'독재 미화' 민주주의전당 '즉시 폐관 1인시위'에 시민들 호응

큰사진보기 ▲창원마산 대한민국민주주의전당 앞에서 열린 전면폐관 촉구 1인시위. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲고승하 작곡가 부부가 대한민국민주주의전당 앞에서 전면폐관을 요구하는 손팻말을 들고 시위를 벌이고 있다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲이병하 경남진보연합 상임대표가 창원시의회 앞에서 대한민국민주주의전당 전면폐관을 요구하는 손팻말을 들고 서 있다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원시청 앞에서 열린 대한민국민주주의전당 전면폐관 촉구 1인시위. ⓒ 윤성효 관련사진보기

큰사진보기 ▲창원시청 앞에서 열린 대한민국민주주의전당 전면폐관 촉구 1인시위. ⓒ 윤성효 관련사진보기

혈세 388억 원을 들여 창원마산 김주열열사시신인양지(문화재) 옆에 지어 임시로 문을 연 대한민국민주주의전당(아래 민주전당)이 '독재 미화'를 비롯해 여러 지적을 받는 가운데 '즉시 폐관, 전면 개편'을 요구하는 1인시위에 시민들의 호응이 큰 것으로 나타났다.90여 개 단체로 구성된 '대한민국민주주의전당 제대로 만들기 시민대책위원회'(상임공동대표 이병하 박재혁 이순일, 아래 시민대책위)는 창원시청(의회)과 민주전당 앞에서 벌이는 1인시위에 많은 시민들이 관심을 보이고 있다고 16일 밝혔다.7월 29일부터 시작된 1인시위는 민주전당이 문을 닫는 월요일을 제외하고 거의 매일 오전 1시간 동안 민주전당과 창원시청(의회) 앞에서 열리고 있으며, 전면 폐관까지 무기한 연다는 것이다.참가자들은 "독재-민주 동거하는 황당한 민주전당, 즉시폐관 전면개편", "시범운영 즉시중단, 수정보완 절대반대", "민주전당은 본래의 목적과 취지에 맞게 제대로 된 모습으로 새롭게 개편되어야 한다"라는 손팻말을 들고 서 있다.시민대책위는 1인시위를 하고 있으면 지나가던 시민들이 손팻말 내용을 읽어보거나 물어보기도 하고, '더운데 고생한다'며 물병과 음료수를 주고 가기도 한다고 밝혔다. 항의하거나 반대하는 시민은 없었다는 것이다.1인시위에는 청년부터 칠순, 팔순 어르신까지 나서고 있다. 시민대책위는 1인시위 이어가기 '예약'을 받고 있으며, 계속 신청이 쇄도하고 있다고 밝혔다.15일 오전에 1시간 동안 창원시청 앞에서 손팻말을 들고 1인시위를 벌였던 신미란 화가는 '깜짝 놀라는 상황'이 벌어졌다고 했다. 전혀 예상하지 읺았는데, 지나가던 어르신이 "수고 많다"며 시원한 물병을 주고 가셨다는 것이다.민족미술인협회 경남지회장인 신 화가는 "광복절에 창원시청 앞 광장에서 열리고 있는 독립운동 사진전을 보러 가시는 어르신으로 보였다. 지나가시는 시민들이 들고 있는 손팻말에 관심을 보이고 있었는데, 한 어르신이 수고 많다며 물병을 주고 가신 것"이라며 "그만큼 시민들이 관심이 많다는 걸 실감했다. 1시간 동안 서 있는 동안 지나가면서 항의하는 시민은 없었다"라고 말했다.신 화가는 "민주전당이 과거 민주화운동에 대한 기록을 제대로 하지 않았다. 사진이나 그림을 관람객들이 한눈에 볼 수 있도록 해야 하는데, 왜곡되고 짜깁기 되어 있다"라며 "민족미술을 하는 사람으로서 제대로 된 민주전당을 위한 행동에, 작은 역할일 수도 있지만 1인시위라도 하게 되어 자부심을 느낀다"라고 강조했다.14일 민주전당 앞에서 1인시위를 벌인 고승하(77) 작곡가는 "1시간 정도 서 있는데 민주전당 직원이 와서 인적 사항을 물어보더라. 꼭 알아야 한다고 해서 알려 주었다"라며 "다른 특별한 일은 없었다"라고 말했다.한국민족예술단체총연합(민예총) 이사장을 지낸 고 작곡가는 "민주전당에 대해서는 하고 싶은 말이 너무 많다. 민주전당이 원래 목적대로 되지 않았다. 마산 발전사를 왜 민주전당에서 봐야 하느냐. 한마디로 말해 독재 미화이고 민주 모독이다"라며 "왜 독재에 대한 저항이 일어났는지를 알 수 있도록 해놓아야 한다. 저항은 정권이 폭압을 했기에 일어난 거 아니냐. 독재정권이 폭압이 전시되어 있어야 하는 것"이라고 했다.연로하지만 계속 1인시위 참여 의사를 밝힌 그는 "이름에 '대한민국'이 들어가 있다. 그 이름에 걸맞게 전시가 되어야 한다"라며 "앞으로 민주전당이 제대로 되어, 시민사회가 이곳에 모여 회의도 하고 행사도 하면서 열린 공간이 되도록 해야 한다. 시민들의 호응을 받아야 할 공간이 잘못된 전시로 인해 지탄을 받고 있으니 가슴 아프다"라고 강조했다.