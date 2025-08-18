갤럭시만 14년 쓴 중년의 '애플 이민', 14개월 후 벌어진 일

큰사진보기 ▲14개월 동안 아이폰을 사용해 보았습니다 ⓒ Pixabay 관련사진보기

큰사진보기 ▲14개월 전 갤럭시에서 아이폰으로 갈아탔습니다 ⓒ 장한이 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲스마트폰은 나를 편리하게 해주는 도구 ⓒ Pixabay 관련사진보기

"아빠가 쓰기에는 갤럭시가 진짜 편하겠네요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오브런치에도 실립니다.

아이폰은 감성을 앞세운 브랜드 파워로, 스마트폰 시장에서 여전히 젊은 세대의 팬덤을 거느리고 있습니다. 그러나 국내에서는 아이폰에서 일명 '아저씨폰'으로 불리던 갤럭시로 옮겨 타는 사람이 하나둘 늘고 있습니다. 저 또한 지난해 아이폰으로 갈아탔다가, 14개월 만에 다시 갤럭시로 돌아왔습니다.2009년, 아이폰 3GS로 시작해 4시리즈까지 쓰고 사용을 멈췄습니다. 결정적인 이유는 DMB였습니다. 퇴근길 버스 안에서 대부분 DMB로 광저우 아시안게임 박태환 선수의 경기를 보며 환호하는데, 저만 음악을 들으며 멍하니 창밖만 바라봤습니다. 디자인과 UI, 터치감 등이 마음에는 들었지만, 실용성 면에서는 불편함이 생기기 시작했습니다.그러다 갤럭시 노트가 등장하면서 스마트폰 인생이 완전히 바뀌었습니다. 갤럭시 노트1부터 시작해 거의 모든 노트 시리즈와 갤럭시폴드3, 갤럭시S23울트라 등 14년 동안 갤럭시만 썼습니다. 특히 S펜은 신세계였습니다. 손글씨로 메모하고, 캡처하고, 글 쓰고, 사진이나 영상 편집의 유용함까지. 폴드 시리즈로 기기를 바꾸었을 때도 별도로 펜을 구매해 항상 들고 다녔습니다.지난해 7월, 14년 만에 다시 아이폰으로 갈아탔습니다. 애플만의 세련된 디자인, 카메라 감성, 에어드롭, 애플워치 디자인 등에 끌렸습니다. 또, 중고생 자녀들도 모두 아이폰 마니아였고, '젊은 층은 왜 아이폰을 선호할까?' 이유도 궁금했습니다.휴대폰뿐만 아니라 아이패드, 애플워치, 맥세이프 무선 충전기, 에어팟, 차량용 블루투스 연결기기까지 모두 교체했습니다. 심지어 십수 년 이용하던 멜론을 버리고, 가족 공유가 가능한 애플뮤직으로 갈아탔습니다. 애플 생태계로의 이민 수준이었습니다.초기엔 만족감이 높았습니다. 유튜브를 보며 폰을 세팅하고, 유용한 기능을 찾아 적용했습니다. 아이들과 운동 기록을 공유하고, 에어드롭을 활용해 사진 등을 전송했습니다. 익숙하지 않은 부분은 아이들이 도와줘, 처음에는 '아이폰 좋네'라는 생각이 들었습니다.가장 큰 문제는 모바일 결제와 교통카드였습니다. 그동안 삼성페이에 온갖 카드를 다 넣고 다녔는데, 아이폰의 애플페이는 일부 카드만 지원했습니다. 사용 금액의 30%를 환급받는 K패스 카드도 사용할 수 없었습니다. 한 번은 딸과 파주까지 쇼핑하러 갔는데, 깜빡하고 실물 카드를 안 가져갔습니다. 그런데 쇼핑몰에서는 일절 애플페이를 지원하지 않아, 딸 체크카드에 모바일로 제 돈을 송금해 그 카드로 주유와 쇼핑을 해결했습니다. 휴대폰 뒷면에 붙박이처럼 붙은 카드 지갑에는 항상 신용카드와 교통카드를 넣고 다녔습니다.