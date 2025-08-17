우리는 휴대전화 중독자들이다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲휴대전화 사용의 위험자칫하면 엄청난 화를 불러 올 수도 있는 휴대전화 사용이다.

큰사진보기 ▲휴대전화와 일상생활현대인의 필수품인 휴대전화는 효율적으로 적절하게 사용하여야 한다.

눈을 뜨자마자 머리맡으로 손을 휘젓는다. 분명히 머리맡에 놓아두었던 휴대전화가 잡히지 않아서다. 억지로 눈을 비비고 고개를 든다. 어떻게 된 일인지 휴대전화는 멀리서 깜박인다. 특별히 할 것도 없는 휴대전화를 찾는 모습이다. 아이들을 나무라며 살아온 사람이 휴대전화를 떼어 놓고 살 수 없다는 듯이 몸무림을 친다. 어떻게 해야 할까?새벽에 운동을 나서는 길도 휴대전화가 앞장선다. 자동차 키만 있으면 될 듯하지만 휴대전화는 필수품이다. 아무리 들고 다녀야 전화 올 곳도 많지 않다. 통화는 가끔, 아이들한테나 하는 사람이다. 자전거를 타고나서는 길도 전화기가 앞장이다. 핸들 위에 휴대전화 거치대가 있다. 전화할 곳도, 받을 곳도 없는 사람의 허튼 수작이다.자동차로 아내와 함께 외출하는 중, 아내가 깜짝 놀란다. 전화기를 방에 두고 왔단다. 모르는 척 운전을 한다. 전화 없이 한나절을 버텨보라는 심산이다. 왠지 불안해하는 아내를 모르는 척하며 운전을 한다. 한나절 전화기와 떨어져 있어도 아무 탈이 없다. 새벽에 찾은 체육관, 전화기는 차에 놓고 들어선다.운동할 때만이라도 전화기와 멀리하고 싶어서다. 문을 열고 들어서자 여러 대의 전화기가 놓여있다. 충전 중인 전화기도 있고, 운동기구 위에도 놓여있다. 가능하면 가까이 두려는 마음이다. 두 시간을 운동해도 전화기는 조용하다. 전화를 실내에서 하지 마라는 문구가 민망하지만, 멀리 있으면 불안하다.전화기에서 잠시도 눈을 떼지 못한다. 이어폰을 꽂은 얼굴에 웃음이 가득하다. 무거운 전화기를 들고 걷는다. 운동을 하면서도, 이동하면서도 전화기에 눈이 꽂혀있다. 운동기구에 앉아 전화기를 뒤적인다. 무엇이 그렇게도 급한 일인지 궁금하다. 특별한 일도 없는 대부분은 휴대전화 중독자들이다.허수아비와 사람을 구별하는 방법이란다. 머리를 들고 있으면 허수아비요, 고개를 숙이고 있으면 사람이란다. 어느 곳에선 도로 바닥에 교통 안내판을 설치했단다. 고개를 숙인 사람들을 위한 배려란다. 다양한 정보가 쏟아지고 새로움이 많은 세월이다. 잠시도 방심할 수 없는 변화는 늙음을 당황스럽게 한다. 배우고 익혀야 도망가는 세월을 잡을 수 있다. 늙어감에도 이러는 사이 중독자가 되어 있었다.누워서도 보고, 먹으면서도 봐야 한다. 휴대전화가 없으면 불안하고, 무엇인가 일어날 것 같다. 고희의 세월인데도 손을 휘저으며 전화기를 찾는 이유다. 기껏해야 날씨나 검색하고, 좋아하는 프로야구나 찾아본다. 게임이나 주식거래는 하지 않고, 금융거래도 부분적으로 한다. 전화기는 옆에 있어야 안심이 된다.어느 봄날, 뒷산이 궁금해 산엘 올랐다. 서너 봉우리를 지나니 땀이 흐른다. 집으로 가야 할 시간, 몇 시나 되었을까? 깜짝 놀라며 숨이 멎었다. 주머니에 전화기가 없다. 아내한테 전화를 할까? 아니 전화기가 없잖아. 전화번호가 몇 번이더라? 앞이 캄캄했다. 온갖 자료가 입력되어 있고, 금융거래를 위한 자료가 담겨있다.전화기가 대신해 준 일이 너무 많다. 나는 홀로 할 수 있는 것이 별로 없다. 금융거래를 하고, 궁금함을 해결해 준다. 가끔은 심심풀이 게임을 할 수도 있다. 예약을 하고 검색을 하며, 연락을 해야 한다. 현대인들의 삶에 떼어 놓을 수 없는 전화기다. 삶에 떼어 놓을 수는 없지만, 가끔은 지나치다는 생각이다.한 자리에 모여 휴대전화만 본다. 직장에서도, 집에서도 변함없다. 눈만 뜨면 손가락이 오고 간다. 식탁 언저리 갓난아이도 손가락을 휘저으며 전화기에 눈이 꽂혔다. 엘리베이터에서의 만난 이웃, 괜한 화면으로 손이 바쁘다. 삶과 떼어 놓을 수 없는 휴대전화, 때와 장소에 따라 적당한 사용이 늘 아쉽다.가족이나 모임에서의 전화기사용은 불편하다. 말 없는 모임이 되기엔 아쉬워서다. 길거리나 공익을 우선해야 하는 장소에서 사용도 불편하다. 나의 안전도 중요하지만, 타인에게 방해가 되고 위험을 초래할 수 있어서다. 궁핍하면 배우고 익혀야 하지만, 늙음에 전화 사용은 더 신중해야 한다. 금융거래에 신중해야 하고, 장소에 따라 주의를 기울여야 한다. 늙을 줄 몰랐던 건장한 몸이 느낌이 다르고 반응이 둔해져서다.일상에서 필수품이 되어 버린 전화기다. 늙음에도 배워야 하고 사용해야 삶이 수월하지만, 때와 장소의 적절한 선택이 전제되어야 한다. 나와 이웃들의 안전과 공공의 이익을 위해서 사용되어야 한다. 편리함을 위해 존재함이 불편함을 초래해서는 곤란하기 때문이다. 일상과 적당히 융합되어 현명한 삶의 수단이 되었으면 하는 바람이다.