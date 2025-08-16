민주노총 "트럼프 관세폭탄 저지하자"

전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 광복 80주년인 8월 15일 서울 숭례문에서 '내란세력 완전청산! 미국의 경제·안보 수탈 저지!'를 기치로 8·15 전국노동자대회를 개최했다. 이날 대회는 오후 5시 30분부터 시작돼 한반도 평화와 자주권 수호, 반미·반전 투쟁을 선언하고 윤석열 정권과 미국의 경제·안보 지배에 맞서는 노동자들의 결의를 다지는 자리로 마련됐다.
대회는 함재규 민주노총 통일위원장의 사회로 사전마당에서 '반미 진짜배기' 함께하는 율동으로 시작해 ▲기조영상 상영 ▲소고춤 '봄이 온다면' 여는 공연 ▲개회선언 ▲민중의례(묵념과 '임을 위한 행진곡' 제창) ▲양경수 민주노총 위원장 대회사 ▲'파이터' 공연 ▲정민정 서비스연맹 사무처장 발언(노조법 개정 방해와 내란정당 국민의힘 해체 촉구) ▲트럼프 군단 퍼포먼스 ▲김광호 인천본부장 발언(미국의 경제·안보 수탈 저지) ▲집단군무 '망치와 칼날' 공연 ▲노동자통일선봉대 결의공연과 뮤지컬 '영웅' 메들리 대합창 ▲폐회선언 순으로 진행됐다.
양경수 위원장 "미국의 패악질 막아내야 일자리 지켜"
양경수 민주노총 위원장은 대회사에서 "해방 80년이 지난 지금도 한반도는 여전히 분단과 전쟁 위협 속에 있다"며 "미국의 관세폭탄과 군비확장은 전쟁을 부추기고, 그 고통은 노동자 민중에게 전가된다"고 지적했다.
양 위원장은 "윤석열의 내란을 투쟁으로 제압했듯, 미국의 지배 개입도 노동자 민중의 힘으로 끊어내야 한다"며 "분단을 극복하고 통일로 나아가 불평등과 착취의 사회를 바꾸자"고 호소했다. 그는 또 "한미동맹 현대화라는 그럴듯한 이름으로 이 땅을 대중국 전쟁기지로 만들려는 미국에 단호히 맞서야 한다"며 "동맹은 수탈임이 확인되었고, 이제 그 족쇄를 과감히 벗어 던져야 할 때"라고 강조했다.
정민정 서비스연맹 사무처장은 "국민의힘이 노조법 2·3조 개정을 가로막으며 특수·간접고용노동자의 헌법상 권리를 외면하고 있다"고 비판했다. 정 사무처장은 "택배·배달·백화점 판매노동자들의 생명과 건강을 지키는 법을 가로막는 내란정당을 해체하자"며 "이번 개정안이 원청의 책임을 강화해 하청·특수고용노동자의 노동조건 개선에 기여할 법임에도 재계와 정부가 이를 조직적으로 방해하고 있다"고 지적했다.
한미 관세협상 "굴욕협상" 규탄
김광호 민주노총 인천본부장은 "최근 한미 관세협상은 미국의 일방적 압박 속에 진행된 굴욕협상이자 사실상 관세 인상"이라며 "자동차·철강 산업 노동자들이 구조조정 위기에 내몰리고 있다"고 지적했다.
김 본부장은 "국방비·방위비 분담금 인상 요구까지 이어지는 미국의 경제·안보 수탈은 강도 행위"라며 "오는 25일 한미정상회담에서 부당한 요구를 수용할 경우 국익과 국민의 생존권이 위태로워질 것"이라고 경고했다.
민주노총은 이날 대회를 마친 뒤 오후 7시 '광복 80년, 평화·주권·역사정의 실현 8·15 범시민대회'에 합류해 서울 도심에서 범시민대행진을 벌였다. 행진은 숭례문을 출발해 서울시청, 을지로입구, 종각, 안국사거리, 동십자각을 거쳐 미국대사관까지 이어졌다.
참가자들은 결의문을 통해 "미국의 착취·예속을 끝장내고 자주권을 지키는 것이 평화·경제·민생을 지키는 길"이라며 한반도 평화와 노동자 권리 실현을 위한 의지를 다졌다.
