트럼프-푸틴 회담 '빈손' 종료에도 "푸틴이 확실히 이겼다", 왜?

큰사진보기 ▲미·러 정상회담 후 공동기자회견 하는 트럼프(오른쪽)와 푸틴(왼쪽) ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲(앵커리지[美알래스카주] 로이터=연합뉴스) 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 15일(현지시간) 미국 알래스카주 앵커리지에 있는 엘먼도프 리처드슨 합동기지에서 만나 인사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 15일(현지시간) 3시간 동안 정상회담을 가졌지만 우크라이나 전쟁 휴전 합의에 도달하지 못했다.두 정상의 만남은 미국 알래스카주 앵커리지 북부 엘먼도프-리처드슨 합동기지에서 이뤄졌다. 트럼프 대통령은 이번 회담을 통해 휴전에 합의한 후, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 참여하는 3자 회담 등을 통해 종전까지 논의를 쭉 이어갈 방침이었다. 그러나 "생산적인 대화"를 나눴다고 자평했을 뿐, 휴전 합의에 대한 언급 없이 회담은 종료됐다. 추가 회담에 대한 구체적일 일정도 내놓지 않았다.회담 종료 후 푸틴 대통령은 "(우크라이나 안전에 대해) 노력할 준비가 돼 있다"고 했고, 트럼프 대통령은 "매우 생산적인 회담을 했다"고 전했다. 두 정상은 기자회견에 참석했지만 취재진 질문 없이 끝났다. 뉴욕타임스는 "트럼프가 질문 없이 공식 기자회견을 여는 것은 매우 이례적인 일"이라며 "트럼프는 노벨 평화상을 노리고 있지만 이번 회의는 (노벨 평화상을 위한) 발걸음이 아니었던 거 같다"고 평가했다. 이어 "트럼프는 빈손으로 집으로 돌아가게 됐다"고 전했다.미국 영토 내에서 진행된 회담임에도 기자회견에서 먼저 발언한 건 푸틴 대통령이었다. CNN은 "외국 정상을 초청했을 때 공동 기자회견은 통상 미국 대통령의 발언으로 시작한다"며 발언 우선권을 내어준 것 역시 이례적이라 평가했다. 발언 시간도 푸틴 대통령이 8분 30초, 트럼프 대통령이 3분 30초 가량으로 푸틴 대통령 쪽이 더 길었다.푸틴 대통령은 "건설적이고 상호 존중하는 분위기에서 진행됐다"라며 "오늘 우리가 도달한 합의가 우크라이나의 평화로 가는 길을 열어주기를 희망한다"고 밝혔다. 이어 푸틴 대통령은 "우크라이나의 안보 보장이 필요하다는 트럼프 대통령의 의견에 동의했다"며 "관련 작업을 시작할 준비가 됐다"고 밝혔다. 또 미국과의 관계에 대해 "가까운 이웃 국가"라며 "양국 관계가 냉전 이후 최악의 시기를 겪었으나, 이러한 관계는 좋지 않다"고 강조했다.트럼프 대통령은 "우리가 합의한 여러 지점이 있었다"면서도 "완전히 합의하지 못한 몇 가지 큰 것들이 있다고 말하겠지만 우리는 일부 진전을 이뤘다. 하지만 (최종) 합의하기 전까지 합의한 게 아니"라고 밝혔다. 그러면서 그는 "(합의하지 못한) 하나는 아마 가장 중요할텐데, 합의점에 도달할 가능성이 매우 크다"고 강조했다. 그 하나가, 우크라이나 전쟁 휴전 합의를 뜻하는 것으로 해석된다. 그는 "북대서양조약기구(NATO·나토)에 전화할 것이다. 젤렌스키 대통령에게 먼저 전화해 오늘 회담에 대해 말해주겠다"고 했다.회견을 마무리 하며 트럼프 대통령은 "우리는 거기(휴전 합의)에 도달하지 못했지만, 도달할 매우 좋은 기회를 갖고 있다"며 "우리는 매우 근시일 내에 당신(푸틴)과 대화할 것"이라고 말했다. 이에 푸틴 대통령은 "다음번에는 모스크바"라고 즉석 제안을 했고, 트럼프 대통령도 "흥미롭다"고 화답했다.두 정상 모두 결과물을 손에 쥐지 못했지만, 사실상 승자는 푸틴 대통령이라는 분석이 나온다.푸틴 대통령은 2022년 우크라이나 침공 이후 국제외교 무대에서 배제됐다. 국제형사재판소(ICC)에서 전쟁범죄 혐의로 체포영장이 발부되는 등 서방의 규탄을 받고 있던 실정. 푸틴 대통령이 우크라이나 침공 이후 서방 국가를 방문해 서방 지도자를 만난 것 역시 이번이 처음이다.그럼에도 트럼프 대통령은 푸틴 대통령에게 파격적 의전을 제공했다. 푸틴 대통령을 위해 레드카펫을 깔았고, 전용기에서 내리는 푸틴 대통령을 박수로 직접 맞았다. 자신의 전용 방탄차에 푸틴 대통령을 태워 회담장으로 함께 이동하기까지 했다. 가까운 동맹국 정상에게나 제공할만한 의전이었기에 이 같은 대접 역시 매우 이례적이라 평가 받고 있다.3시간의 회담을 통해 푸틴 대통령이 국제적 고립에서 어느 정도 벗어났다는 것만으로 성과라는 평가가 나오는 상황. 트럼프 대통령 1기 집권 시절, 국가안보보좌관을 지낸 존 볼턴은 CNN에 "트럼프가 지지는 않았지만, 푸틴이 확실히 이겼다"며 "트럼프는 더 많은 만남 외에는 얻은 게 없다"고 짚었다. 볼턴은 "푸틴 대통령이 트럼프 대통령과의 관계 재구축이라는 오랜 목적을 달성했다"며 "그는 (미국의) 제재를 피했다. 휴전하지 않아도 된다"고 지적했다.여기에 더해, 휴전 합의가 없었음에도 미국이 러시아에 대한 제재를 가하지 않는다면 푸틴 대통령의 입지가 더 공고해 질 것이라는 전망이 제기된다. 트럼프 대통령은 지난 6일에도 러시아에 대한 '2차 관세' 카드를 꺼낸 바 있다. 러시아산 원유를 구매하는 나라에 대한 관세 부과 등의 제재를 예고했던 것. 회담을 앞 둔 상황에서도 트럼프 대통령은 휴전에 합의하지 않으면 "심각한 후과"가 있을 것이라 경고했지만, 이날 회견에서 '제재'를 입에 올리지 않았다.뉴욕타임스는 "러시아 정치 분석가인 압바스 말리아모프는 '이제 주요 질문은 이전에 발표된 제재를 어떻게 처리할 것인가 하는 것'이라고 글을 올렸다"라고 전하며 "트럼프는 어떤 형태로 압박을 가할 것인가, 이것 없이는 푸틴이 승자처럼 보일 것"이라고 진단했다.그럼에도 트럼프 대통령은 이번 회담에 대해 "10점 만점에 10점"이라고 자평했다. 회담 후 폭스뉴스와의 단독 인터뷰에서 이 같이 밝힌 트럼프 대통령은 "(합의를 매듭 짓는 일은) 젤렌스키에게 달려있다"라며 "우크라이나는 (휴전을 위한 조건에) 동의해야 한다. 젤렌스키 대통령은 동의해야 한다"며 공을 젤렌스키 대통령에 넘겼다.