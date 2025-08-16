고등학생운동사, 고립된 기억을 역사로 복원하다

큰사진보기 ▲고등학생운동사 책의 교정지저자 김성윤 선생님에게 드렸던 질문의 흔적들 ⓒ 동녘 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲고등학생운동사 저자들이 본문에 언급했던 책들편집자의 일터에 늘 꽂혀 있던 참고자료들 ⓒ 이정신 관련사진보기

"고운을 하지 않았더라도 1980~1990년대에 10대 시절을 보낸 이들이 고운의 기억에 연루되어주길 기대한다. ⋯ 상당수 고운 활동가들은 스스로 망각하려 했었으니, 동시대를 살았던 시민으로서 고운이 무엇이었는지 함께 기억하고 해석한다면 큰 힘이 되겠다." 조한진희, <고등학생운동사>(44쪽)

큰사진보기 ▲고등학생운동사: 1980-1990년대 불온하고 정치적인 10대들의 기록고운이 소멸한지 30여년 만에 고운을 기록한 책이 처음으로 출간 됐다 ⓒ 동녘 관련사진보기

큰사진보기 ▲고등학생운동사 출간 기념 북토크 기념 사진고등학생들이 1960년대 시작했던 419혁명은 고운에서 중요한 기념일이었고, 출간 북토크를 4월 19일에 했다. ⓒ 동녘 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 이정신님은 도서출판 동녘 편집부에서 일하고 있다.

