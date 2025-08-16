"전쟁 반대! 미국 내정간섭 중단! 대학생 반미문화제"

큰사진보기 ▲2025 8기 대학생 통일대행진단 단원들이 신촌에서 반미문화제 <불태우자>를 진행하고 있다. ⓒ 박근호 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025 8기 대학생통일대행진단 김지은 단원이 <한반도 핵전쟁 불러오는 한미연합훈련 중단하라>라는 주제로 발언하고 있다. ⓒ 박근호 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025 8기 대학생 통일대행진단 단원들이 반미문화제에서 선동무를 보이고 있다. ⓒ 박근호 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025 8기 대학생 통일대행진단 윤겨레 단원이 <미국을 몰아내고 조국을 통일하자>라는 주제로 발언하고 있다. ⓒ 박근호 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 자주시보에도 실립니다.

"한반도 핵전쟁 불러오는 한미연합훈련 중단하라!""관세 폭탄, 방위비 분담금 트럼프 규탄한다!""미국을 몰아내고 조국을 통일하자!"2025 8기 대학생 통일대행진단은 지난 14일 오후 6시경 서울 서대문구 신촌역에서 '전쟁 반대! 미국 내정간섭 중단! 대학생 반미 문화제 '불태우자'를 진행했다.첫 번째 순서로 '한반도 핵전쟁 불러오는 한미연합훈련 중단하라'라는 주제로 김지은 단원의 발언이 있었다. 김지은 단원은 "북한은 이미 핵보유국이다. 핵보유국을 핵 작전으로 협박하는 것이야말로 한반도에 핵전쟁의 전운을 드리우는 행태"라며 비판했다.이에 더해 지난 7일, 한미 당국이 한미연합훈련 을지 자유의 방패 일부를 9월에 실시한다고 밝혔던 것을 언급하며 "조삼모사일 뿐이다", "진정한 신뢰 회복과 평화를 위해서는 훈련 조정이 아닌, 중단이 필요하다"라고 말했다.다음으로는 '평화 만들기' 노래 공연이 있었다. 두 번째 발언은 이해천 단원의 '관세 폭탄, 방위비 분담금 트럼프를 규탄한다'는 주제로, 지금도 방위비 분담금을 1조 3천억 원을 내고 있는 와중에, 트럼프는 주한미군 방위비 분담금을 10배 인상해 13조를 요구하는 행태를 비판했다.이와 관련하여 "우리가 방위비 분담금을 주는 게 아니라 받아야 한다"라고 지적하며 "대한민국의 권력은 우리 국민에게 있다", "한국 정권 뒤에 숨지 말고 우리 국민과 만나 협상"하기를 강조했다. 이후에는 '불태우자' 노래 공연이 이어졌다.마지막 발언으로 '미국을 몰아내고 조국을 통일하자'라는 내용으로 윤겨레 단원이 발언하였다. 윤겨레 단원은 "남과 북, 우리는 얼마나 서로를 그리워했는가", "같은 말, 같은 역사를 가진 우리가미국에 의해 갈라지고, 싸우고, 만나지 못했던 이 뼈아픈 시간을 청산할 때"라고 지적했다.덧붙여 "조국 통일로 가는 데에 가장 중요한 열쇠는 바로 미국을 끊어내는 것"이라며 "미국의 패권이 전 세계에서 무너지는 지금, 반미의 촛불을 들어 미국을 몰아내고 진짜 해방, 진짜 자주독립 조국 통일로 나아가자"라고 호소했다.이후에는 춤 공연이 이어졌다. 네 명의 단원들이 '투쟁을 멈추지 말자' 곡에 선동무를 선보였다. '나는 내일', '철망 앞에서' 노래 공연이 이어진 이후 마지막 순서로 한국대학생진보연합 노래단 '빛나는 청춘'의 무대로 반미문화제 '불태우자'를 마무리했다.