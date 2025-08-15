"김어준은 언론 경력이라도 있지... 전한길 면접은 코미디 중 코미디"

큰사진보기 ▲김종혁 전 국민의힘 최고위원 ⓒ 김종혁 제공 관련사진보기

지금 국민의힘 전당대회가 '전(한길)당대회' 아니냐는 소리 나올 정도로 전한길씨가 이슈의 한복판에 있잖아요. 국민의힘이 군소정당도 아닌데 입당한 지 2개월밖에 안 되는 사람이 100석 넘는 당을 흔드는 게 정상적이지 않아 보입니다.

오는 22일 국민의힘 전당대회가 열린다. 국민의힘은 지역을 다니며 당 대표, 그리고 최고위원 후보들이 연설하고 있다. 하지만 국민의힘 전당대회에서 주목받는 사람은 후보가 아닌 입당한 지 2개월도 안 된 전 한국사 강사인 전한길씨다.전씨는 전직 대통령 윤석열씨의 탄핵을 찬성한 후보가 연설할 때 배신자란 단어를 청중이 연호하게 할 뿐만 아니라 후보들을 자신의 유튜브에서 면접 보고 있다. 지금 국민의힘 상황에 대해 들어보고자 지난 13일 서울 상암동에서 김종혁 전 국민의힘 최고위원과 만났다. 그는 한동훈 당 대표 시절 최고위원을 지냈다. 다음은 김 전 최고위원과 나눈 일문일답 정리한 것이다."원래 전당대회라는 건 당원들의 축제가 돼야 하잖아요. 그리고 저희는 대선에서 졌기 때문에 이번 전당대회를 통해 당이 심기일전하고 전환할 수 있는 계기가 마련되는 전당대회로 만들어야 하죠. 근데 대단히 불행하게도 지금 전당대회가 극우들의 잔치판처럼 돼 가고 있어요.아시다시피 전한길이라는 정체불명의 선전·선동꾼이 들어왔어요. 이 사람 책임 당원도 아니거든요. 그리고 본인은 언론인이라고 그러는데 정식 언론으로 인정받지도 못하는 거로 알고 있어요. 이런 사람이 들어와서 당 전당대회를 아주 엉망진창으로 만들어 놓는가 하면 우리공화당 등 다른 당의 극우 이중 당적자들이 전당대회에 참여해서 전당대회 자체를 엉망으로 만들고 있어 대단히 유감스럽게 생각해요.""맞습니다. 3개월이 지나야지 책임 당원이 될 수 있는데 이 사람은 지난 6월에 입당했기 때문에 그 행사에 참여할 수 있는 권한이 없어요. 근데 본인은 '전한길 뉴스'라는 언론사의 발행인이라고 주장하면서 언론사 비표를 받았다고 해요. 그런데 도대체 누가 등록되지 않은 언론사에 비표를 나눠 준 건지 확실치 않거든요.""저희 당에 언론으로서 출입기자로 등록되지 않은 사람이잖아요. 예를 들어 전한길씨처럼 자기가 언론이라고 주장 한다면 아무나 언론이라고 가서 비표를 받으면 되는 건가요? 그건 말이 안 되는 얘기고 그 사람이 누군가로부터 언론 비표를 건네받았어요. 도대체 누가 이 사람에게 언론 비표를 줬는지도 문제고 또 이 사람이 VIP룸에 가서 사람들을 만났다고 해요. 근데 일반 기자가 VIP룸에 가서 다른 사람들을 만난다는 것도 말이 안 되는 거죠.""저는 그렇게 생각하지 않습니다. 왜냐하면 어떤 결정을 내리든지 그 반대에 어떤 일이 있을지는 아무도 모르잖아요.""그런 주장을 할 수는 있죠. 근데 역으로 만약 한동훈 대표가 나왔다면 장동혁과 김문수는 서로 연대해서 저희 당을 더욱더 극우 형태로 끌고 갈 수도 있겠죠. 거기 전한길도 가담하고 자유통일당이라든가 우리공화당까지 가세 해서 아주 극우 연대가 더 강해질 수도 있어요. 