"자주 없이는 민주주의도 평화도 없다"

덧붙이는 글 | 이 기사는 '미디어피아'에도 실립니다.

'국가주권 국민주권 민족주권 실현 자주연합'(자주연합)이 광복 80주년인 15일 오후 서울 향린교회에서 공식 출범했다. 이날 창립총회 및 출범식에는 250여 명이 참석해 성황을 이뤘다.자주연합은 지난해 2월 조국통일범민족연합 남측본부 해산 결정 후 1년 6개월 만에 새로운 운동조직으로 탄생했다. 박승희 사무처장의 사회로 진행된 출범식은 어린이 공연으로 시작해 청년자주선언, 축시 낭송, 출범선언문 낭독 순으로 진행됐다.자주연합은 출범선언문에서 "촛불혁명에 이은 '빛의혁명'은 내란·외환 정권을 끝내고 국민주권정부를 세운 위대한 민중항쟁이었다"며 "그 빛나는 승리는 끝이 아니라 시작"이라고 밝혔다. 특히 "우리는 촛불혁명에 이은 '빛의 혁명'으로 증명된 주권자 국민의 힘을 다시 모아야 한다"며 "'빛의 광장'은 '자주의 광장'으로 승화돼야 한다"고 강조했다.선언문은 한국 현대사를 되짚으며 "1987년 이후 민주화 과정은 '자주 없이는 민주주의도 없다'는 교훈을 남겼다"고 진단했다. 이어 "1997년 IMF 경제 위기 이후 한국 경제 구조와 정책은 '자주 없이는 민생도, 불평등 해소도 불가능하다'는 현실을 드러냈다"며 "2000년 6·15 남북 공동선언 이후 우리는 '자주 없이는 평화도, 교류·협력도, 통일도 없다'는 진실을 배웠다"고 밝혔다.주재석 상임대표는 인사말에서 "자주연합은 반미반제 민족자주운동을 중심에 두고, 각계각층의 진보세력과 단결하여 자주적인 사회를 만들어 나갈 것"이라고 강조했다. 이어 "우리 사회 전역에 자주의 뿌리를 내리고 반미자주전선을 확장해 나가자"고 호소했다.이홍정 자주통일평화연대 상임대표의장은 축사에서 "전후 80년 다극화로 나가는 세계 질서가 한미 동맹의 덫에 걸린 채 미국 중심의 단극 질서에 종속되어 있는 한국을 향해 자주 정치의 시대를 열라고 도전하고 있다"고 진단했다.이어 "한미 동맹의 현대화를 명분으로 주한 미군을 미국의 인도 태평양 전략의 전진 기동군으로 활용하고 한국을 미국의 다영역 패권 전쟁을 위한 병참 전쟁 기지로 만들려 하는 미국과 우리가 왜 여전히 불가역적 동맹 관계를 유지해야 하는가"라며 "이제는 헤어질 결심을 하고 미련 없이 이별을 선언해야 하지 않겠는가"라고 반문했다.박석운 전국민중행동 상임공동대표는 도널드 트럼프 미국 대통령을 의식하며 "경제 주권, 군사 주권, 먹거리 주권, 일자리 주권을 모조리 침탈당하고 있지만 우리는 거의 찍소리 못하고 약간의 아양을 떨면서 강도를 약화시키기 위한 노력을 할 수밖에 없는 참담한 상황"이라고 비판했다.이어 "저들의 미치광이 전략에 대해서는 우리도 약간 미친 척하는 수밖에 없다"면서도 "미칠 때 제대로 중심을 잡고 자주를 기본으로 주권을 기본으로 해야 한다"며 "국가주권 국민주권 민족주권 실현을 위한 자주연합 출범이 소중한 계기가 될 것"이라고 기대했다.자주연합은 국제정세 변화를 자주화의 기회로 인식했다. 선언문은 "오늘 세계는 미국 중심의 일극 체제에서 다극 체제로 전환하고 있다"며 "한반도 주변 강대국 간 힘의 균형은 자주 외교와 국가 주권 실현에 유리한 환경을 조성하고 있다"고 분석했다.김경민 한국YMCA전국연맹 사무총장은 축사에서 "80년 전 우리 민족은 일제 식민지에서 벗어났지만 완전한 해방을 이루지는 못했다"며 "외세의 군사 점령, 분단, 내정 간섭 속에 주권은 여전히 국민의 손에 확보되지 못했다"고 진단했다.이어 "우리의 현대사는 말한다. 자주 없이는 민주주의도 없고 자주 없이는 민생도 없으며, 자주 없이는 평화도, 통일도 없다"고 강조했다. 또한 "동아시아의 민중이 서로 연대하여 전쟁의 위험이 없는 평화와 공존의 길을 열어가야 한다"며 "광복 80년이 되는 오늘 우리는 미완의 해방을 완성하고 주권의 새 시대를 열어야 한다"고 호소했다.자주연합 청년위원회는 '광복80년, 청년자주선언'을 통해 강한 의지를 표명했다. 청년들은 "80년 전 오늘 우리 겨레는 광복을 맞았지만 해방의 기쁨은 한 달도 채 지나지 않아 짓밟혔다"며 "미군정은 남북 통합, 자주 정부의 꿈을 총검으로 찢어버렸다"고 역사를 돌아봤다.이들은 "전쟁인가? 평화인가! 예속인가? 자주인가! 제국과 함께 가라앉을 것인가? 아니면 족쇄를 부수고 해방될 것인가!"라며 "이 땅의 청년이라면 누구든 당장 대답해야만 할 것"이라고 강조했다.출범선언문 낭독에는 남경란, 김혜련 공동대표, 김재명 경남 자주연합 상임의장, 자주연합 청년위원회 김영기 회원이 나서 교대로 낭독했다.선언문에서 "한국 사회는 외세의 간섭과 지배 속에서 제국주의 독점 자본, 국내 재벌, 중소·영세 자본, 노동자·농민·빈민으로 이어지는 다단계 고통 전가 구조의 비정상적 자본주의 사회"라고 진단하고 "이 민족과 민중의 원한이 서린 현실을 넘어서기 위한 가장 빠른 길은 자주"라고 밝혔다.또한 "자주가 있어야 내란·외환의 뿌리를 뽑을 수 있고, 자주가 있어야 형식적 민주주의를 넘어 실질적 민주주의를 이룰 수 있다"며 "자주가 있어야 평화가 구호 아닌 현실이 되고, 민생도 생존을 넘어 인간다운 삶이 된다"고 강조했다.이날 출범식에는 김삼열 민화협 대표상임의장, 이용길 전국비상시국회의 상임공동대표, 양경수 민주노총 위원장, 김동명 한국노총 위원장 등이 축하영상을 보내 연대 의지를 표명했다. 또한 이규재 전 범민련 남측본부 명예의장, 권영길 (사)평화철도 이사장, 한충목 한국진보연대 상임공동대표, 김재연 진보당 상임대표 등 통일·노동인권 관련 인사들이 대거 참석했다.출범식은 양기창 노동자 시인의 열정적인 축시 낭송과 '휘파람' 노래패의 '자주의 광장으로' 공연으로 막을 내렸다.자주연합은 "정파, 지역, 세대, 종교, 이념을 넘어 자주화를 통해 밥과 일자리, 평화로운 삶을 이루려는 모든 이들이 함께 모이자"며 "우리 민족과 민중의 밝은 미래를 앞당기는 주권 실현과 자주통일을 위한 전국적 연대체 건설에 헌신할 것"이라고 다짐했다.