국민주권정부 철학 녹여낸 광복절 국민임명식, 어땠나

큰사진보기 ▲15일 서울 광화문광장에서 열린 제21대 대통령 국민임명식 행사에서 80인의 국민대표들이 무대에 올라와 있다. 2025.8.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

국민임명장, 대한민국 제21대 대통령 이재명, 국민의 안전과 생명을 책임지는 나라. 미래 산업을 이끌어 경제적으로 더욱 성장하며 모두가 행복한 나라, 김구의 소원대로 세계를 선도하는 문화강국으로 민족의 역사가 다시는 퇴행치 않고 평화와 번영의 길로 나아가길 바라는 마음을 담아 드립니다. 2025년 8월 15일 대한민국 국민.

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 서울 세종대로 광화문광장에서 열린 제21대 대통령 국민임명식 '광복 80년, 국민주권으로 미래를 세우다' 행사에서 국민 대표 80인으로부터 '빛의 임명장'을 받은 뒤 감사 인사를 하고 있다. 2025.8.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

15일 오후 서울 광화문광장에서 열린 이재명 대통령 국민임명식(광복80주년 국민주권 대축제), 이재명 대통령이 이연수 NC AI 대표로부터 국민임명장을 받은 뒤 깊이 머리를 숙였다. 이재명 대통령이 국민에게 받은 임명장을 놓자 큐브가 환하게 빛났다. 국민이 대통령에 수여하는 '빛의 임명장'이 완성되는 순간이었다. 시민들의 박수와 환호성이 터져나왔다.이날 국민임명식은 과거 대통령 취임식과 달리, 일반 국민의 참여가 많았다. 이같은 국민들의 참여는 국민주권정부, '권력이 국민에게 있다'는 이재명 대통령의 국정 철학과도 맥을 같이 하는 부분이다.국민임명장 수여식에는 국민대표 80명이 참여했는데, '12.3 윤석열 내란 사태' 당시 군장갑차를 가로막았던 유충원·김숙정씨를 비롯해 광복군 독립운동가 고 목연욱 지사의 아들 목장균씨, 이국종 국군대전병원장, 이연수 NC AI 대표, 허가영 영화감독 등이 국민대표로 단상에 섰다.일제강점기 아동문학가이자 어린이날 창시자인 고 방정환 선생의 후손 나영의·김영숙 씨, 2002년 한일월드컵 당시 4강 신화와 베트남 축구 전성기를 이끌었던 박항서 전 감독, 인공지능(AI) 알파고와 바둑 대결을 벌였던 이세돌 기사도 있었다.임명장 수여에 앞서 환경보전활동가, 다둥이 부부 등 일반 국민이 대통령에 대한 바람을 말하는 순서도 있었다.영덕 산불 당시 고립된 주민들을 구했던 김해인 울진해양경찰서 경위는 "재난 대응을 위해 국가기관 간 지속적인 훈련 협력 체계를 강화하고, 국민과 함께 안전의식을 키우기 위해 소통하는 노력이 필요하다"고 했고, 환경보전활동을 하고 있는 장웅표 학생은 "다른 나라에 비해 환경데이터 구축이 많이 부족하다, 생태 연구자나 연구하고 싶은 학생들도 어려움을 겪고 있다. 정책적으로 잘 만들어주신다면 좋겠다"라고 했다.국내 최초 자연 임신으로 다섯 쌍둥이를 출산한 김준영-사공혜란씨 부부도 "생애주기에 맞는 자녀 지원책이 아직 피부에 와닿지 않는데 홍보도 확대되면 좋겠다, 다자녀 가정에 대한 혜택이 늘어난다고 하는데 아직 잘 모르겠다, 그것도 홍보가 필요하다"라고 구체적인 정책 제언을 하기도 했다.이재명 대통령은 이날 오후 8시 25분께 광화문 광장에 도착했다. 남색 정장에 흰색 넥타이를 맨 이 대통령은 흰 원피스를 입은 김혜경 여사와 나란히 걸으면서 지지자들과 인사를 나눴다. 공개된 석상에서 대통령이 일반 시민과 접촉할 수 있도록 '열린 경호'가 이뤄진 것도 눈에 띄었다. 시민들도 "이재명"을 연호하면서 환호했고, 이 대통령은 몇몇 시민들과 하이파이브를 하며 고마움을 표시했다.