<고등학생운동사> 출간이 준비 중이라는 이야기는 이 책이 출간되기 2~3년 전쯤 들었다. 내가 다른 출판사의 편집자로 일하고 있을 때였다. 아마 이 책을 기획한 조한진희 선생님과 다른 일로 연락을 하다 전해 들었던 것일 텐데, 그 이야기를 듣고서 아주 기쁜 마음으로 출간을 응원했던 것은 꽤 선명한 기억으로 남아있다(이때만 해도 이 책을 내가 작업하게 될 거라고는 꿈에도 생각하지 못했다). 그러다 모종의 이유로 출판사를 옮기게 되었는데, 그 출판사가 '그 책'을 준비 중이라던 동녘이었고, '그 책'의 원고가 내 손에 들어왔다.1980~1990년대 한국의 사회운동의 한 조각이었던 고등학생운동을 당사자들 기억과 목소리에 기대 기록한 원고들이었다. 원고를 한 편씩 열어보는데 이해가 되지 않는 문장들이 제법 있었고, 입고 되지 않은 원고들도 몇 편 있었기에 대부분의 저자와 짧지 않은 통화를 했다."이해가 되지 않는 문장들"이라는 건 이런 것들이었다. 가령 필자가 자신의 중학생 때 이야기를 하고 있는데 학교를 마치고 집회에 참여했다는 내용("선생님, 이게 중학생 때 경험하신 게 맞나요?"), 고등학교를 졸업하며 마석 모란공원에 가서 전태일 열사의 뜻을 이어가겠다고 결의하며 '현장에 투신'하는 내용("아무리 그래도 10대였을 텐데 진로를 선택하는 데 불안하지 않으셨어요? 이렇게까지 결연했던 이유가 도대체 뭔가요?"), 체벌하는 교사에게 달려들어 학생을 때리던 매를 부러뜨리는 장면이나 경찰과 투석전을 벌이던 고등학생 집회 장면("당시에 학생이 이렇게 했다고요?") 같은 것.무엇보다 원고마다 엉켜 있던 여러 정서의 실타래들(자긍심, 죄책감, 고양감, 뿌듯함, 회한, 승리감과 패배감⋯)은 내가 처음 이 원고를 마주했을 때 가장 이해하기 어려웠던 지점이었다. 대부분의 저자가 "정말 쓰고 싶지 않았지만 쓰지 않을 수 없어서 쓴다"라고 했다.쓰는 동안 아팠다는 저자가 많았다. 쓰겠다고 마음을 먹었지만, 원고를 쓰려 하면 온몸에 두드러기가 올라와 '아직도 준비가 되지 않은 것 같다'며 집필을 포기한 저자도 있었다. 다른 저자는 내가 이 얘기를 전하자 자신도 집필 중에 두드러기로 고생했다며, 일면식 없는 그의 마음을 이해하기도 했다. 나로서는 온통 이해가 되면서도 이해가 되지 않는 것들이었다. 도대체 '고운'이 무엇이기에, 어떤 기억이기에, 어떤 역사이기에?그래도 편집자로 일하며 여러 권의 책을 만들어왔는데, 이 책처럼 듣게 되는 이야기가 많은 책도 처음이었다. 한번은 회사로 전화가 왔다. 고등학생운동 책을 만든다고 하는데, 물어볼 게 있다고. 그분과 30분도 넘게 통화를 했다. 물어볼 것이 있었던 게 아니라 실은 터져 나오는 이야기가 있었던 것이었다. 아니, 질문은 이것이었다. 어디에도 기록되지 않은 자신과 친구들의 운동과 '희생'은 어디에 기록될 수 있는 것이냐고.단순히 책에 들어갈 사진에 대한 이용 허락을 받기 위해 연락을 드렸던 한 선생님과의 통화에서도 (내가 여쭸던 것은 "이 사진을 책에 사용해도 되나요?" 한 가지였다) 그 사진의 배경이 되는 사건과 맥락들에 대한 설명을 한참 듣게 되는 식이었다(심지어 이 과정에서 얻게 되는 정보들이 제법 많았고 흥미로웠다).게다가 전혀 다른 모임 자리에서 안부를 묻다(출판 편집이 업인 나는 "요새 무슨 책 만들어요?"라는 질문을 받게 마련이다) 내가 "고등학생운동사에 관한 책을 준비 중이에요"라고 밝히자마자 그 자리의 주제가 바뀐 적이 한두 번이 아니었다. "정말요? 사실은 저도…"로 시작하는 자신의 기억과 경험이 쏟아져 나오기 시작했기 때문이다.생각지도 못한 자리에서 이 책의 출간을 반가워하는 이들을 계속해서 마주했다. 봇물 터지듯 흘러넘치는 이야기들을 미처 다 주워담기 어려울 정도였다(당사자들이 먼저 발화하지 않는 것은 이 운동의 중요한 특징 중 하나였다. 책 말미에 실린 고등학생운동의 의미를 짚은 토론회 원고에서 토론회 패널이었던 이오성 기자님이 부려둔 기억 중에는, 자신이 고운 관련 기사를 한 편 썼더니 당시 진보정당 당직자들에게서 자신도 고운 출신이라는 연락을 꽤 많이 받았다는 기억도 있다).이 책을 만드는 시간은 고운의 기억이 '고립된 기억'이었다는 기획자 조한진희 선생님의 말, '고운 세대'가 '발명되지 못한 세대'라는 양돌규 선생님(고운을 주제로 석사학위논문 '민주주의 이행기 고등학생운동의 전개과정과 성격에 관한 연구'를 쓴 이 책의 숨은 조력자 중 한 명)의 말을 온몸으로 체감하는 시간이기도 했다.이 책의 서문에 쓰여 있는 말이다. 이 말은 당시를 함께했던 세대에게 보내는 말이겠으나, 나는 이 책을 만드는 시간 내내 나에게 던지는 말이라고 느껴왔던 것 같다. 나는 이 책을 만들며 이 책의 기획에 걸맞게 고운의 기억에 연루되었다(여담이지만 원고에는 당시 저자들에게 영향을 미쳤던 여러 인문사회 서적들이 언급되는데, 동녘에서 출간한 책들이 정말 여러 차례 등장한다. 그 역시 나에게는 조금 이상하고 신기한 연결의 경험이었다).그러던 중, 이 책을 한창 편집하고 있던 2024년 12월 3일에 내란이 터졌다. 그 시간에 나는 집에서 이 책의 원고를 보고 있었는데, 순간 '계엄'이라는 말에 속보가 나오던 컴퓨터 화면과 교정지를 번갈아 쳐다봤다. 역사는, 교과서에 기록된 과거의 화석이 아니었다. 이 내란의 발발과 그 이후의 시간을 통과하며 내가 이 책을 통해 고운에 연루되었다는 생각에 조금 변화가 생겼다. 나는 이 책을 통해 고운에 연루되었다기보다 '이미' 고운과 연루되어 있었던 것이 아닐까.이 책에 담긴 기록은 한편으로는 역사를 밀고 나간 주체가 누구인지를 계속 묻는 작업이었다. 지워졌던 혹은 기록되고 호명되지 않았던 역사와 투쟁의 주체들을 복원하는 작업이기 때문이다. 켜켜이 쌓인 누군가들의 헌신과 투쟁은 어떤 식으로든 지금의 광장과 거리와 연결된다. 그리고 이들의 시간 역시 지금의 광장과 거리를 비롯한 조금은 더 나아진 세계 혹은 조금이라도 더 나아진 세계를 위해 싸우고 있는 어딘가에 녹아들어 있을 것이기에 그렇다.다만 이들의 헌신과 고민과 이야기, 그러니까 이 고운의 기억이 분명한 역사로 기록될 때, 좀 더 많은 이들이 여기에 연루될 수 있을 테고 이미 연루되어 있다는 것을 알게 될 터다. 나아가 이 기억에 연루되는 이들이 더 많아져 이 뜨거웠던 정치적 10대들의 운동과 고민을 현재진행형으로 어떻게 이어갈 수 있을 것인지 떠들 수 있다면, 이 운동의 기억에 함께하고 있는 한 시민으로서 매우 반갑겠다.