민주노총 "트럼프 관세폭탄 저지하자"

큰사진보기 ▲트럼프 경제안보 수탈 저지참가한 민주노총 통일선봉대원들이'트럼프 경제 안보 수탈 저지, 한반도 대중국 전초화 기지 반대'라고 적힌 개인 피켓을 들어 촉구하고 있다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲함재규통일위원장이 대회를 진행하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲양경수민주노총 위원장이 힘찬 대회사를 하고 있다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲정민정전국서비스산업노동조합연맹 사무처장의 발언 모습으로 눈을 크게 뜨고 분노의 표정과 입 모양으로 외치고 있다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲쌍수든 참가자들전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 광복 80주년인 8월 15일 서울 숭례문에서 '내란세력 완전청산! 미국의 경제·안보 수탈 저지!'를 기치로 8·15 전국노동자대회를 개최했다. 대회에서 양손을 흔들며 환영하는 참가자들의 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲소고춤전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 광복 80주년인 8월 15일 서울 숭례문에서 '내란세력 완전청산! 미국의 경제·안보 수탈 저지!'를 기치로 8·15 전국노동자대회를 개최했다. "봄이온다"라는 공연 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲민주노총의 8·15 전국노동자대회에서 참가자들이 피켓을 들고 임을 위한 행진곡을 제창하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲전노대 공연8·15 전국노동자대회에서 노래와 움직임이 "파이터"를 공연하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲묵념전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 광복 80주년인 8월 15일 서울 숭례문에서 '내란세력 완전청산! 미국의 경제·안보 수탈 저지!'를 기치로 8·15 전국노동자대회를 개최했다. 사진은 묵념하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲미국의 수탈 저지전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 광복 80주년인 8월 15일 서울 숭례문에서 '내란세력 완전청산! 미국의 경제·안보 수탈 저지!'를 기치로 8·15 전국노동자대회를 개최했다. 참가자들이 피켓을 들고 구호를 외치고 있다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲민주노총의 8.15 전노대에 참석한 진보당의원(맨 좌측부터 전종덕, 정혜경)들이 힘차게 팔뚝질하는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲민주노총의 8.15 전노대에 참석한 진보당의원(맨 좌측부터 전종덕·정혜경 국회의원)들이 박수치는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲집단군무 <망치와 칼날>전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 광복 80주년인 8월 15일 서울 숭례문에서 '내란세력 완전청산! 미국의 경제·안보 수탈 저지!'를 기치로 8·15 전국노동자대회를 개최했다. 집단군무인 "망치와 칼날"의 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲춤추는 위원장8.15 전노대의 참가자들이 양손을 흔들며 춤을 추고 있는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲춤추는 양경수양경수 위원장과 박영환 위원장(전교조), 권영국 대표(정의당) 등 참가자들이 음악에 맞춰 춤을 추고 있는 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲공연하는 통선대통일선봉대의 공연 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲트럼프 퍼포먼스대회 중 트럼프 탈을 쓰고 퍼포먼스를 벌이는 공연 모습이다. ⓒ 강승혁 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 '미디어피아'에도 실립니다.

전국민주노동조합총연맹(민주노총)이 광복 80주년인 8월 15일 서울 숭례문에서 '내란세력 완전청산! 미국의 경제·안보 수탈 저지!'를 기치로 8·15 전국노동자대회를 개최했다. 이날 대회는 오후 5시 30분부터 시작돼 한반도 평화와 자주권 수호, 반미·반전 투쟁을 선언하고 윤석열 정권과 미국의 경제·안보 지배에 맞서는 노동자들의 결의를 다지는 자리로 마련됐다.대회는 함재규 민주노총 통일위원장의 사회로 사전마당에서 '반미 진짜배기' 함께하는 율동으로 시작해 ▲기조영상 상영 ▲소고춤 '봄이 온다면' 여는 공연 ▲개회선언 ▲민중의례(묵념과 '임을 위한 행진곡' 제창) ▲양경수 민주노총 위원장 대회사 ▲'파이터' 공연 ▲정민정 서비스연맹 사무처장 발언(노조법 개정 방해와 내란정당 국민의힘 해체 촉구) ▲트럼프 군단 퍼포먼스 ▲김광호 인천본부장 발언(미국의 경제·안보 수탈 저지) ▲집단군무 '망치와 칼날' 공연 ▲노동자통일선봉대 결의공연과 뮤지컬 '영웅' 메들리 대합창 ▲폐회선언 순으로 진행됐다.양경수 민주노총 위원장은 대회사에서 "해방 80년이 지난 지금도 한반도는 여전히 분단과 전쟁 위협 속에 있다"며 "미국의 관세폭탄과 군비확장은 전쟁을 부추기고, 그 고통은 노동자 민중에게 전가된다"고 지적했다.양 위원장은 "윤석열의 내란을 투쟁으로 제압했듯, 미국의 지배 개입도 노동자 민중의 힘으로 끊어내야 한다"며 "분단을 극복하고 통일로 나아가 불평등과 착취의 사회를 바꾸자"고 호소했다. 그는 또 "한미동맹 현대화라는 그럴듯한 이름으로 이 땅을 대중국 전쟁기지로 만들려는 미국에 단호히 맞서야 한다"며 "동맹은 수탈임이 확인되었고, 이제 그 족쇄를 과감히 벗어 던져야 할 때"라고 강조했다.정민정 서비스연맹 사무처장은 "국민의힘이 노조법 2·3조 개정을 가로막으며 특수·간접고용노동자의 헌법상 권리를 외면하고 있다"고 비판했다. 정 사무처장은 "택배·배달·백화점 판매노동자들의 생명과 건강을 지키는 법을 가로막는 내란정당을 해체하자"며 "이번 개정안이 원청의 책임을 강화해 하청·특수고용노동자의 노동조건 개선에 기여할 법임에도 재계와 정부가 이를 조직적으로 방해하고 있다"고 지적했다.김광호 민주노총 인천본부장은 "최근 한미 관세협상은 미국의 일방적 압박 속에 진행된 굴욕협상이자 사실상 관세 인상"이라며 "자동차·철강 산업 노동자들이 구조조정 위기에 내몰리고 있다"고 지적했다.김 본부장은 "국방비·방위비 분담금 인상 요구까지 이어지는 미국의 경제·안보 수탈은 강도 행위"라며 "오는 25일 한미정상회담에서 부당한 요구를 수용할 경우 국익과 국민의 생존권이 위태로워질 것"이라고 경고했다.민주노총은 이날 대회를 마친 뒤 오후 7시 '광복 80년, 평화·주권·역사정의 실현 8·15 범시민대회'에 합류해 서울 도심에서 범시민대행진을 벌였다. 행진은 숭례문을 출발해 서울시청, 을지로입구, 종각, 안국사거리, 동십자각을 거쳐 미국대사관까지 이어졌다.참가자들은 결의문을 통해 "미국의 착취·예속을 끝장내고 자주권을 지키는 것이 평화·경제·민생을 지키는 길"이라며 한반도 평화와 노동자 권리 실현을 위한 의지를 다졌다.