '오픈런'에 참여한 친구에게서 걸려온 한 통의 전화였다. 수화기 너머 친구는 사람이 너무 많아 기다리는 데만 2시간이 넘었다며 놀라움을 감추지 못했다. 호기심에 직접 현장을 찾기로 마음먹었다.지난 15일(현지시각) 오후 2시께, LA 시내에서 약간의 교통 혼잡을 뚫고 1시간 남짓 걸려 도착한 이곳은 오렌지카운티에 위치한 풀러턴이다. 가게를 연 지 하루가 지났으니 손님이 많이 줄었을 거라 예상했지만, 현장은 전혀 달랐다.길게 늘어선 줄에 말문이 막혔다. 그뿐만이 아니었다. 고국을 그리워하는 한인들이 주 고객층이겠거니 생각한 선입견이 사라진 순간이었다. 다양한 연령과 인종의 사람들이 한국 햄버거를 맛보기 위해 인내심을 가지고 기다리고 있었다.롯데리아는 1979년 한국에서 첫 매장을 연 한국 대표 햄버거 브랜드다. 미국 풀러턴 매장은 미국 내 한인 밀집 지역에 있어 개점 전부터 한인 사회뿐 아니라 'K-푸드'에 관심 있는 현지인들 사이에서도 큰 기대를 모았다.이와 같은 관심에는 넷플릭스에서 방영된 <흑백요리사> 등 한류 콘텐츠가 K-푸드에 대한 호기심을 높인 점도 크게 작용한 것으로 보인다. 그야말로 K-푸드가 '교민 필수 소비'에서 '현지 체험형 소비'로 빠르게 전환되는 과정을 보여주는 현장이었다. 갑자기 '케이팝 데몬헌터스' 팬덤의 열기가 떠올랐다.햄버거의 본고장인 미국에서조차 한국식 햄버거를 맛보기 위해 많은 'K-푸드 사냥꾼'들이 기꺼이 기다림을 감수하고 있었다. 우리에게는 평범한 브랜드지만, 해외에서는 특별한 문화적 경험이자 인기의 대상인 것이다. 이는 미(味)적 탐구를 넘어 K-푸드라는 문화적 수수께끼를 풀려는 미(謎)적 탐구다.한국인으로 해외에서 K-컬처를 직접 체험하는 현장은 참으로 즐겁다. 기다리는 동안 사람들은 스마트폰으로 통화하거나 SNS를 통해 소식을 공유하며, 오전에 나에게 전화를 걸어온 친구처럼 이벤트 정보를 나누는 모습을 보였다. K-푸드가 하나의 문화적 경험으로 융합된 순간이었다.또 이 현장은 한인 커뮤니티 내에서도 문화적 교류의 장으로 자리매김 하고 있었다. 미국 내 한인 인구는 약 180만 명이며, 그중 상당수가 캘리포니아에 집중돼 있다. 나 역시 친구에게 소식을 들은 이후 친지와 가족으로부터 롯데리아 방문 제안을 여러 차례 받았다.나는 브랜드를 말하려는 게 아니다. 롯데리아 같은 브랜드는 단순한 식당을 넘어, 한인 사회 내 정체성과 공동체 의식을 강화하는 문화 거점으로 자리 잡았다. 나아가 현지인들에게도 K-컬처에 대한 관심과 경험을 제공하며, 한국 문화가 미국 주류 문화 속으로 자연스럽게 스며들고 있음을 시사한다.이러한 현상은 문화적 정체성 강화와 소속감 욕구가 결합된 결과로 해석할 수 있다. 특히 해외 한인 2세, 3세 세대에게는 부모 세대와의 문화적 연결 고리를 유지하는 중요한 통로가 되며, 동시에 K-컬처 팬덤에는 자신이 좋아하는 문화 콘텐츠와 함께 실체화된 한국을 경험하는 기회가 된다.미국 내 롯데리아 방문은 나에게도 뜻깊은 순간이었다. 햄버거의 본고장인 미국에서 한국 햄버거가 새로운 문화 현장으로 자리 잡고 있음을 직접 확인할 수 있었기 때문이다. 앞으로 한국식 K-푸드와 K-컬처가 미국 내에서 어떤 위치에 설 것인지 기대감을 가져 본다.