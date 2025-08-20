이 큰 돈을... 기생들의 놀라운 항일 운동

옛날 신문에 따르면 1923년 7월 현재 군산에는 한호예기조합(漢湖藝妓組合), 군창예기조합(群昌藝妓組合), 보성예기조합(普成藝妓組合: 보성권번) 등 세 곳의 '기생조합'이 존재했다.
그중 한호예기조합(漢湖藝妓組合) 관련 기록은 1920년 4월 1일 창간한 <동아일보> 광고란에 처음 등장한다. 이는 한글 신문에서 발견되는 군산의 최초 '기생조합'이기도 하다. 이 기생조합은 <동아일보>가 창간 5개월 만에 발행정지 됐다가 이듬해 1월 정간 조치가 풀리자, 기다렸다는 듯 속간 축하 광고를 실어 더욱 관심을 끈다.
<동아일보> 정간은 그해(1920) 9월 25일 자 사설(社說) 내용이 일본 황실 상징인 '삼종신기(三種神器)'를 비판했다는 게 이유였다. 천황에 대한 도전이었다는 것. 정간은 1921년 1월에 해제되고, 자금난으로 2월에야 속간호가 발행된다. 이때 한호예기조합은 복간(復刊) 축하 광고를 낸다. 이는 기생들의 민족의식 표출이자 일제에 대한 저항으로 받아들여진다.
한호예기조합과 보성권번 기생들은 <동아일보> 1천 호 발행(1923년 6월) 때도 축하 연극을 흥행하는가 하면 광고를 내기도 하였다. 그중 연극은 군산좌(群山座)에서 이틀(5일~6일) 동안 열렸으며 매일 밤 성황을 이뤘던 것으로 나타난다. 이러한 사실은 신여성의 상징이었던 당시 기생들이 시사(時事)에 얼마나 관심이 많았는지, 그 척도를 나타내는 그래프이기도 하다.
눈여겨볼 대목이 있다. 3·1운동 열기가 가시지 않았던 1920년대 초, 광복회(光復會: 1915년 대구에서 조직된 '무장투쟁 항일결사체') 지휘장 우재룡(일명 '우리견')이 주비단(籌備團)을 조직, 전북 군산과 충남 일부 지역 중심으로 군자금 모금 활동을 전개할 때 단원들이 한호예기조합에 근거를 두고 활동했으며, 기생 강국향(姜菊香)은 숨은 조력자로 등장한다는 점이다(관련기사: 독립운동가들은 왜 기생집에서 모였나? 대담했던 여인들
한호예기조합 기생들의 사회 활동
위는 1923년 1월 3일 자 <동아일보> 근하신년(謹賀新年) 광고란에서 발견한 군산 한호예기조합 기생들이다. 비싼 광고비가 부담되어 이름을 올리지 못한 기생도 많았을 것으로 사료된다. 한호예기조합 사무실은 조선인 거리인 개복동(훗날 영정으로 이전)에 있었다. 그러나 설립 시기와 조합장 이름 등 자세한 내용은 전해지지 않는다.
군산의 기생조합 중 가장 먼저 한글 신문 창간 축하 광고를 냈던 한호예기조합과 소속 기생들은 그해(1920년) 5월부터 1923년 11월까지 약 3년 6개월에 걸쳐 10여 차례 신문에 소개된다. 그러나 그 후 소식을 접할 수 없어 아쉬웠다. 주요 기사 몇 꼭지와 그 내용을 정리했다.
제목:<정미조합연주회(精米組合演奏會)>
한호예기조합 기생들은 1922년 12월(29~31일) 군산좌에서 열린 연주회(演奏會)에 출연한다. 연주회는 군산정미노동조합이 주최했으며 동광청년단 단원들의 기발한 신파극(新派劇)과 한호예기조합 기생들의 가무(歌舞) 등으로 매일 밤 성황을 이루었다.
군산정미노동조합은 정미소 노동자들의 권익 보호를 위해 1920년 설립된 노동운동 단체였다. 동광청년회는 1922년 설립됐으며, 일제강점기 군산의 청년운동(문화 활동을 통한 청년교화 및 교육 등)을 주도한 단체이다. 회비는 회원들이 금주(禁酒)를 실행하여 충당했던 것으로 전해진다(참고: 1923년 1월 8일 자 동아일보).
제목: <서선수해구제연주-西鮮水害救濟演奏>
신문기사(1923년 9월 1일 자 동아일보)에 따르면 한호예기조합은 그해(1923) 8월 24일 군산좌에서 열린 서선수해구제(西鮮水害救濟) 자선 연주회를 후원하였다. 이날 입장료와 함께 서선(서북 및 황해도 지역) 수해 성금을 전달한 기생은 이란홍(李蘭紅), 안학선(安鶴仙), 함기화(咸琦花), 신소도(申小桃), 김운선(金雲仙) 다섯 명이었다.
