[전문] "대한민국 주권자의 충직한 일꾼으로 국민만 믿고 직진할 것"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 15일 서울 세종대로 광화문광장에서 열린 제21대 대통령 국민임명식 '광복 80년, 국민주권으로 미래를 세우다' 행사에서 국민 대표 80인으로부터 '빛의 임명장'을 받은 뒤 감사 인사를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

빼앗긴 국민주권의 빛을 되찾은 80주년 광복절,지난 겨울 광장을 뜨겁게 수놓은 오색 빛 외침이 그랬던 것처럼,오늘 이 자리에 5,200만 국민 저마다의 희망이 넘쳐나고 있습니다.각각의 꿈이 미래를 향해 유난히 반짝거리고 있지만,우리 모두에게 절박한80년 전, 1945년 8월 15일. 희망의 함성과 함께 태어난 '광복둥이'가조국의 성장을 온몸으로 지켜본 팔십 어르신이 되어이 자리에 함께하고 계십니다.1950년 전쟁의 포화를 겪으며'흥남 철수 수송선'에서 태어난 소중한 생명들이어느새 일흔네 살의 백발이 되어,누구도 흔들 수 없는 강한 나라 대한민국을 마주하고 있습니다.독립과 호국의 전장에서 목숨을 바쳐 나라를 지켜낸 여러분,이역만리 타국에서 흘린 땀으로 근대화를 일궈낸 여러분 덕분에세계 10위 경제 강국 대한민국이 존재합니다.4.19혁명부터 5.18민주화운동, 6월 항쟁을 거쳐촛불혁명과 빛의 혁명에 이르기까지,강산이 여덟 번 바뀌는 기나긴 세월 동안대한민국에는 고난과 시련이 좀처럼 멈출 줄 몰랐지만,우리 국민은 언제나 굳건히 일어났습니다.우리의 피, 땀, 눈물이 닿았던 그 많은 자리마다평화와 인권, 자유와 연대의 새 생명들이 솟아났고칠흑 같은 절망과 위기를 변화와 기회의 역사로 바꿔냈습니다.위대한 80년 현대사가 증명하듯대한민국 국력의 원천은 언제나 국민이었습니다.국민의 역량이 곧 나라의 역량입니다.국민이 잘 사는 것이 대한민국이 잘 사는 길입니다.국민의 잠재력과 역량을 키우는 일이 국가 발전의 원동력이 되고,5,200만 국민 한 명 한 명이 행복한 만큼 국력이 커지고,그 국력을 모든 국민이 함께 누리는정든 학교가 없어지지 않겠으면 좋겠다는 아이들의 바람,우리 마을이 아이들로 넘쳐나면 좋겠다는 어르신들의 소망,무겁게 받아안고전쟁 걱정 없이 살고 싶다는파주 대성동 '자유의 마을' 주민들의 간절한 염원,더 이상 억울한 죽음은 있어선 안 된다는 참사 유가족들의 눈물,이 자리에 오신 문화인들과 스포츠 꿈나무들의 땀과 노력이 있기에더 이상 꿈이 아닌 현실입니다.도전에 응전하며 위기를 기회로 바꿔낼나라의 미래를 준비하는국민 여러분, 지금 우리 앞에 놓인 역경은 전례 없이 험준하지만,우리가 이겨낸 수많은 위기에 비하면 극복하지 못할 일도 아닙니다.하나된 힘으로 지금의 위기를 이겨내고더 영광스러운 조국을 더 빛나게 물려줍시다.위대한 대한국민께서 다시 세워 주신 나라,대한민국 대통령으로 임명된 것이 한없이 자랑스럽습니다!고맙습니다.