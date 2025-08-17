우습기도, 속상하기도... 그림 하나 때문에 이 난리네요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲어반 스케치수업 시간에 그린 그림들 ⓒ 이숙자 관련사진보기

큰사진보기 ▲어반 스케치풍경 그림들 ⓒ 이숙자 관련사진보기

너무 잘하려고 애쓰지 마라

- 나태주



너, 너무 잘하려고 애쓰지 마라

오늘의 일은 오늘의 일로 충분하다

조금 쯤 모자라거나 비뚤어진 구석이 있다면



내일 다시 하거나 내일

다시 고쳐 서하면 된다

조그마한 성공도 성공이다



(중략)



나는 오늘도 많은 일들과 만났고

견딜 수 없는 말들까지 견뎠다

나름대로 최선을 다한 셈이다



그렇다면 나 자신을 오히려 칭찬해 주고

보듬어 껴안아줄 일이다

오늘을 믿고 기대한 것처럼

내일을 또 믿고 기대해라



오늘의 일은 오늘의 일로 충분하다

너, 너무 도 잘하려고 애쓰지 마라

그림을 그리며 내 인생을 조명해 보는 시간의 사색

어반 스케치에 도전한 시기는 올 초봄이었다. 어느덧 몇 개월이 지나가고 있다. 어반 스케치란 도시를 걷다가 멈춰 서서 그림으로 그려 보고 싶은 충동을 느낄 때, 사진 대신 펜과 종이를 꺼내 그림을 그리는 것, 우리가 살아가는 도시의 풍경, 사람, 순간을 직접 보고 그리는 것이라 말한다. 얼마나 자유로운 삶인가.이 세상은 아무도 나 대신 살아 주지 않는다. 내 마음을 채우고 가슴 벅찬 일에 도전하고 살아야 하는 이유다. 어쩌면 내 삶의 방향이기도 한다. 나는 어반 스케치라는 그림을 그린다는 것에 매력을 느꼈다.나는 지금 그림을 그린다기 보다는 그냥 시간을 보내며 놀이를 하고 있다는 표현이 맞다. 일주일에 두 번 화요일, 목요일 오전 시간을 모조리 바친다. 수업 시간은 다른 사람이 그림 그리는 과정이나 선생님의 실기 수업 과정을 보는 것으로 진행된다. 선생님의 손은 마법을 부리는 듯 선 하나만 그어도 분위기는 정말 다르다.수업이 끝나는 점심시간이 되면 나는 종종 걸음으로 남편 밥을 챙기기 위해 집으로 돌아온다. 그나마 집과는 거리가 멀지 않아 다행이다. 갈 때는 여유를 부리며 꽃을 보고 예쁘다고 칭찬도 하고 눈 맞춤도 하며 바람에 나부끼는 나뭇잎의 표정을 유심히 살피기도 하며 걷는다. 그림을 그리고 글을 쓴다는 것은 모든 사물에 대한 관심과 애정을 갖게 한다.점심시간, 집으로 돌아오는 길은 늘 바쁘다.무엇인가 정성을 다해 몰입하며 작업은 하는 일은 인내와 성실함과 애정이 없으면 꾸준하기 쉽지 않다. 누가 그림 그리라고 나에게 등 떠민 일도 없으련만 나는 왜 이 일을 하며 힘들어하고 있을까. 하얀 종이를 앞에 놓고 그 위에 이야기를 만들어 내는 일, 그림을 그리는 일이 왜 이리 어렵고 막막한지.선생님은 원본 그림을 보고 그대로 그리려 하지 말고 작가가 그림으로 전하는 이야기를 읽어 내야 한다고 말한다. 아직은 그 단계까지 이해를 못 하는 것은 당연하다. 얼마나 많은 날을 마음 모아 그 일에 시간을 덧씌워야 하는지 어림짐작이 간다. 세상에 쉬운 일은 아무것도 없다. 고난과 인내와 나 자신과의 싸움이다.얼핏 들어도 그 말에 공감이 가긴 하지만 아직 초보인 나는 원본대로 그리지 못해 답답하다. 지금까지 살면서 느낀 경험은 무엇을 하던 10년 세월을 꾸준히 노력해야 겨우 내 것이 된다는 것이다. 이를 알고 있지만, 무엇 때문에 조급한지 나보다 몇 년 일찍 시작한 젊은이들이 잘 그려 내는 걸 보면서 나도 잘하고 싶은 충동을 느낀다.그래, 속도 보다 방향이 중요하지, 잠시 잊고 있던 생각을 상기하며 나를 다독인다. 내가 지금 이 나이에 그림을 잘 그려 화가가 될 것도 아니고 못 그리면 어쩌겠는가, 내가 좋아하는 일에 몰입하고 놀 수 있다는 사실이 더 중요하다. 세상에 힘들지 않고 얻어지는 것이 어디 있으랴. 꽃도 흔들리며 핀다고 하지 않았는가. 힘들게 생각하는 것 자체가 욕심이다. 욕심을 내려놓으면 편안한 것을.사실 이 나이에 새로운 걸 시작하는 용기가 가상하다. 너무 잘하려고 애쓰지 말자. 나는 지금의 나로 충분하다. 혼자서 힘들다고 징징대는 내가 웃기다. 그러다 또 스스로를 책망하며 내 안에서 야단법석을 하고 있다. 그림이 조금이라도 맘에 들면 좋아서 책상 앞에 세워 놓고 혼자 흐뭇해하고, 마음에 안 들면 문제가 무엇인가 골똘히 생각을 한다.그림을 그리는 일, 글을 쓰는 일, 시를 외우고 필사하는 일 등은 나이 들어 허한 마음을 채우고 외로움을 잊기 위한 방편이기도 하다. 나이 들었다고, 귀찮다고 멍하니 앉아 티브이만 보면서 인생을 끝마칠 수는 없지 않은가. 어렵고 힘들지만 좋아하는 일에 마음을 다하고 고난은 견디는 일은 사람 사는 맛을 느끼게 해 주는 일일 것이다.누가 뭐라고 해도 나만의 세계를 갖는다는 것은 독립적인 나를 만나는 일이다. 후회 없이 내 삶을 살아 내는 일이다. 오늘 만난 나태주 시인의 시가 내 마음을 대신해 준다. 그래, 너무 잘하려고 애쓰지 말자라는 말에 나는 혼자서 울컥하며 감동한다.