한동훈 대표가 거기와 맞서 싸우는 게 의미 있을 수도 있지만 그럴수록 그 사람들은 증오 바이러스를 더 확산시키면서 저희 당을 극우의 물결로 몰아갈 가능성도 있기 때문에 어떤 것이 옳다 그르다고 얘기하긴 어렵죠.""가능하지 않을 것 같아요. 왜냐하면 그 두 분 다 각자의 욕심이 있어서 자기가 개혁·쇄신 세력의 대표가 돼야 된다는 생각인 것 같아요. 두 사람이 단일화하면 좋겠지만 단일화하지 않고 있는데 강제 단일화 할 수 없는 거잖아요. 두 사람이 단일화하지 않고 예상대로 장동혁과 김문수 두 후보가 올라가서 결선투표 치르게 된다 하더라도 그게 바람직하지 않은 것은 분명하지만 현재로서 할 수 있는 방법은 없어요.""당원들이 누구를 지지하거나 야유할 수 있다고 생각해요. 그건 자유로운 의사 표시죠. 그리고 후보들도 자기 정견을 얘기하거나 다른 사람 비판할 수도 있어요. 근데 문제는 뭐냐 하면, 전한길 같이 아무런 자격도 없는 사람이 갑자기 의자 위에 올라가서 당원들을 선동하는 행위는 말이 안 되는 거죠.1987년도에 용팔이 사건이 있었어요. 통일민주당 창당 방해 사건인데, 각목 들고 거기 참가하는 반대파 대의원들을 두들겨 패는 거였거든요. 전한길씨가 그렇게까지 폭력적인 건 아니었지만, 아무런 자격이 없는 사람이 와서 선전·선동 하면서 전당대회장을 난장판으로 만든 거니까 정치 깡패하고 다를 바가 없는 거죠.""안 다르죠. 다를 게 뭐가 있겠어요? 김어준씨 같은 경우는 오랫동안 언론 경력이라도 있었던 거 아니에요? 나름대로 <나는꼼수다>부터 시작해서 딴지일보 TBS에서 <뉴스공장>도 했었고, 지금도 (유튜브를) 하고 있죠. 저는 김어준씨가 주장하는 바에 동의하지 않는 게 대부분이에요. 그럼에도 전한길씨에 비하면 그 사람은 나름대로 언론 활동을 해왔던 사람이잖아요. 전한길씨는 아무것도 없는 사람인데 그 사람 앞에 가서 저희 당의 후보들이 줄줄이 가서 면접을 본다는 건 정말 코미디 중에 상 코미디죠.""굉장히 당원들에 대해서 모욕적이라고 생각해요. 자기가 언론이니까 언론으로서 그 사람들의 생각을 듣겠다고 주장하지만, 그 사람이 물어보는 질문의 내용을 보면 객관적인 질문이라기보다는 윤석열 대통령을 따라가겠는지 테스트해 보겠다는 거잖아요. 그러니까 언론이라고 할 수가 없어요.언론이라는 건 그 사람들의 생각을 듣고서 그걸 독자들에게 전달해 주는 건데, 이 사람은 명백히 윤석열과 함께 가자라는 목표를 정해 놓고 오는 사람들에게 그걸 강요하고 있는 거잖아요. 그런 데 나가서 머리 조아리면서 인터뷰 하는 사람들에 대해 굉장한 모욕감을 느끼죠.""말씀하신 대로 국민의힘 문제를 중진들이 해결하기 위해 앞장서야 하는데, 국민의힘에서 중진들 자체가 문제입니다. 중진들이 앞장서서 이 당을 망가뜨리고 있어요. 그 사람들이 그렇게 된 이유는 자기들의 이익만 생각하기 때문에 그래요.그 사람들이 그 윤석열 전 대통령에 대해 바른 소리 한 번도 해본 적이 없어요. 윤석열 대통령이 비상계엄 하기 전까지도 수없이 많은 잘못된 정책들을 내놨어요. 대표적인 게 의정 갈등 같은 거죠. 한동훈 대표와 저는 그때 지도부에 있으면서 계속 잘못됐다고 얘기했지만, 그 사람들은 단 한 번도 저희에게 동의한 적이 없어요.그리고 관저 가서 윤석열 대통령과 자주 식사하고 술 마신다는 걸 자랑했을지언정 대통령에게 '이건 아닙니다. 이건 고쳐야 합니다'라고 쓴소리를 해 본 적이 한 번도 없다고 저는 알고 있어요. 