고 작곡가와 같은 날 오전 창원시청 앞에서 손팻말을 들었던 최재은 활동가는 "1인시위를 하고 있으니 창원시청 직원이 나와서 사진을 찍겠다고 해서 그렇게 하라고 했다. 다른 특별한 일은 없었고, 시내버스를 타고 가던 시민들이 창밖으로 쳐다보고 가는 것 같았다"라고 전했다. 그는 "민주전당 내 전시는 지금 그 이름에 전혀 걸맞지 않은 내용으로 되어 있다. 당장 폐관하고 시간이 걸리더라도 개편해야 한다. 그렇게 되도록 하기 위해 앞으로 계속 1인시위 등 활동을 벌일 것"이라고 했다.13일 오전 창원시청 앞에 이어 창원시의회 앞에서도 손팻말을 들었던 이병하 경남진보연합 상임대표는 "지나가는 시민들이 궁금해하며 물어보기도 했지만, 아직 다 잘 모르고 있다는 생각이 들었다. 이전에 다른 사안으로 1인시위를 하면 더러 항의를 받은 적이 있는데 이번에는 그런 사람이 아무도 없었고, 사진을 찍어가기도 했다. 한 시민은 축제로 해야 할 공간이 생겼는데 그러지 못해 안타깝다고 하더라"라며 "그날 시의회 앞 1인시위를 마치고 인근 한 중국식당에서 점심을 먹는데 주인이 '우리가 해야 할 일을 한다. 고생이 많다'며 맥주 한 병과 함께 식사비를 받지 않더라"라고 말했다.창원시청 앞에서 11일 두 번째 1인시위를 벌였던 이흥석 더불어민주당 창원의창지역위원장은 "지나가는 시민들의 관심이 높았다. 10명 중 8명은 관심을 보였다고 할 수 있다"라며 "아주머니 2명이 '더운데 고생 많다'며 음료수를 주고 갔다. 옛날에 사회 활동을 한 분들로 보였다"라고 전했다.이 위원장은 "민주전당을 제대로 해야 한다는 활동에 시민들의 관심이 높은 것 같다. 지나가는 사람들이 팻말 내용을 대부분 다 읽어보고 간다. 이전에 다른 사안으로 1인시위 할 때와 다른 분위기다"라며 "민주전당이 제대로 될 수 있도록 목소리를 계속 내야 할 것 같다"라고 말했다.오는 21일 창원시청 앞에서 1인시위를 예약한 박정환 6월항쟁정신계승 경남사업회 집행위원은 "민주전당은 말 그대로 '창원'도, '경남'도 아니고 '대한민국' 아니냐. 이름에 걸맞은 전시공간이 되어야 한다. 그런데 전시 내용을 보면 턱없이 부족하다. 반독재, 민주운동을 기리는 기념관인데 산업화를 자랑하고 마치 박정희를 찬양하는 전시를 해서는 안될 것이다"라며 "민주전당이 제대로 될 때까지 나설 것"이라고 했다.김의곤 시민대책위 집행위원장은 "지속적인 무더위에도 1인시위는 계속되고 있으며, 신청자들이 쇄도하고 있다. 어떻게 보면 꽤 깊고 긴 싸움이 될 듯한데, 민주주의 완성의 힘을 위한 동지적 연대를 느낀다"라고 했다.한편 창원시 문화시설사업소가 민주전당의 '점진적 수정 보완'을 계획하고 있는 것으로 알려진 가운데, 대책위는 '즉시 폐관'과 '전면 개편'을 재차 요구하고 나섰다.민주전당은 6월 10일 임시 운영에 들어갔고, 6월 29일 개관식을 열려다가 여러 문제점이 드러나면서 취소했다. 이런 속에 사업소 측이 언론을 통해 "전면 개편이 아니라 점진적 수정 보완을 하겠다"고 밝혔다.이에 대책위는 지난 14일 낸 성명을 통해 "(임시) 개관 즉시 수많은 시민사회단체가 민주전당 전시 및 공간 활용에 문제가 있음을 지적해 왔다"라며 "그 이유는 민주전당이 민주화운동기념사업법의 목적에 맞지 않게 전시, 운영되고 있다는 것이었다"라고 설명했다.이들은 "이 문제는 부분 수정 정도가 아니라, 근본적으로 전시의 기본 기획 자체에 심각한 문제가 있고 공간 활용 역시 법의 목적에 맞지 않는 부분이 많다는 이유 때문에 전면 개편하라는 것이었다"라며 "전면 개편을 하기 위해서는 일단 폐관 조치를 하는 것은 당연한 이치가 아닌가?"라고 했다.전면 개편을 요구하는 1인시위가 계속되는 속에, 사업소 관계자가 '수정 보완'을 밝힌 것에 대해, 대책위는 "그동안 전면 개편을 요구해 온 시민단체들의 목소리를 일거에 묵살해 버리는 만행"이라고 했다.대책위는 "창원시의 공식적 입장이든 아니든 이 중차대한 결정에 대해 사업소 관계자의 개인적인 발언에 대해 반드시 책임을 물어야 한다"라며 "창원시에 다시 한번 강력히 요구한다. 민주전당을 즉시 폐관하고 전면 개편하라"라고 촉구했다.민주전당은 "대한민국 민주화 과정과 창원에서 일어났던 민주화운동을 기념하고 그 정신을 계승보존하기 위해 설립"했고, 2020년 지방재정중앙투자심사 통과가 되어 2022년 4월 착공해 2024년 11월 준공했다. 민주전당에는 국비 121억, 경남도비 45억, 창원시비 222억 원이 들어갔다.