눈길을 끄는 대목은 동료 기생들은 5원씩 냈는데 이란홍은 10원을 냈다는 것. 이는 군산좌, 형평사(백정들 모임) 등 극장 및 사회단체 성금과 같은 액수라서 놀라웠다. 50전씩 낸 개인 명단에서 발견한 윤경애(尹敬愛) 여사와 정재순(鄭在順) 여사 또한, 시선을 끌었다. 이름에 '여사' 호칭이 붙은 것으로 미루어 일반 가정주부 아니면 여성 기업인으로 보여서다. 일회성 성금이긴 하지만, 당시 기생들 경제력은 물론 깊은 동포애가 느껴지는 대목이다.
당시 요릿집에서 기생의 한 시간 놀음차(화대)가 1원 20전 안팎이었고, 1930년대 군산항 부두에서 쌀을 선적하는 노동자 하루 임금은 40~50전이었다. 따라서 그 시절 50전은 지금의 10만 원, 1원은 20만 원, 10원은 200만 원 정도의 가치로 추산된다(<군산 해어화 100년> 참고).
제목: <교육연주성황, 대성교를 위하야-(敎育演奏盛況, 大成校를 爲하야>
1923년 2월(6~8일) 강호정(현 죽성동)에 자리한 군산좌에서 북간도(北間島) 대성중학교(大成中學校) 운영비 지원을 위한 소인신파극 겸 연주회(素人新派劇 兼 演奏會)가 열렸다. 그해 2월 19일 자 동아일보는 군산교육후원회(群山敎育後援會)가 주최하고 한호예기조합, 보성권번, 군산권번 등 군산의 17개 단체가 후원했으며, 공연 때마다 성황을 이뤘다고 전하였다.
이어 신문은 "조용관(趙容寬·군산의 대표적 민족·사회운동가)씨의 취지(趣旨) 설명과 대성중학교 임상초(林尙楚) 대표의 북간도 현지 사정(事情) 이야기는 일반 관객으로 하여금 심절(深切)한 감동을 자아냈으며, 매일 밤 200원에 달하는 동정금이 들어왔다"라고 덧붙인다.
대성중학교(용정중학교 전신)는 1921년 7월 개교했으며, 항일운동과 민족교육의 중심지였던 중국 지린성 연변조선족자치주 룽징(용정)에 있었다. 이 학교는 항일 저항시인 윤동주의 모교이기도 하다.
제목: <군산의 여극단-群山의 女劇團>
1923년 11월 27일 조선여자교육협회 남선순극단 일행(朝鮮女子敎育協會 南鮮巡劇團 一行)이 군산에 온다. 그해 12월 3일 자 동아일보는 "충남 강경을 출발하여 군산에 도착한 순회연극단 일행은 휴식을 취한 뒤 다음 날(28일) 오후 7시 30분 공회당에서 연극무도대회(演劇舞蹈大會)를 개최하여 대성황을 이뤘다"라고 전하였다.
이날 동정금을 전달한 단체는 군산미선조합(群山米選組合), 군산여자기독교청년회(群山女子基督敎靑年會), 동양일일신문 군산주담소(東洋日日新聞 群山駐談所), 동양헌(東洋軒: 양식당), 애사 임시사무소(愛社臨時事務所) 등이었고, 개인은 서치언(徐致彦)을 비롯해 30명에 이른다. 그중 장월색(張月色), 김진홍(金眞紅), 이금향(李錦香), 신소도(申小桃), 최화봉(崔化鳳), 함기화(咸琦花) 등은 한호예기조합과 보성권번 기생들로 파악된다.
'조선여자교육협회'는 상하이와 미국에서 10여 년간 유학하고 귀국, 배화여학교에서 사감으로 재직하고 있던 '차미리사'(車美理士) 주도로 1920년 2월 조직된 여성 교육운동 단체였다.
군산은 1920년대 들어 '호남의 웅도(雄都)'로 발돋움한다. 도시 면적도 더욱 확장되고 인구도 10년 전보다 두 배 가까이 증가한다. 일제는 밤에도 내항 곳곳에 전등을 대낮처럼 밝히고 전라·충청 일대에서 거둬들인 쌀을 밤낮으로 실어 날랐다. 선박 화물 운임이 30% 내외여서 군산항은 일본 상품을 반입하는 주요 항구로 자리매김하고 있었다.
그즈음 '기생을 취하려면 평양 부윤, 권세를 누리려면 경성(서울) 부윤, 돈방석에 앉으려면 군산 부윤'이라는 말이 나돌기 시작하였다. 그처럼 해마다 무역액이 증가하는데도 조선인들은 궁핍에서 헤어날 수 없었다. 경제가 성장할수록 조선 백성은 더욱 피폐해지는 식민지 경제구조 때문이었다. 그 지난한 삶 속에서도 기생들은 어려운 형제들을 외면하지 않았다.
일제의 회유와 협박이 난무하던 시기, 기생들의 잦은 재능기부형 공연과 한글 신문광고, 적잖은 성금 전달 등에는 그 이상의 의미가 담겨 있다.
덧붙이는 글 | 참고문헌: <군산해어화 100년>(2018), 동아일보, 조선일보