지금 국민의힘은 중진들이 해결해 나가는 게 아니에요.""당 자체가 위헌 정당이라는 주장은 받아들일 수 없어요. 왜냐하면 지난해 12월 3일 비상계엄이 내려졌을 때 제일 먼저 비상계엄은 막겠다고 언론에 메시지를 낸 것은 한동훈 당시 대표고 의원들을 데리고 국회 본회의장에 가서 반대 표결한 것도 한동훈 대표였고요. 그렇기 때문에 당 전체가 불법적인 계엄에 찬성했다는 주장은 받아들일 수 없는 거고요.저희 당에서 일부 사람들이 그랬을 수 있죠. 그렇지만 당 대표와 지도부가 그때 거기서 긴급 최고위원회의도 열고 계속적으로 밤새워 메시지 내면서 이 비상계엄은 잘못된 것이라는 걸 주장했는데 그런 당에 대해서 위헌 정당이라고 얘기하는 건 말이 안 되고 지금 얘기하는 것은 굉장히 정략적인 주장을 하고 있는 것이라고 생각해요.""추경호 원내대표가 당 대표는 아니에요. 만약에 추경호 원내대표가 대통령실의 지시를 받아서 의원들을 본회의장에 투표하러 못 가게 하려고 의총 장소를 계속 바꿨다면 그것은 추경호 원내대표의 문제인 거죠.만약에 원내대표가 장난쳐서 의총 장소를 계속 바꿔 본회의 표결 못 하게 하려고 했다면 이 사람은 거기에 대한 법적 책임져야 해요. 하지만 그때 당 대표와 지도부는 '이건 안 된다'면서 계속 문자 메시지 발송하고 방송에 얘기했던 거예요. 그러니까 당 전체가 계엄에 대통령과 같이 공모했다는 건 말이 안 되는 거고 따라서 이것은 위헌 정당 해산 심판 한다 하더라도 법정에 가면 깨질 수밖에 없어요. 헌법재판소에서 받아들여질 수는 없다고 생각해요.그렇지만 그거는 별개로 치더라도 어쨌든 저희 당 소속의 대통령이 비상계엄이라는 불법적인 일을 했기 때문에 거기에 대해 사과하고 반성하고 혁신하려고 노력해야 하는 건 분명하죠. 근데 그걸 안 하고 있으니까 그거에 대한 문제가 있는 것을 부인할 수는 없죠.""그렇게 생각해요. 만약에 야당이 정상적인 비판 기능을 할 수 있고 국민적 신뢰를 얻고 있다면 대통령이 당선된 지 두 달 만에 27명이나 되는 정치인들을 무더기로 사면하는 일을 할 수는 없다고 생각해요. 왜냐하면 그 이전에 한 번도 그래본 적이 없잖아요.그리고 사면된 내용을 보면 그 사람들이 정치범들은 아니잖아요. 자기 자식을 의사 만들기 위해서 표창장 위조하거나 아니면 저희 위안부 할머니들 공금 횡령하거나 아니면 법무부 차관이라는 사람이 술 먹고서 운전기사를 폭행하거나 은수미씨 같은 경우는 성남시장 하면서 조폭으로부터 무슨 특혜 받았다든가죠. 이게 정치 검찰과 무슨 상관이 있겠어요. 근데 정치 검찰 얘기하면서 그 사람들 사면 정당화시키는 건 말이 안 된다고 생각해요.문제는 저희 당의 원내대표가 홍문종, 심학봉, 정찬민 전 의원을 사면시켜달라고 뒤에서 거래했던 거 아니에요. 이재명 대통령이 이런 식의 무더기 사면을 할 수 있는 명분과 근거를 저희 당 비상대책위원장이 제공해 준 측면이 있어서 이거는 굉장히 비판받아야 마땅하다고 생각합니다.""본인이 저지른 행위에 대해 책임져야 한다고 생각합니다. 본인이 잘못했으니까요. 아무런 죄가 없는 사람을 구속시켰으리라고 생각하지 않아요. 그리고 지금까지 보도된 것들을 보면 여러 가지 일들에 여사가 대통령 부인으로서 간섭하지 않아야 할 일들을 간섭하고 개입하고 영향 미친 것으로 보여요. 그러면 그것은 법에 따라서 엄정하게 확인돼야 되고 잘못했으면 처벌받아야 한다고 생각합니다."