매 순간 사용해야 하는 자판 입력 방식도 적응이 힘들었습니다. 십수 년 한 손으로 타자가 가능한 '모아키'(자음 자판으로만 구성된 키)만 써오다 양손 키보드를 치려니 속도가 느리고 오타도 잦았습니다.사진·영상 관리도 불편했습니다. 아이튠즈를 거쳐야 PC로 옮길 수 있기 때문에 사진 정리도 힘들었습니다. 구글드라이브를 이용하면 조금은 간단하지만, 매달 몇천 원을 지급하면서 사용하고 싶지 않았습니다. 그뿐만 아니라 카메라 성능과 영상 등의 편집, AI 사진 보정에서도 갤럭시가 한 수 위였습니다. 폰을 바꾸기 전에는 10배 광학줌과 100배 스페이스줌을 사용하다가 아이폰의 5배 광학줌을 쓰려니 답답했습니다.애플의 폐쇄적 생태계에는 '브랜드 가치'라는 장점과 '호환성 부족'이라는 단점이 함께 존재했습니다. 갤럭시에서는 불필요한 불편이 반복될수록 피로감은 커졌습니다.중년의 입장이긴 하지만, 제 경험이 특이한 사례는 아닙니다. 한국갤럽이(2025년 7월) 발표한 조사에 따르면, 18~29세 남성의 갤럭시 사용 비율이 지난해 43%에서 올해 56%로 늘었습니다. 또 전체 스마트폰 사용자 중 '다음 휴대폰으로 갤럭시를 구매하겠다'라고 답한 응답자가 64%에 달했고, 아이폰을 선택 비율 22%를 크게 앞섰습니다. 이 밖에도 아이폰 재구매 의향 비율은 8% 포인트 감소한 반면 갤럭시는 2% 포인트 증가했습니다.기사에서는 이러한 원인에 대해 갤럭시 S25 시리즈부터 AI 기능 강화 등 성능 향상이 영향을 준 것으로 분석됐습니다. 젊은 세대는 이러한 기술적 트렌드에 민감하게 반응하는 경향이 있는데, 반면 애플은 Al 기능에서 다소 보수적인 전략을 취하고 있다는 분석이었습니다. 가격도 주요 요인 중 하나였습니다.아이폰만 써온 사람에게는 제 불편에 공감하지 않을 수도 있습니다. 아이폰3GS 시절부터 지금까지 아이폰을 써온 친구는 갤럭시로 바꿀 필요성을 전혀 느끼지 못하고 있습니다. 어떤 생태계에 먼저 익숙해졌는지가 스마트폰 선호도를 결정하기 때문입니다. 중년 직장인 입장에서 갤럭시는 활용도가 높고 편하고, 아이폰은 몸에 맞지 않는 옷 같다는 사실을 직접 체험한 14개월이었습니다.지난주 다시 갤럭시로 복귀했습니다. 하지만 단순히 '아이폰이 불편해서'라고만 말할 수는 없습니다. 두 브랜드를 직접 사용해 비교한 뒤, 제 생활 방식에 더 잘 맞는 기기를 선택한 결과일 뿐입니다.지난 주말, 딸과 한강 드라이브를 갈 때, 스마트폰 하나만 챙겼습니다. 주유소와 편의점 결제, 주차 요금까지 삼성페이로 해결하고, 100배 줌으로 보름달 사진을 찍어 인스타에 공유했습니다. 아이폰에서 느꼈던 불편함과 비교했을 때, 갤럭시는 제 일상에 더 자연스럽게 녹아들었습니다.주차 요금을 정산할 때 딸이 한 말입니다. 아이폰이 감성과 디자인, 젊은 세대 간 연결성에서 강점이라면, 갤럭시는 실용성과 편의성, 확장성이 뛰어납니다. 결국은 취향 차이라 어느 쪽이 낫다고 단정할 수 없습니다. 스마트폰은 결국 삶의 도구니까, 나에게 잘 맞는 도구가 무엇인지, 그 기준에 맞춰 선택하는 게 중요합니다.며칠 전 고2 딸에게 인스타 DM이 왔습니다. <요즘 20대 아이폰→갤럭시로 갈아타는 중>이라는 제목의 기사였습니다. "아빠, 역시 젊게? 사시네요?"라는 멘트가 달려 있었습니다. 이 DM 한 줄이, 이렇게 14개월 간의 아이폰 체험기를 쓰게 만든 계기가 됐습니다.