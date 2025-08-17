20년 넘은 할머니 자전거 물려받은 손자가 보내온 사진

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"성호야, 네가 크면 할머니 자전거 줄게."

"성호한테 자전거 주고 싶은데, 괜찮을까?"

"성호야, 만약 이 자전거 고쳐지지 않으면 할머니가 새것으로 사줄게. 됐지?"

"소중한 물건은 그냥 쉽게 얻어지는 게 아니라서, 직접 끌고 가는 것도 의미 있는 경험이지 싶었어요."

"이렇게 좋은 자전거는 고쳐서 타야지. 게다가 할머니가 타던 거라니, 더 귀하지요!"

자전거 타는 큰손자 모습

"성호야 자전거는 마음에 드니? 바퀴 달린 물건은 편리하지만, 무섭기도 한 거야. 자동차 보다 더 조심해서 타고 다녀야 해. 할머니가 걱정돼서... 그리고 요즘은 도둑도 많아. 자물쇠 꼭 채우고 다녀야 한다. 잃어버리면 너도 할머니도 많이 속상할 것 같아서 부탁해. 할머니도 옛날 안양천 라이딩 할 때 화장실 갈 때마다 자물쇠를 잠그고 다녔거든. 소중한 것은 관리도 정성이 필요해. 우리의 연결 고리인 이 빨간 자전거를 성호가 오래오래 잘 타주면 고맙겠어. 할머니가 부탁해~!"

"성호 성규, 너희는 이사 올 때 아빠와 삼촌이 쓰시던 책상도 물려받았지? 참 기특하기도 하지!"

자전거 타고 있는 모습을 문자로 보냄

20여 년 전, 나는 신나게 안양천을 달리던 '빨간 자전거'의 주인이었다.동료들과 함께 바람을 가르며 달리던 그 시절, 자전거를 타면 가슴이 뻥 뚫리고, 자유로움 그 자체였다.언젠가 친구가 자전거 타다가 뼈가 부러져 깁스했다는 소식을 들었다. 그 후, 자전거는 현관 구석에서 먼지를 뒤집어쓴 채 나는 눈으로만 자전거를 타고 있었다."그 자전거, 팔면 제법 받을 수 있을 텐데..." 남편의 비아냥거림을 귓등으로 흘려듣곤 했다. 나의 소중한 추억이 담긴 빨간 자전거는 언젠가 손자가 크면 꼭 물려주고 싶은 애장품이었다.몇 번이고 그 말을 건넸고, 드디어 손자가 6학년이 되어 우리 동네로 이사 오게 됐다. 이제는 약속을 지킬 때였다.자전거는 오랜 시간 타지 않아 타이어 바람이 빠지고, 덜컹거리기만 했다. 나는 딸에게 조심스럽게 말했다.딸도 흔쾌히 동의했고, 손자는 두 눈을 반짝이며 기뻐했다. 할머니가 타던 자전거를 갖고 싶다니, 얼마나 고맙던지!37도를 넘나드는 무더운 여름날, 두 손자, 딸, 그리고 나는 30분 넘게 땀을 뻘뻘 흘리며 제대로 탈 수도 없는 자전거를 끌고 수리점으로 향했다. 손자는 가는 내내 "할머니 정말 이 자전거 고쳐서 제가 탈 수 있을까요?" 계속 물었다.보통 부모나 조부모는 그냥 고쳐서 건네줄 수도 있다. 하지만 딸은 손자가 사용할 자전거, 그것도 할머니가 타던 것을 물려받는데 본인이 직접 끌고 가게 하고 싶다고 했다.그 말이 참 고마웠다. 우리가 자전거를 끌고 가는 발걸음 하나하나가 또 하나의 귀한 추억이 될 테니까.눈치 빠른 수리점 사장님은 빨간 자전거를 보자마자 말했다.사장님의 말씀 한마디에 나도, 손자도, 딸도 모두 만족스러운 웃음을 지었다.타이어 튜브에 새바람을 넣고, 먼지도 털어내고 닦고 조이고 기름칠까지 해 주셨다. 강렬한 햇빛에 녹아 끈적거리던 손잡이도 새것으로 교체하고, 야간용 등까지 다니 빨간 자전거는 완전히 새 얼굴이 되었다. 수리비는 단돈 5만 원! 손자는 휭 하니 자전거를 타고 달려갔다.며칠 뒤, 딸이 사진을 보내왔다. 손자가 자전거를 타며 활짝 웃고 있는 모습. 그 모습을 보자 눈물이 핑 돌았다. 내가 소중하게 타던 자전거를 손자가 이어 타고 있다니!나는 문자를 보냈다.요즘은 너무 쉽게 물건을 버리는 세상이다. 새것이 넘쳐나고, 낡은 것은 쉽게 외면받는다. 하지만 손때 묻은 물건에는 시간과 이야기가 담겨 있다.자전거든 책상이든, 누군가의 추억을 담은 물건을 다시 쓰고, 이어 간다는 건 참 멋진 일이야. 그건 단순한 재사용이 아니라 마음과 시간을 물려받는 일이니까. 우리는 그저 오래된 물건을 준 게 아니라, 서로의 시간 마음 그리고 '함께한 추억'을 전해준 거다!빨간 자전거는 이제 손자의 추억 속으로 달려간다. 이렇게 나와 손자 사이엔 단단한 사랑의 연결 고리 하나가 더 생겼다. 물건 하나로도 세대가 이어질 수 있다는 걸, 우리는 37도가 넘나드는 뜨거운 여름날, 바람 빠진 자전거를 끌며 배웠다. 누군가의 손때가 묻은 물건은 마음을 잇는 끈이 될 수 있다는 것을!