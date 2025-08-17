달맞이꽃으로 꽃차 만들었어요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲밭으로 가는 길에 달맞이꽃이 피어 있다밭으로 가는 길에 달맞이꽃이 피어 있는 사진입니다. ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲무리를 지어 피어 있는 달맞이꽃무리를 지어 피어 있는 달맞이꽃 사진입니다. ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲우려낸 달맞이꽃차우려낸 달맞이꽃차 사진입니다. ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲체취 해 온 달맞이꽃체취 해 온 달맞이꽃 사진입니다. ⓒ 홍웅기 관련사진보기

큰사진보기 ▲말린 달맞이꽃달맞이꽃이 바짝 말린 사진입니다. ⓒ 홍웅기 관련사진보기

*달맞이 꽃차 만들기

해가 뜨기 전에 달맞이꽃을 채취합니다.

꽃을 물에 살살 흔들어 씻어 물기를 제거합니다.

그늘에서 말려 줍니다. 건조기에 말려도 되지만 나는 그늘에서 7일 정도 말려 주었습니다. 처음에는 수분이 많아 꽃을 앞뒤로 바꾸어 주었다가 꽃잎에 물기가 사라지면서 저절로 마르게 내버려두었습니다.

뜨거운 물에 바짝 꽃잎을 넣고 우려 줍니다.

버스에서 내려 하천 다리를 건너서 밭으로 갑니다. 하천 둑길에는 억새가 우거져 있고 그사이에 달맞이꽃이 피어 은은한 아름다움을 발산하고 있습니다.'어머, 예뻐라!' 노란 달맞이꽃이 군데군데 무리를 지어 피어 있습니다. 꽃은 활짝 피면 다 예뻐서 보는 즐거움을 줍니다.달맞이꽃은 밤에 달을 맞이하며 피는 습성에서 붙여진 이름이라고 합니다. 꽃말은 '기다림', '밤의 요정'입니다. 나는 아침에 일찍 햇살을 피해 일을 하러 가는데, 그때면 꽃이 피어 있습니다.어린 시절 논둑에서 가끔 보았던 달맞이꽃, 노란 꽃이 시들어 떨어지면서 씨앗이 생기면 동네 아주머니 한 분이 머리에 수건을 쓰고 따가운 햇살을 받으며 씨앗을 채취하던 모습이 기억납니다.동의보감에서 달맞이꽃을 맛이 달고 성질이 따뜻하며 독이 없다고 기록되어 있습니다. 근골을 튼튼하게 하고, 기력을 보충하며 종기를 치료하고 통증을 완화하는 효과도 있다고 기록되어 있습니다.여름철 자주 걸리는 냉방병, 면역력이 떨어져 걸리는 감기에 효과가 있으며, 꾸준히 마실 경우 동맥경화, 관절염, 중풍에 효능이 있다고 합니다.달맞이꽃 향기가 그윽한 꽃차를 마시면서 잠시 여유를 가져 봅니다.