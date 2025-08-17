독립운동가들을 위한 헌사, 뮤지컬 <왕의 나라 시즌3 - 나는 독립군이다>를 보고

AD

"저 한 달 넘게 연습했어요!"

광복 80주년을 기념해 어제 아내와 함께 안동을 찾았습니다. 친구가 연출한 대규모 실경 뮤지컬 <왕의 나라 시즌3 – 나는 독립군이다>를 관람도 하고 안동여행도 하기 위해서였습니다. 안동탈춤공원 야외무대에서 펼쳐지는 이 작품은 단지 보고 즐기고 끝나는 공연이 아니라, 이름 없이 조국을 위해 헌신한 분들에게 바치는 헌사였습니다.공연 시작 전, 잠시 화장실에 들렀다가 잊지 못할 소년을 만났습니다. 무대 의상을 입은 한 어린 소년이 다가와 "아저씨, 단추 좀 끼워주세요"라고 말하는 겁니다.배가 살짝 나온 통통한 체격의 귀여운 소년이었는데요. 초등학생쯤 되어 보였지만 의상은 일제강점기 시대의 학생 복장이었습니다.웃으며 단추를 끼워주었는데, 옷이 너무 타이트해서 쉽지 않았습니다. 겨우 채운 뒤 "연습은 많이 했니?" 하고 물으니, 그 소년은 씩씩하게 대답했습니다.그 한마디에 이미 가슴이 먹먹해졌습니다. 공연 내내 수백 명의 배우들 중에서도 유난히 그 소년에게 시선이 자주 갔습니다. 소년의 작은 몸짓 하나하나가 진심이 담겨 있었고, 최선을 다해 뛰어다니는 모습이 빛났습니다. 그리고 그 마음은, 무대 위 모든 배우들에게서도 그대로 느껴졌습니다.이번 작품은 1894년 갑오의병 항쟁부터 1945년 광복까지, 안동 지역 독립운동가들의 항일 투쟁사 51년을 무대 위에 재현했습니다.권세연, 이만도, 이상룡, 김동삼, 남자현, 이육사 같은 실존 인물들뿐 아니라 이름 없이 싸운 무명의 독립군들까지 모두 등장했습니다.무대 규모는 가로 60m, 세로 40m에 달했고, 길이 54m의 전통 한옥이 배경에 세워졌습니다. 3D 비디오 프로젝션 매핑이 무대 전체를 감싸며 일제의 만행, 민초들의 아픔, 광복의 염원을 그려냈습니다. 여기에 조명, 불꽃, 바닥분수, 물안개 효과까지 더해져 마치 시간 속으로 빨려 들어가는 듯한 몰입감을 선사했습니다.가장 인상 깊었던 장면 중 하나는, 시인 이육사의 마지막 순간을 그린 장면이었습니다. 그는 감옥에서 시를 남기고 생을 마감했지만, 그 울림은 지금까지 살아 있었습니다.또한, 일본군의 잔혹한 만행 앞에서 "죽어도 죽지 않을 것이며, 내가 죽더라도 나와 똑같은 사람들이 계속 나올 것이다"라는 노래 가사와 함께 울려 퍼진 독립군가에서는 객석의 숨소리마저 멈췄습니다.안동은 전국에서 가장 많은 독립운동가를 배출한 도시이기도 합니다. 석주 이상룡이 노비문서를 불태우고 만주로 떠난 결단, 김용환이 독립군 자금을 마련하기 위해 숨어 지낸 사투, 남자현 지사의 의로운 행적 등은 안동의 뿌리 깊은 정신을 다시금 일깨웠습니다.연출을 맡은 이정남 감독은 이번 무대를 "단순한 공연이 아니라 우리 민족의 역사와 정신을 되새기는 장"이라고 전했습니다. 또 "관객이 그 시절 독립군과 함께 숨 쉬고 걸어가길 바란다"고 덧붙였습니다.실제로 무대는 '보는' 공연이 아니라 '체험하는' 무대였습니다. 객석에서는 군인 단체관람객부터 어린아이와 함께 온 가족들까지 모두 태극기를 흔들며 노래를 따라 불렀습니다. 그 순간, 300여 명의 관객이 하나가 되어 같은 마음으로 독립군의 행진에 함께하고 있었습니다.공연이 끝난 뒤, 이정남 감독을 비롯한 여러 귀한 분들과 뒤풀이 자리에 영광스럽게 함께 했답니다. 한 평생을 배우로 살아오신 영화의 전당 고인범 대표님과 부산국제연극제 손병태 집행위원장님, 부산시 행정문화위원회 박철중 의원님까지 함께 모여 축하와 격려의 시간을 가졌답니다.다음 날 오찬 자리까지 이어져, 공연에 담긴 이야기와 한국의 문화예술과 더불어 지역 문화예술의 미래에 대해서도 대화를 나누는 뜻깊은 시간이었습니다. 이런 만남 자체가 제게는 또 하나의 선물이었습니다.이번 안동행은 단순히 공연만 보고 오는 일정이 아니었습니다. 아내와 함께 선성수상길을 걸었고, 전설의 월영교를 건너며 강물 위로 비친 여름 하늘을 마음껏 담았습니다.희미하게 보이는 물안개와, 고즈넉한 안동의 아침 풍경까지… 이 모든 것이 다 힐링이었습니다. 뮤지컬과 여행이 어우러져, 오감이 모두 행복한 시간이었습니다.실경뮤지컬 <왕의 나라 시즌3 – 나는 독립군이다>는 단지 과거를 재현하는 공연이 아니었습니다. 그것은 현재와 미래까지 이어지는 과제이며, 우리의 뿌리를 지키는 약속이었습니다.이정남 감독의 말처럼, 과거를 기억하는 것은 미래의 토대입니다. 그 무대 위에서 타오른 작은 불씨가 오래도록 꺼지지 않고, 더 많은 분들의 가슴 속에서 광복의 함성이 울려 퍼지기를 바랍니다.공연을 본 후, 안동을 떠나면서도 계속 바지 단추를 끼워 달라던 소년이 떠올랐습니다. 작은 단추 하나를 끼우듯, 우리는 역사의 조각들을 다시 맞추고, 잊힌 이름들을 다시 부르고, 그 정신을 오늘에 이어야 하지 않을까 싶었습니다.그것이 이 땅을 살아가는 우리의 사명이라는 생각이 들었습니다.