'물 흐르지 않는' 낙동강 곳곳, 더 짙어진 녹조 창궐

8월 중순 들어 낙동강이 온통 녹색이다. 16일 오전 특히 합천창녕보 상류 우곡교와 무심사 앞쪽 낙동강은 녹조가 창궐해 있다. 이날 녹조는 낙동강 가장자리뿐 아니라 중앙 부위까지 번져 있었다. 대개 녹조는 강 가장자리에 주로 발생하는데, 더운 날씨와 물 흐름이 없는 속에 강 중앙까지 생겨나고 있는 것이다.녹조는 수온이 높고, 물 흐름이 없으며, 오염물질이 유입되면 발생한다. 이명박 정부 때 4대강사업으로 낙동강에 8개 보가 생기면서 물 흐름이 정체되면서 녹조 발생을 키우고 있다. 4대강사업 이전에는 낙동강 발원지에서 부산 하구언까지 물이 도달하는데 걸리는 시간이 1주일 남짓이었다면 8개 보가 생긴 뒤부터 10배 안팎이 100일 정도 걸린다. 이에 환경단체는 독성을 가진 녹조를 없애기 위해서는 보 수문 개방을 요구하고 있다.이날 합천창녕보 상류 일대를 둘러본 곽상수 낙동강네트워크 공동대표는 "낙동강 녹조가 점점 더 심해지고 있다. 어제보다 오늘 더 짙어진 것 같다. 8월 초순에 비가 올 때는 생겨나지 않았던 녹조가 창궐하고 있다"라고 말했다. 곽 대표는 "우곡교 뿐만 아니라 무심사 앞, 율지교 쪽, 그리고 합천창녕보 상류 등 곳곳에 녹조가 생겨나 있다"라며 "보 수문을 닫아 놓으니 물 흐름이 거의 없는 상태다"라고 말했다.곽 대표는 "녹조가 생기는 원인은 크게 3가지로, 오염물질 차단은 하루 아침에 되지 않고, 수온은 자연상태이기에 어쩔 수 없다. 지금 당장 할 수 있는 게 보 수문 개방이다"라고 했다. 그는 "보 수문 개방을 위해서는 낙동강 취양수시설을 개선해야 하는데, 문재인 정부 때 추진하다 윤석열 정부에서 중단되었다. 이재명 정부에서 빨리 예산 확보와 함께 관련 정책을 시행해야 할 것"이라고 강조했다.환경부 산하 낙동강유역환경청은 14일 오후 3시를 기해 낙동강 칠서지점에 조류경보 '관심' 단계를 발령했다. 칠서 지점은 낙동강 창녕함안보 하류에 있다. 칠서 지점은 지난 7월 29일 조류경보가 해제되었다가 16일 만에 다시 발령이 난 것이다.조류경보제는 측정 결과 유해남조류 세포수 기준을 2회 연속 초과하면 발령하게 된다. 2회 연속으로 남조류세포수가 1000세포/㎖ 이상이면 '관심', 1만세포/㎖ 이상이면 '경계', 100만세포/㎖ 이상이면 '대발생'이다.낙동강환경청은 "최근 조류 증식 수온(25℃ 이상)이 유지됨에 따라 개체수가 증가한 것으로 보인다"라며 "안전한 먹는 물이 공급될 수 있도록 조류 유입 저감설비 적극 가동을 하고 있다"라고 밝혔다.